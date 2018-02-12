Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей

Во Франции, в Дижоне (Бургундии), 15-17 ноября состоялся XV Международный конкурс игристых вин Effervescents du Monde` 2017, организованный Форумом энологов. На этом конкурсе соревнуются лучшие игристые вина со всего мира. Это – единственный конкурс игристых вин.

В 2017-м году в нём участвовали 548 образцов из 21 страны, но половина вин-участников была из Франции (Шампани, Бургундии, Долины Луары, Эльзаса, Лиму). Среди игристых вин, поданных на конкурс, были вина, изготовленные классическим способом (вторичное брожение производится в бутылках) и методом Charmat (вторичное брожение – в резервуарах).

Образцы оценивали более чем 100 международных экспертов. По итогам дегустаций было присуждено 182 медали, из которых 31 – золотая и 151 серебряная. Отрадно, что среди лучших игристых вин мира есть пять молдавских от четырех предприятий.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ:

Cuvée de Purcari - 1827 Rosé Brut (OOO Vinaria-Purcari)

Radacini Vero di Moscato Dulce (OOO Albastrele Wines)

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Dor Rosé Brut (ООО Vinaria-Bostavan)

Dor Rosu Dulce (ООО Vinaria-Bostavan)

Fresco Alb Dulce Spumant Original (OOO Romatim)