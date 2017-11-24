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Язык для градостроительной терминологии

№ 43 (1209) 24 November 2017

Приказом министра экономики и инфраструктуры РМ утверждены два строительных норматива – «Защита от воздействия внешней среды. Проектирование тепловой защиты» и «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Термины и определения».

 

Первый документ вводится в действие с момента опубликования - 17 ноября 2017 года. Второй – с 1 июля 2018 года, то есть до этой даты проектировщики и строители могут пользоваться привычной терминологией. А вот что будет дальше, пока не известно.

 

Раздел по терминологии всегда шел отдельным документом в строительных нормативах, пояснил «ЛП» председатель Технического комитета в строительстве, директор проектного института Urbanproiect Юрий Повар.

 

Этот нормативный документ определяет основные термины, используемые в области градостроительства и обустройства территории, которые специфичны для планировки территории и поселений. Предписания нормативного документа используются в процессе обучения, проектирования, согласования, утверждения документации по градостроительству и обустройству территории, а также реализации предписаний указанной документации. Он разработан в соответствии с классификацией системы нормативных документов в области строительства и программами, утвержденными Национальным органом управления в строительстве.

 

«Не могу сказать, что в принятом документе достаточно новшеств, но в настоящее время появилось много нюансов в терминологии документов, которые приходят к нам из Европы. И необходимо было обновить термины и определения, чтобы не было разногласий», - отметил Юрий Повар.

 

В то же время, срок ввода в действие этого документа отложен не случайно. Дело в том, что в настоящее время в парламенте находится проект Градостроительного кодекса. И существует настоятельное предложение одного из авторов перевести всю терминологию с английского на государственный язык. «Но существует терминология на основе французского законодательства, что для нас гораздо более приемлемо», - заметил Юрий Повар.

 

В общем, до 1 июля следующего года законодатели должны определиться - если в Градостроительном кодексе будет принята английская терминология, то и строительный норматив придется переписывать.

 

Примерно в той же ситуации и общий нормативный документ «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Его проект готов, но утверждение зависит от принятия Градостроительного кодекса.

5680 Автор: Соб. инф.
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  • ПОВАР Юрий

    Директор Национального исследовательского проектного института в области обустройства территории, градостроительства и архитектуры "Урбанпроект".



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