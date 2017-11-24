Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Бюджетные параметры одобрены

№ 43 (1209) 24 November 2017

Социальные партнеры единогласно одобрили все три компонента бюджетного планирования на 2018 год. Хотя без шероховатостей не обошлось.

 

Представление правительством проектов государственного бюджета, бюджетов социального и медицинского страхования на очередном заседании Национальной комиссии по коллективным переговорам было похоже, скорее, на кавалерийскую атаку. Представлявшие параметры бюджетного планирования министр финансов Октавиан Армашу и министр труда Стелла Григораш объявили о приоритетах, жонглировали цифрами, говорили о трудностях взаимоотношений с МВФ и о том, что не всегда удавалось отстоять желаемые параметры социальных гарантий государства. Но повышение зарплат учителям и государственным служащим, индексация социальных выплат будут гарантированы.

 

«Пока в пределах имеющихся возможностей», - объявил председательствующий министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. И пояснил, что бюджеты сверстаны исходя из пессимистических сценариев развития экономики. На этом настояли внешние партнеры. «Но это не означает, что не появятся дополнительные источники развития, а соответственно и доходы, на которые мы всегда сможем рассчитывать в случае оживления экономического роста. Корректировки расходов так или иначе неизбежны».

 

Патронаты и профсоюзы противопоставили свои аргументы, пытались еще что-то изменить, но были лишь вежливо, но нетерпеливо выслушаны. Например, патронатам интересно было выяснить - каков процент роста капитальных инвестиций и социальных расходов государства независимо от источников финансирования. «Важно знать, будет ли госбюджет бюджетом развития или бюджетом стагнации экономики. Чтобы сопоставить и оценить документ с точки зрения возможностей бизнеса при планировании своей деятельности в следующем году», - напрасно вопрошал председатель клуба деловых людей «Тимпул» Игорь Крапивка.

 

Но матрица представления бюджетного планирования оказалась далека от запросов представителей реального сектора экономики. Социальным партнерам в итоге ничего не оставалось, как дружно проголосовать «за». Как говорится, никто не хотел умирать…

3230 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ВРАБИЕ ВалерийМенеджер.
1956
КАПСАМУН АндрейПредприниматель.
1966
ЧИНЧЛЕЙ АурелиуВ 2013-2016 вице-президент Национального банка Молдовы.
1966
ЧЕРНЫЙ ВасилеАдминистратор ГП MoldData.
1967
МИКУ ВикторПредседатель Высшего совета магистратуры.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».