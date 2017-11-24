Что ни стройка, то скандал

Публичные слушания о строительстве жилого дома в центре Кишинева на ул. Хыждэу,122, назначенные на 21 ноября т. г., по идее, должны были не состояться. Главные герои дебатов - проектант и заказчик, - на них попросту не явились. Однако, несмотря на небольшое количество собравшихся (представителей претуры сектора Рышкань, общественных активистов, муниципальных советников и жильцов, по соседству с которыми ведется стройка), разговор все-таки состоялся.

Много нелицеприятных слов пришлось выслушать ответственным лицам сектора Рышкань от участников дебатов. Им предъявили перечень процедурных нарушений. Помимо этого, суть большинства претензий сводилась к одному - стройка ведется незаконно, а претура ничего не предпринимает для того, чтобы ее остановить.

До недавнего времени по адресу ул. Александру Хыждэу,122 находился памятник архитектуры местного значения, внесенный в Реестр памятников истории и культуры муниципия Кишинев. Это был городской особняк, построенный в первой половине 19 века.

Как следует из представленной информации, история началась еще в 2013 году, когда трое жильцов дома по ул. А. Хыждэу, 120 дали согласие на реконструкцию здания с увеличением количества этажей. Но в итоге застройщик ввёл жильцов в заблуждение, воспользовался подписанными ими документами для сноса исторического памятника. И приступил к строительству многоэтажного жилого дома.

Первоначально проект комплекса зданий на ул. Александру Хыждэу, 120 и 122 был разработан фирмой Ierconi Grup, главный архитектор Василий Еремчук. К слову, этот проект был удостоен диплома на конкурсе, организованном Союзом архитекторов Молдовы по итогам 2016 года.

Но, по словам архитектора, то здание, которое строится, к его проекту отношения не имеет. В настоящее время им уже занимаются другие. «Я разработал рабочий проект по адресу ул. А. Хыждэу,122, который был согласован со всеми инстанциями. На основании проекта была получена авторизация на строительство. Но затем заказчик (на тот момент фирма «Delta Forta») продала участок вместе с памятником архитектуры другому владельцу», - рассказал «ЛП» Василий Еремчук.

В настоящее время заказчиком строительства числится «Apartament Comfortabil». Новый владелец, недолго думая, снес архитектурный памятник (не имея авторизации на снос) и начал строительные работы. Архитектор, как полагается автору проекта, в начале строительства посетил площадку и с удивлением обнаружил, что стройка не соответствует проекту.

«Я заявил во все инстанции, информационное письмо было направлено в примэрию, в министерство культуры, в госстройинспекцию. По проекту должно быть совершенно другое здание с другим высотным режимом (пять этажей) с сохранением и реставрацией памятника архитектуры. Тогда же я предупредил, если стройка не будет остановлена и не приведена в соответствие с проектом, я снимаю с себя все полномочия», - сообщил автор проекта.

Но никакой реакции не последовало, строительство продолжалось.

«Когда я узнал, что примэрия объявляет слушания, и я указан как автор проекта, меня это возмутило, так как ни фирма Ierconi Grup, ни я к этому строению не имеем никакого отношения. Я отказался участвовать в этом фарсе. О каких публичных слушаниях может идти речь, если там совершенно незаконно строится здание», - добавил Василий Еремчук.

Несколько месяцев назад архитектор дал разъяснения по этому поводу в прокуратуре и в Центре по борьбе с коррупцией. В этой истории свое слово должны сказать органы правосудия, здание должно быть снесено и строительство осуществляться по утвержденному проекту, считает Василий Еремчук.

Не сидели, сложа руки, и жильцы близлежащих домов.

Когда на площадке выросло многоэтажное здание, они обратились с заявлениями в полицию, и через несколько дней строительная инспекция выдала предписание о приостановлении действия разрешения на строительство и всех строительных работ по данному объекту, а Агентство по инспектированию и защите памятников выписало первый штраф.

Несмотря на это, работы продолжились. Неоднократные обращения жильцов и гражданских активистов в полицию, госстройинспекцию, претуру, примэрию ни к чему не привели.

Более того, судом сектора Рышкань действие предписания госстройинспекции было отменено. Однако жильцы добились его восстановления через Апелляционную палату.

В июне т. г. стало известно, что по данному объекту заведено уголовное дело, а компания-застройщик была оштрафована соответствующими инстанциями Кишинева (экологической, пожарной, транспортной). Однако, ни уголовное дело, ни штрафы, ни неоднократные вызовы полиции, ни протесты, ни предписания строительной инспекции, ни продолжающиеся по сей день суды, не остановили застройщика – возведение дома на месте бывшего памятника продолжается.

Как рассказал «ЛП» Юлиан Украинец - один из жильцов соседнего со стройкой дома, - на сегодня уже возведено семь этажей, строители делают облицовку, вставляют окна. И уже приходят люди, которые вложили в строительство квартир деньги. «Они недовольны тем, что их окна выходят на наши сараи, - говорит он.- Моя квартира находится в 15 м от семиэтажного дома, там фактически нет разрыва. Но застройщику мало собственной земли, строители возвели консоли и расширили свою площадь за наш счет. Их здание буквально висит над нашим двором. Строительная инспекция один раз составила протокол, оштрафовала застройщика и утверждает, что на большее у нее нет полномочий. Я неоднократно вызывал полицию за незаконное перекрытие дороги, за незаконную установку заборов и т.п. Обращался в экологическую, строительную, пожарную инспекции. Но полиция вместо того, чтобы защищать права граждан, заводит дела об административных нарушениях на самых активных жителей этого района».

Представители претуры также жалуются на недостаток полномочий, попытка попасть на стройку успехом не увенчалась, их туда не пустили. Как разъяснил представитель муниципального совета, согласно последним изменениям в законодательстве, претуры получили больше полномочий в плане контроля и надзора за строительством. Если полномочий не хватает, можно обратиться в письменном виде к властям города.

В конце концов, хватило же кому то полномочий, чтобы очень оперативно снести готовое офисное здание фирмы Ratmir и постройку из легких конструкций в двух шагах от претуры Рышкановка весной этого года.