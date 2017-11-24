Introscop нашел путь к «сердцу» Mercedes

Когда речь заходит о молдавском автопроме, то зачинателем этой отрасли безоговорочно считают немецкий Draexlmaier Automotive, открывший десять лет назад свой первый завод в Бэлць. Во многом это так и есть, потому совершенно справедливо про немецкий концерн много говорят, как о стратегическом инвесторе и «локомотиве» новой для нашей страны отрасли.

Но вот про другого «пионера» автоиндустрии – кишиневском заводе Introscop, с 2010 года успешно сотрудничающего со всемирно известным концерном Leoni, известно куда меньше. А зря – взаимоотношения этого тандема без всяких преувеличений можно назвать уникальными для Молдовы. По многим причинам.

Вначале – несколько слов о самом заводе Introscop. Он был создан в 1959 году, и в советское время под названием ПО «Волна» выпускал уникальную для всего Советского Союза аппаратуру неразрушающего контроля, которая позволяла с помощью ультразвука выявлять возможные внутренние дефекты в материалах путем их сканирования. Столь инновационное и технологически «навороченное» производство сегодня Молдове может только сниться. В этом году заводу исполнилось 58 лет со дня создания.

Как и многие другие подобные предприятия, в 90-е годы Introscop быстро пришел в упадок – молодому независимому государству он оказался, по сути, не нужным. Без инвестиций, заказов и внимания властей на заводе из 2,5 тыс. человек персонала осталось менее 300, цеха пустовали, а сохранившееся оборудование морально устарело.

В 2008 году государство наконец-то нашло для стремительно теряющего свою ценность актива частных хозяев, которые стали владельцами предприятия в результате приватизации. Нелегкая задача по возрождению завода легла на плечи молодого менеджера Валерия Бодю. Нельзя сказать, что он не был знаком с реалиями молдавской действительности десятилетней давности. За плечами уже была работа в Австрийско-Немецком Центре, известном в Молдове своей деятельностью в области продвижения иностранных инвестиций и реализацией ряда значимых для экономики проектов, выполнение функций предствителя в Кишиневе торгового атташе посольства Австрии в Бухаресте, а также дипломатическая миссия экономического советника при посольстве Молдовы в Германии. Успел Валериу Бодю соприкоснуться и с практическим бизнесом – помог немецким инвесторам открыть швейное предприятие Samotex в Леово, привел на молдавский рынок известный австрийский концерн Strabag, представителем которого и работал перед тем, как возглавить Introscop.

- Решение возглавить завод далось нелегко, я прекрасно осознавал, сколь тяжелая ситуация сложилась здесь на тот момент, - рассказывает генеральный директор. – Предприятие было убыточным, рынки сбыта потеряны, продукция морально устарела, т.к. новых разработок почти двадцать лет не было. Но верх взяло стремление на практике реализовать свое видение менеджмента, уверенность в том, что и в Молдове можно создавать современные производства, каких я немало видел в Германии и Австрии.

Новая команда управленцев во главе с Валерием Бодю начала с того, что разработали план реструктуризации завода и оптимизации управления собственностью. Существующее производство средств неразрушающего контроля выделили в отдельное направление и сделали компактным. Оставшиеся незадействованными цеха и оборудование по металлообработке начали активно использовать для оказания различных услуг физическим и юридическим лицам. Стали сдавать в аренду освободившиеся производственные площади. Все это помогло стабилизировать финансовую ситуации, начать погашать долги.

Но этого было явно недостаточно для того, чтобы развиваться, обеспечить стабильный рост промышленного производства. Эта роль и была отведена партнерству с Leoni.

Это один из крупнейших производителей кабельных сетей для автомобилей в мире и №1 в Европе. Главные заказчики продукции немецкого концерна - автогиганты General Motors, Volkswagen, Volvo, Mercedes, BMV, Audi, Porsche, Lamborghini и производители других элитных марок автомобилей. У Leoni три крупных завода в Румынии и два – в Украине. Помимо электропроводки для автомобилей, холдинг производит проволоку и кабеля для различных сфер индустрии, другие автокомпоненты.

Казалось бы, что удивительного в открытии сборочного производства Leoni в Молдове, если подобные предприятия открываются в соседних с нами странах? Но уникальность ситуации в том, что Introscop стал первым партнером немецкого концерна, который стал осуществлять подготовку кабельных сетей для автомобилей на своих площадях и своими силами на основе субподряда. Из-за высоких требований к качеству до этого Leoni за рубежом только открывал свои собственные дочерние предприятия. При этом на молдавском заводе сразу стали собирать электропроводку для одного из самых престижных марок – Mercedes Е-класса.

- После достижения договоренности с Leoni мы смогли за полгода полностью перенести сюда производство из Туниса, - рассказывает Валериу Бодю. – В результате обоюдного продуктивного сотруднечества, одно из подразделений Leoni, уже из Англии, приняла решение о запуске второго проекта с Introscop. Затем мы запустили отдельные проекты по сборке комплектов для Nissan, Volvo и VW. Возможно, мы убедили представителей мирового автопрома в своей ответственности и способности качественно выполнять поставленные задачи, и к нам проявили интерес и другие производители компонентов для автомобилей. В 2014-2015 гг. провели сложные переговоры с японским концерном Sumitomo, одним из крупнейших игроков в этом сегменте в мире. Но смогли убедить их начать работать с нами. Специально для этого подготовили 5 тыс. кв. метров производственных площадей. Все – своими силами и на свои средства. Они убедились, что в Молдове есть потенциал для развития, после чего и приняли решение о строительстве своего завода в Орхей, который открылся недавно.

Сегодня Introscop только для Mercedes собирает по 1150 комплектов электропроводки в день. А в целом – свыше 2 тыс. типов кабельных сетей в зависимости от марки автомобиля, класса, применяемой аудиосистемы или системы освещения, обогрева зеркал и т.д. Производство сертифицировано по международному стандарту ISO, представители Mercedes систематически проводят аудит, проверяют не только качество продукции, но и все этапы производственного процесса, включая условия труда персонала. В слетствии хороших оценок настоящего сотруднечества Mercedes рекомендовали Leoni разработать долгосрочный план развития отношений с Introscop.

- Для нас это очень важно, т.к. мы видим не только оценку своего труда, но и стимул для развития, - говорит Валериу Бодю. – У нас сегодня уже трудится свыше 2 тыс. человек, и мы постоянно новые рабочие места. Везем сотрудников за 70 километров с окрестных населенных пунктов. Проблема трудовых ресурсов – ключевая на сегодня не только для отрасли автопрома, но и для всей экономики Молдовы. У нас все менеджеры высшего и среднего звена – а это около 120 человек, - местные кадры, большинство из которых мы подготовили сами. Отправляем их на стажировку за рубеж, тратим солидные деньги на обучение персонала. Мы никогда не переманиваем специалистов из других компаний, потому что прекрасно понимаем, сколько труда, денег и нервов стоит их подготовка. Для меня очень важно, что нам удалось создать по-настоящему «западное» предприятие у нас, в Молдове. Мы смогли собрать коллектив людей ответственных, способных соблюдать высокие стандарты качества, работающих в атмосфере уважительности, ощущения собственной значимости и социального вклада в развитие всего общества. И мы очень гордимся этим.

Реформы, проведенные на Introscop, позволили предприятию преобразиться. Вместо неуютных, холодных, обшарпанных цехов десятилетней давности здесь обустроены комфортабельные сборочные производства с современным оборудованием, хорошим отоплением и освещением. Организовано питание для работников, собственные автобусы привозят и увозят сотрудников по разным маршрутам. Немало тех, кто за несколько лет вырос из простого оператора или сборщика до специалистов высшего и среднего звена. Люди видят заботу о них, перспективы роста, стабильный заработок. Который, к слову, на предприятии в среднем составляет более 6 тыс. леев в месяц. А главное – ощущают свою причастность к большому делу, к мировому автопрому.

Все это позволяет с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Уже сегодня Introscop вышел на второе место в Молдове по количеству созданных рабочих мест среди предприятий автомобильной промышленности. И на четвертое – среди крупнейших экспортеров, хотя в отличие от других компаний, работающих на условиях аутсорсинга, декларирует только созданную в Молдове добавленную стоимость. Как отмечает руководитель предприятия, у них нет проблем с таможней, они исправно платят все налоги, не требуют преференций у государства или режима свободной зоны. А целеустремленно работают над созданием подлинно европейского предприятия без «молдавского акцента».