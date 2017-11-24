Бюджетные параметры одобрены

Социальные партнеры единогласно одобрили все три компонента бюджетного планирования на 2018 год. Хотя без шероховатостей не обошлось.

Представление правительством проектов государственного бюджета, бюджетов социального и медицинского страхования на очередном заседании Национальной комиссии по коллективным переговорам было похоже, скорее, на кавалерийскую атаку. Представлявшие параметры бюджетного планирования министр финансов Октавиан Армашу и министр труда Стелла Григораш объявили о приоритетах, жонглировали цифрами, говорили о трудностях взаимоотношений с МВФ и о том, что не всегда удавалось отстоять желаемые параметры социальных гарантий государства. Но повышение зарплат учителям и государственным служащим, индексация социальных выплат будут гарантированы.

«Пока в пределах имеющихся возможностей», - объявил председательствующий министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. И пояснил, что бюджеты сверстаны исходя из пессимистических сценариев развития экономики. На этом настояли внешние партнеры. «Но это не означает, что не появятся дополнительные источники развития, а соответственно и доходы, на которые мы всегда сможем рассчитывать в случае оживления экономического роста. Корректировки расходов так или иначе неизбежны».

Патронаты и профсоюзы противопоставили свои аргументы, пытались еще что-то изменить, но были лишь вежливо, но нетерпеливо выслушаны. Например, патронатам интересно было выяснить - каков процент роста капитальных инвестиций и социальных расходов государства независимо от источников финансирования. «Важно знать, будет ли госбюджет бюджетом развития или бюджетом стагнации экономики. Чтобы сопоставить и оценить документ с точки зрения возможностей бизнеса при планировании своей деятельности в следующем году», - напрасно вопрошал председатель клуба деловых людей «Тимпул» Игорь Крапивка.

Но матрица представления бюджетного планирования оказалась далека от запросов представителей реального сектора экономики. Социальным партнерам в итоге ничего не оставалось, как дружно проголосовать «за». Как говорится, никто не хотел умирать…