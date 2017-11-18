Знаменитый сомелье в Кишиневе

Впервые в нашей стране всем, увлеченным культурой вина, а также экспертам винодельческого искусства, 14 декабря выпадет шанс принять участие в «Grand Assemblage» и «Grand Tasting» с Андреасом Ларсоном.

Это эксперт международного уровня, считается одним из самых влиятельных винных критиков в мире. Он является обладателем многих титулов и наград в своей сфере деятельности, в том числе и «Лучший сомелье мира 2007 года». Выступления шведского эксперта станут началом зимней кампании «Вино Молдовы – искусство сочетаний», которая будет состоять из многочисленных тематических мероприятий. Кампания будет организована Национальным бюро винограда и вина (НБВВ), при поддержке стратегического партнера по развитию, Проекта Конкурентоспособности в Молдове.

Выступление знаменитого сомелье в Кишиневе начнется с лекции для профессионалов сферы виноделия – «Grand Assemblage», на которой Андреас Ларсон создаст уникальные сочетания из вин, изготовленных из местных сортов винограда. Полученные вина будут содержать от 30 до 60 % местных сортов винограда, таких как Фетяска нягрэ, Фетяска регалэ и др. Полученные таким образом вина будут представлены к дегустации на «Вернисаже вина», который состоится 15 декабря.

Мероприятие продолжится конференцией об истории и особенностях местных сортов винограда Молдовы и Румынии, с участием Георге Савина, известного исследователя сортов винограда Черноморского бассейна. На конференции также выступят другие молдавские и румынские эксперты.

Завершится 14 декабря «Grand Tasting by Andreas Larsson» – мероприятием для широкой публики. Будет проведена дегустация вслепую 20 сортов местного вина под руководством международного сомелье, сопровождаемая его комментариями и обсуждениями. Количество участников «Grand Tasting» ограничено, билеты скоро поступят в продажу.

Об Андреасе Ларсоне: Шведский сомелье считается одним из самых важных критиков и дегустаторов вина. Он путешествует по всему миру, куда его приглашают в качестве консультанта, лектора, спикера и сомелье.

Андреас Ларсон шеф-повар по образованию и имеет опыт работы в этой области. Диплом сомелье он получил в 1999 году в Стокгольме, в академии «Restaurangakademien». Он работал старшим сомелье в знаменитом шведском ресторане «Bon Lloc», обладателя одной мишленовской звезды. В настоящее время Андреас Ларсон является главным сомелье шведского ресторана «PM & Vänner».

Ларсон многократно был объявлен «Лучшим сомелье года» в Швеции, в 2004 году получил титул «Лучший сомелье Европы»(Trophée Ruinart), а в 2007 году – «Лучший сомелье мира» (звание присвоено Международной ассоциацией сомелье).