Намерения Pony Express

Компания «Pony Express», крупнейший универсальный логистический оператор, зашел на молдавский рынок, открыв в Кишиневе свое представительство. В течение первых трех лет работы он рассчитывает на выручку, превышающую полмиллиона долларов США в год.

Базой для развития международного логистического оператора в Молдове стала компания «Unipost Express», которая действует на молдавском рынке экспресс-доставки уже более 15 лет. Марка «Unipost Express» в ближайшей перспективе прекратит свое существование, а команда молдавского экспресс-перевозчика будет работать под товарным знаком «Pony Express». Новый оператор будет оказывать услуги по экспресс-доставке почтовых и грузовых отправлений - как внутри страны, так и по любым зарубежным маршрутам. Также компания начнет доставлять грузы и почту в республику из-за рубежа.

В трехлетней перспективе оператор планирует занять не менее 10% рынка экспресс-доставки Молдовы.

Особый акцент оператор ставит на трансграничную доставку. Уже сегодня он обеспечивает доставку импортно-экспортного грузопотока в любую точку мира, как через собственный транзитный терминал в Риге, так и прямым авиатранспортом. Наличие собственного таможенного склада в Кишиневе позволяет компании оказывать полный комплекс услуг по таможенному оформлению как ввозимых в Молдову, так и отправляемых из республики грузов.

В ближайшее время компания намерена расширить сеть молдавских офисов, открыв филиал в г. Бэлць. Кроме того, в 2018 году планируется запуск представительств в Румынии и Турции.

По словам Сергея Сергушева, директора по региональному развитию группы компаний «Pony Express», оператор продолжает расширять свою географию присутствия. «В каждом новом регионе мы развиваемся в соответствии с единой стратегией группы компаний – в качестве универсального логистического оператора. Мы стремимся обеспечить партнерам и клиентам доступ к комплексной логистической услуге высокого качества по честной цене. В Молдове мы развиваемся вместе с партнером, который имеет давнюю историю и хорошую репутацию. Поэтому мы уверены в том, что международные стандарты «Pony Express» будут реализованы здесь в полном объеме».