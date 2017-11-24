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Садоводы хорошо заработают

№ 43 (1209) 24 November 2017

Такого мнения придерживаются в Ассоциации производителей и экспортеров фруктов «Moldova Fruct». По оценкам исполнительного директора ассоциации Юрие Фалэ, в нынешним году урожай яблок в стране составит порядка 430 тыс. тонн (это чуть меньше, чем прогнозирует минсельхоз). Из этого объема, по предварительным подсчетам членов ассоциации, более 100 тыс. тонн заложены на хранение в холодильники садоводческих хозяйств.

 

Темп реализации яблок на экспорт для рынка «фрэш», как отмечают в отраслевой ассоциации, несколько ниже, чем в тот же период прошлого года. Специалисты связывают это обстоятельство с динамичным ростом цен на фрукты - как на российском, так и на европейском рынке. «Нам поступает очень большое количество заявок за закупку яблок, что, безусловно, связано со значительными потерями урожая фруктов из-за весенних заморозков, - утверждает Юрие Фалэ. – Даже в ЕС к настоящему времени уже отправлено рекордное количество яблок – более 3,5 тыс. тонн. Цены спроса, в зависимости от качества, колеблются в диапазоне 6-12 леев/кг. Однако есть основания предполагать, что зимой, по мере снижения атмосферной температуры, рынок фруктов будет еще «разогреваться». В надежде на дальнейшее повышение цен садоводы не спешат с масштабными продажами».

 

Ситуация на отечественном рынке технического яблока, по мнению его заготовителей, в нынешнем сезоне складывалась драматически. Стартовав с отметки 2 лея/кг, закупочные цены менялись едва ли не каждый день. На «пике» кампании заготовки цена спроса поднялась до беспрецедентной отметки 4,20 леев/кг. При этом отдельные садоводы не постеснялись запросить за крупные партии технического яблока 4,5 леев/кг. Однако в последние недели закупочные цены некоторых консервных предприятий резко снизилась – до 2,5 леев/кг. Специалисты связывают этот нисходящий тренд с тем, что менеджеры консервных компаний, беспокоясь о судьбе ранее заключенных экспортных контрактов, приобрели максимальное - с точки зрения возможностей хранения – количество дорогого сырья. И теперь они согласятся докупить его лишь по низкой цене. И лишь принимая во внимание тот факт, что цена на яблочный концентрат на европейском рынке перевалила за 1,5 тыс. евро/т.

3440 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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  • ФАЛА Юрие

    Исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов «Moldova Fruct»



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