Забытый инструмент привлечения инвестиций

Вернуться к государственно-частному партнерству (ГЧП) как одному из эффективных способов реализации инвестиционных проектов предлагает неправительственная организация Институт экспертизы проектов. На специально созванную по этому случаю конференцию ИЭП пригласил представителей власти, бизнес-ассоциаций, примэрий. Цель мероприятия - привлечь в экономику регионов частные инвестиции, помочь органам местного самоуправления обеспечить доступность товаров, услуг и повысить их качество.

Участники конференции представили возможные направления реализации проектов ГЧП на региональном уровне и выразили надежду, что этот механизм станет эффективным для местных властей. Организаторы предлагают присоединиться к рабочей группе PPP Moldova Roadmap промоутерам проектов и создать дорожную карту по продвижению типовых проектов модернизации инфраструктуры регионов. Соответствующий портал неправительственной организации www.pppmoldova.org предоставляет площадку для обмена мнениями и опытом разработки проектов ГЧП.

Представленные проекты, которые уже реализованы или ждут своего инвестора, и которые могли бы стать типовыми для нескольких районов страны, распределены по трем направлениям. Это региональный агропромышленный комплекс в селе Пеливан Оргеевского района, комплексные станции общественного транспорта в пос. Крикова и разработанный проект большого туристического кластера в районе Анений Ной.

Особый интерес вызвал последний проект. Семь населенных пунктов, расположенные по руслу Днестра на отрезке общей протяженностью 35 км, это села Делэкэу, Пухачень, Шерпень, Спея, Телита, Гура Быкулуй, Калфа с прилегающими территориями. Они представляют собой живописные природные образования, привлекательные как с точки зрения сельского туризма, так и зон, к примеру, экстремального туризма на скальных образованиях или зон охоты и рыболовства. Обустройство зон отдыха на прибрежных территориях, строительство кемпингов, прокладка туристических маршрутов. Возможности для бизнеса здесь ограничивает не только фантазия, но и, как призналась нам примар коммуны Калфа Людмила Чаглик, почти полностью изношенная инфраструктура. Конечно, самая большая проблема – дороги, отсутствие средств и утекающий человеческий капитал.

«Далеко не все проекты получают право получать финансирование из фонда регионального развития, который в последнее время стал очень политизированным, - говорит Людмила Чаглик. – Пока наш проект создания туристического кластера не нашел источников финансирования. Но мы надеемся привлечь инвесторов, участвуя во всех возможных мероприятиях, и готовы использовать механизм ГЧП в качестве комплексного подхода к широкомасштабному решению проблем района».

Договора ГЧП – особый тип сделок. Принятый десять лет назад с большой помпой закон о ГЧП, заимствовавший западный механизм привлечения частного инвестора, не получил в Молдове большого распространения. Директор Института экспертизы проектов Юрие Келестру отметил: «Сейчас о таком способе инвестирования все забыли, его не развивают, о нем почти не говорят. Количество инициированных и реализованных проектов ГЧП минимально. За все время было заключено около 70 договоров ГЧП. А возможности такого типа сделок в десятки раз выше, особенно учитывая потребности местных властей в реабилитации инфраструктуры городов и сел».

Существуют три пути реализации инвестиционных проектов - традиционное государственное выделение средств, независимо от источников финансирования, государственно-частное партнерство и концессии. Каждый из этих путей регулируется разными процедурами и законодательством. Условия подготовки проектов под каждый из этих типов финансирования, как и государственные институты, их оценивающие, тоже разные. Регистрирует такие договора агентство публичной собственности. Оно же ведет реестр таких договоров на национальном уровне.

К объединению не только ресурсов, но и взаимному распределению рисков, к взаимовыгодному сотрудничеству публичного и частного партнера, предоставлению гарантий страна оказалась не очень готова. Если посмотреть на количество уже реализованных проектов, то большинство из них окажется концессионными. Это связано с тем, что концессионное законодательство предлагает авторам проектов более простой способ их подготовки. Естественно, при наличии двух путей выбор практически очевиден, особенно если проект изначально создан лишь ради «освоения» госактивов или привлечения к его реализации «своих» компаний.

Отсутствие документов развития на уровне страны, касающихся применения ГЧП по отраслям, слабая осведомленность о преимуществах этого способа привлечения инвестора, отсутствие доверия со стороны бизнеса, проблемы, связанные с регламентированием: установление тарифов, ведение бухгалтерии и финансовая отчетность, высокий уровень коррупции, - все это напрочь убивает желание прибегать к такому типу сделок, говорят эксперты.

Тем не менее, можно привести некоторые «удачные» примеры, которые, скорее, стали исключением, чем правилом. Поскольку все-таки были доведены до конца. Проект ГЧП по предоставлению услуг гемодиализа был инициирован минздравом в 2013 г. Нельзя сказать, что тендер по отбору компании проходил транспарентно. Выиграла его компания «BB Hamodialyse Молдова», созданная за месяц до объявления тендера, а другие 6 заявителей забрали свои предложения. Победитель стал частью компании «B.Braun Avitum», румынским филиалом немецкой корпорации «BB Hamodialyse Handelsellschaft mbH» - одного из крупнейших поставщиков систем экстракорпоральной обработки крови по всему миру. В начале 2016 г. в Республиканской клинической больнице открылся Центр диализа, который оснащен современным оборудованием и является одним из крупнейших в Европе.

Тогда же стоимость услуг диализа, покрываемая частично из средств фондов ОМС, резко возросла. По стандартам, срок окупаемости поставленного на 2 млн евро оборудования составляет 7 лет, еще три года дается для получения прибыли инвестором. После этого оборудование переходит в собственность государства. В Молдове этот срок продлили до 12 лет, а первоначально планировалось заключить договор ГЧП на 25 лет. По условиям сделки, частный партнер должен был до конца 2017 г. открыть пять новых центров гемодиализа в Единец, Дрокии, Унгень, Сорока и Кэушень. Объявлялось, что для реализации проекта на национальном уровне, частный партнер инвестирует около 15 млн евро.