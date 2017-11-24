Предварительные итоги сезона

В преддверии Дня работника сельского хозяйства генеральный госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу подвел итоги сезона-2017.

Итоги предварительные, так как уборка поздних полевых культур не завершена. Урожай кукурузы на зерно собран лишь с 271 тыс. га, притом, что общая площадь ее посевов в текущем году – 299 тыс. га. Ожидаемый валовой сбор – 1,18 тыс. тонн, средняя урожайность – 4,4 т/га, на 1,5 т/га выше, чем в 2016. Соя убрана с 32,7 тыс. га (общая площадь – 36 тыс. га). Прогнозируемый урожай – 57 тыс. тонн, средняя урожайность – 1,6 т/га. Это немного, но все равно на 0,43 т/га больше, чем в прошлом году.

Уборка сахарной свеклы, по оценкам сотрудников министерства, завершится уже к концу текущей недели – как раз к корпоративному празднику. Сладких корнеплодов в сырьевой зоне компании Sudzucker Moldova осталось на полях общей площадью не более 600 га, в зоне Moldova Zahar – менее 200 га. Всего же под свеклу в текущем году агрохозяйства отвели 22,6 тыс. га. Прогнозируемый результат уборочной кампании – 657 тыс. тонн продукции, при средней урожайности в зоне первой из названных компаний – около 41 т/га, второй – 31 т/га. Широкий диапазон урожайности специалисты министерства объясняют различием в продуктивности культуры на орошаемых и неорошаемых землях, а также в тех регионах, где выпало достаточно и слишком мало осадков. В любом случае, итоги производственного сезона в отрасли, по министерскому прогнозу, будут выше, чем в прошлом году.

В группе масличных культур результаты тоже, по выражению госсекретаря MADRM, «хорошие, внушают оптимизм». С 30 тыс. га рапсовых полей собрано 74 тыс. тонн семян – в среднем по 2,5 т/га, на уровне прошлого года. А вот подсолнечника получено 758 тыс. тонн, что, видимо, рекорд. Средняя урожайность – 2,1 т/га, на 0,24 т/га выше прошлогоднего уровня, что неплохо – учитывая сложные погодные условия второй половины лета. Но основной фактор прироста – существенное расширение площади посевов, до 365 тыс. га, «сельхозпроизводители пересеяли подсолнечником яровые посевы, пострадавшие от природных катаклизмов в марте-апреле».

Традиционно на протяжении уже многих лет группу технических культур замыкает аутсайдер – табак, которым в 2017 в стране было занято всего 463 га. Тем не менее, урожай – порядка 3,9 тыс. тонн, урожайность – 8,4 т/га, плюс 2,4 т/га к прошлогоднему уровню.

Под урожай-2018 в Молдове озимыми, по оперативным данным MADRM, засеяно около 400 тыс. га: пшеницей – 300 тыс. га, ячменем – 44 тыс. га, рапсом – 42 тыс. га, другими культурами – 16 тыс. га.

В оценке результатов уборки зерновых и зернобобовых нового мало, уточнена лишь итоговая урожайность. С 303 тыс. га пшеничных полей получено 1,17 млн тонн зерна, 3,87 т/га (плюс 0,77 т/га к уровню прошлого года). Ячмень, соответственно, 73 тыс. га, 248 тыс. тонн, 3,4 т/га (+0,4 т/га); гороха – 19 тыс. га, 51 тыс. тонн, 2,7 т/га (+1,5 т/га). Министерские эксперты отметили, что в текущем году уборка зерновых первой группы началась в первой декаде июля – почти на две недели позже обычного срока. Вызвано это было тем, что в сезоне 2016-2017 года сложились «экстремально неблагоприятные условия для развития озимых». Более четверти площадей под озимыми были засеяны существенно позже оптимального периода, в сухую почву. Подобное произошло в сельхозсезоне 2011-12 гг., тогда средняя урожайность не превышала 1,4 т/га. На протяжении почти всего периода вегетации в текущем году озимые также находились в состоянии стресса. Однако уборочная кампания прошла достаточно оперативно – примерно 30 дней, «благодаря тому, что не менее 50% из парка комбайнов в 3,5 тыс. единиц – это уже высокопродуктивная, современная техника».

Вопреки самым мрачным прогнозам, выстроенным после апрельской снежной бури многими экспертами, итоги производственного сезона-2017 оказались парадоксально хорошими. Даже урожай косточковых фруктов – 148,5 тыс. тонн с 36,4 тыс. тонн плодоносящих плантаций – оказался на 3% выше, чем в среднем за последние три года (136,45 тыс. тонн). При этом основная доля урожая косточковых пришлась на сливу – около 100 тыс. тонн, что близко к уровню прошлого года (99,7 тыс. тонн). Но при этом благодаря «механическому разреживанию» в результате апрельской непогоды качество (прежде всего – размер) плодов гораздо выше – «сама природа делает нам вот такие технологические подсказки».

Семечковых фруктов с 55,38 тыс. га плодоносящих плантаций собрано 438,5 тыс. тонн, средняя урожайность – 7,92 т/га. В прошлом году было получено 419,13 тыс. тонн. По мнению Юрие Ушурелу, прогрессивная динамика объясняется тем, что уже примерно треть всех плантаций продуктивного возраста – «это молодые интенсивные сады, плановая урожайность в которых может составлять и 20-30, и 80 т/га при очень хорошем качестве продукции».

К числу наиболее пострадавших от весенних погодных катаклизмов специалисты относили орехоплодные культуры. Вероятно, в отношении ореховых придорожных аллей и ветрозащитных полос пессимистичный прогноз оправдался. Но, как утверждают в министерстве, в стране на протяжении последних нескольких лет в период плодоношения вступило 15,9 тыс. га плантаций этих культур садового типа. Урожай-2017 с этих плантаций составил около 11 тыс. тонн, это 95% всей продукции сектора.

По данным MADRM на начало ноября, девять консервных предприятий Молдовы переработали 163 тыс. тонн сырья, в том числе 13 тыс. тонн овощей и 155 тыс. тонн фруктов (150 тыс. тонн яблок, 4 тыс. тонн сливы).

Урожай ягодных культур в Молдове с 3 тыс. га достиг 10 тыс. тонн – 15-процентный рост по сравнению с показателем за 2016.

На 22% по сравнению с прошлогодним уровнем вырос валовой сбор овощей и картофеля – 760 тыс. тонн против 596 тыс. тонн. При этом урожай-2017 картофеля составил 310 тыс. тонн, томатов – 82 тыс. тонн.

По словам Юрие Ушурелу, судить о финансовых итогах сельхозсезона-2017 пока рано: на ноябрь-декабрь приходится «пик продаж», который многое еще может изменить. По состоянию на начало ноября из Молдовы было экспортировано около 198 тыс. тонн фруктов нового урожая, в том числе более 157 тыс. тонн в Россию, почти 16 тыс. тонн – в страны Евросоюза.

В данный момент можно лишь отметить, что цены на зерновую группу пока невысоки – 2,0-2,4 леев/кг, «поэтому нам необходимо приложить максимум усилий на восстановление животноводства, альтернативного и, зачастую, более прибыльного источника реализации зерна, а также экспорто- ориентированного сектора кондитерских изделий». Но на плодоовощную продукцию цены пока радуют.