Новый пункт на границе

Обновленный пограничный пункт «Малоярославец» открылся в Тарутинском районе Одесской области Украины на границе с Молдовой. Он граничит с молдавским КПП «Чадыр-Лунга».

Реконструкция длилась почти год и обошлась в 1,4 млн гривен ($52,8 тыс.). Кроме таможенного и пограничного контроля, теперь «Малоярославец» может осуществлять радиологический, фитосанитарный и ветеринарный контроль. Функционирование КПП обеспечивают около 80 пограничников, в зоне ответственности которых сухопутный участок государственной границы между Украиной и Молдовой протяженностью 26 км.

В плане украинских властей - дальнейшее совершенствование и усиление системы охраны государственной границы. Только на участке Белгород-Днестровского отряда продолжается строительство и реконструкция еще шести таких линейных подразделений.