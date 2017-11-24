Бюджетные параметры одобрены

Социальные партнеры единогласно одобрили все три компонента бюджетного планирования на 2018 год. Хотя без шероховатостей не обошлось.
Социальные партнеры единогласно одобрили все три компонента бюджетного планирования на 2018 год. Хотя без шероховатостей не обошлось.
Представление правительством проектов государственного бюджета, бюджетов социального и медицинского страхования на очередном заседании Национальной комиссии по коллективным переговорам было похоже, скорее, на кавалерийскую атаку. Представлявшие параметры бюджетного планирования министр финансов Октавиан Армашу и министр труда Стелла Григораш объявили о приоритетах, жонглировали цифрами, говорили о трудностях взаимоотношений с МВФ и о том, что не всегда удавалось отстоять желаемые параметры социальных гарантий государства. Но повышение зарплат учителям и государственным служащим, индексация социальных выплат будут гарантированы.
«Пока в пределах имеющихся возможностей», - объявил председательствующий министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. И пояснил, что бюджеты сверстаны исходя из пессимистических сценариев развития экономики. На этом настояли внешние партнеры. «Но это не означает, что не появятся дополнительные источники развития, а соответственно и доходы, на которые мы всегда сможем рассчитывать в случае оживления экономического роста. Корректировки расходов так или иначе неизбежны».
Патронаты и профсоюзы противопоставили свои аргументы, пытались еще что-то изменить, но были лишь вежливо, но нетерпеливо выслушаны. Например, патронатам интересно было выяснить - каков процент роста капитальных инвестиций и социальных расходов государства независимо от источников финансирования. «Важно знать, будет ли госбюджет бюджетом развития или бюджетом стагнации экономики. Чтобы сопоставить и оценить документ с точки зрения возможностей бизнеса при планировании своей деятельности в следующем году», - напрасно вопрошал председатель клуба деловых людей «Тимпул» Игорь Крапивка.
Но матрица представления бюджетного планирования оказалась далека от запросов представителей реального сектора экономики. Социальным партнерам в итоге ничего не оставалось, как дружно проголосовать «за». Как говорится, никто не хотел умирать…
Министр финансов.
Министр труда, социальной защиты и семьи.
Заместитель премьер-министра, министр экономики.
Генеральный директор СП "Орвенто метал трейдинг Ко".