Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей

Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей

Во Франции, в Дижоне (Бургундии), 15-17 ноября состоялся XV Международный конкурс игристых вин Effervescents du Monde` 2017, организованный Форумом энологов. На этом конкурсе соревнуются лучшие игристые вина со всего мира. Это – единственный конкурс игристых вин.

 

В 2017-м году в нём участвовали 548 образцов из 21 страны, но половина вин-участников была из Франции (Шампани, Бургундии, Долины Луары, Эльзаса, Лиму). Среди игристых вин, поданных на конкурс, были вина, изготовленные классическим способом (вторичное брожение производится в бутылках) и методом Charmat (вторичное брожение – в резервуарах).

 

Образцы оценивали более чем 100 международных экспертов. По итогам дегустаций было присуждено 182 медали, из которых 31 – золотая и 151 серебряная. Отрадно, что среди лучших игристых вин мира есть пять молдавских от четырех предприятий.

 

 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ:

 

Cuvée de Purcari - 1827 Rosé Brut (OOO Vinaria-Purcari)

 

Radacini Vero di Moscato Dulce (OOO Albastrele Wines)

 

 

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

 

Dor Rosé Brut (ООО Vinaria-Bostavan)

 

Dor Rosu Dulce (ООО Vinaria-Bostavan)

 

Fresco Alb Dulce Spumant Original (OOO Romatim)

3700 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ВРАБИЕ ВалерийМенеджер.
1956
КАПСАМУН АндрейПредприниматель.
1966
ЧИНЧЛЕЙ АурелиуВ 2013-2016 вице-президент Национального банка Молдовы.
1966
ЧЕРНЫЙ ВасилеАдминистратор ГП MoldData.
1967
МИКУ ВикторПредседатель Высшего совета магистратуры.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».