Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Новый пункт на границе

№ 43 (1209) 24 November 2017

Обновленный пограничный пункт «Малоярославец» открылся в Тарутинском районе Одесской области Украины на границе с Молдовой. Он граничит с молдавским КПП «Чадыр-Лунга».

 

Реконструкция длилась почти год и обошлась в 1,4 млн гривен ($52,8 тыс.). Кроме таможенного и пограничного контроля, теперь «Малоярославец» может осуществлять радиологический, фитосанитарный и ветеринарный контроль. Функционирование КПП обеспечивают около 80 пограничников, в зоне ответственности которых сухопутный участок государственной границы между Украиной и Молдовой протяженностью 26 км.

 

В плане украинских властей - дальнейшее совершенствование и усиление системы охраны государственной границы. Только на участке Белгород-Днестровского отряда продолжается строительство и реконструкция еще шести таких линейных подразделений.

5780 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1953
СУХОЛИТКО ЛеонтийМенеджер.
1960
ДОРАШ ВикторЭкономист.
1965
БОДРУГ ОлегВ 2009-2014 депутат Парламента.
1970
ХАНДРАБУРА ЛореттаВ 2015 министр молодежи и спорта.
1970
ТАРЛЕВ ВиталиеГосударственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».