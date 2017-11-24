Настоящая перепись

Ошибки, допущенные в ходе переписи 2014 г., будут учтены, и правительство сделает все возможное для эффективной организации новой переписи с использованием современных информационных технологий. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на встрече с генеральным директором Евростата Марианой Коцевой.

Как сообщила пресс-служба правительства, они обсудили деятельность Национального бюро статистики (НБС), отметив важность разработки современной статистической системы на основе лучших европейских практик и требований.

Собеседники обменялись мнениями о подготовительной работе к всемирному раунду 2020 г. переписи населения и жилья, а также сельского хозяйства.

Премьер отметил, что совершенствование правовой базы в статистике для соответствия ее европейским стандартам - одно из обязательств, принятых Молдовой в Соглашении об ассоциации с ЕС.

«Все, что связано со статистикой и деятельностью НБС, очень важно для нас. Чем больше статистических данных и чем они точнее, тем легче выстраивать государственную политику», - сказал он, сообщив о недавно созданной Национальной комиссии по переписи населения.

Глава Евростата рекомендовала предоставить Национальному бюро статистики статус независимого учреждения и подтвердила готовность оказать поддержку в создании устойчивой статистической системы РМ путем обмена опытом с европейскими странами.

Евростат - статистическая служба Евросоюза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС.