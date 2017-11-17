Создана Гильдия шеф-поваров

На этой неделе в Кишиневе прошла первая Независимая конференция молдавских шеф-поваров, которая собрала около 50 ведущих представителей отрасли. Мероприятие проходило в рамках презентации новой кулинарной технологии су-вид, организованной специально для отечественных рестораторов.

Так сложилось, что сейчас в Молдове нет действующего объединения поваров и кондитеров. Национальная ассоциация отельеров и рестораторов, а также Ассоциация MAR представляют интересы исключительно владельцев бизнеса. Проблемы работников отрасли их мало интересуют.

Юридически в республике есть две профессиональные организации — Ассоциация кулинарного искусства (AAC) и Ассоциация кулинаров Кейтеринга Молдовы (ACCM). Первая появилась лет десять назад с легкой руки компании «Dina Cociug» и в 2008 году ей даже удалось стать членом престижной WACS - Всемирной Ассоциации сообществ шеф-поваров. В этом статусе она обязана была действовать с размахом, поэтому первые годы добросовестно проводила Фестиваль высокой кухни и Международный гастрономический чемпионат. Однако к началу кризиса эта структура обнищала, ограничившись проведением редких кулинарных салонов (менее престижные конкурсы готовых блюд). Последние лет пять AAC вообще не подает признаков жизни.

Что касается Ассоциации кулинаров кейтеринга Молдовы, то в ресторанной отрасли эта структура погоды не делала, т. к. ее членами оказались работники одной компании - «Aeroport Catering». Основной «фишкой» ACCM было проведение Международного гастрономического чемпионата в МВЦ «Moldexpo». Эта территория стала главной промо-площадкой, прежде всего, для «Aeroport Catering», который начал позиционироваться как ресторан выездного обслуживания. Помимо поиска потенциальных заказчиков, компания пиарилась за счет установки мировых рекордов по приготовлению мамалыги, свадебного торта и проч. деликатесов.

Несколько лет назад к ACCM перешло и членство в WACS. Тем самым Ассоциация получила право представлять страну на международной гастрономической арене. В частности, на всемирной «Olimpiade der Koche», проходившей в Германии, молдавская команда заняла четвертое место. И это было звездным часом ACCM.

В прошлом году ее активность сошла на нет. По-видимому, сказался факт продажи 100% пакета акций «Aeroport Catering», который перешел к компании «Graund Avia Partner». В ходе прошлогодней выставки «Food & Drinks» ACCM в последний раз провела свой гастрономический чемпионат. В нынешнем году о ней уже ничего слышно не было.

К обеим структурам молдавские шеф-повара отнеслись осторожно. Большинство из них членами этих ассоциаций не стали и в организованных ими состязаниях не участвовали. Отрасль не то чтобы прослыла недружной: джентльменские соглашения среди молдавских рестораторов все же возникали. Однако AAC и ACCM негласно считались «зонтичными брендами» двух частных компаний, а представлять их интересы многие не захотели.

В нынешнем году шеф-повара ведущих ресторанов неожиданно создали некий неформальный клуб, на заседания которого приглашали и «ЛП». Это были весьма неординарные встречи, которые отражали состояние всего ресторанного бизнеса столицы. К осени участники клуба решили перейти на новый уровень общения, задумавшись о создании первого объединения — Профессиональной Гильдии шеф-поваров.

По словам модератора проекта Виктора Митина, на первом этапе в нее войдут порядка 30 отечественных шеф-поваров. «Уже сейчас готовность вступить в гильдию выразили Алексей Поляков (ресторан «Jeraffe»), Андрей Латул («Villa Draga»), Виктор Проданов («Pegas»), Марина Грибанова («Cafe de Italia»), Стас Бояринов («Fresh-Line», Мариан Дану (ведущий повар на ТВ-канале «Prime»), Андрей Максим и др., - сообщил Митин. - Рынок развивается: идет ротация специалистов в отрасли, нам нужен обмен мнениями, опытом. К таким сообществам иной интерес проявляют поставщики кухонной техники и сырья, на более профессиональном уровне демонстрируются технологические новинки приготовления пищи. К примеру, в рамках нашей конференции компания «Dina Cociug» организовала мастер-класс Олега Туркина, шеф-повара российского подразделения «Electrolux». Специально для нас он представил новую технологию су-вид (от французского. Sous-vide). Это французский метод низкотемпературного приготовления продуктов питания в вакууме, который относится к здоровой пище. Он весьма популярен в Европе, но только сейчас адаптируется в молдавских ресторанах. Су-вид относится к т. н. молекулярной кухне, которую в Кишиневе чаще практикуют лишь три шеф-повара — Ян Маслюков («Osho»), Александр Ткачук («Morimoto») и Алексей Поляков («Jeraffe»).

Виктор Митин отметил, что в январе гильдия проведет первый профессиональный конкурс «Лучший шеф-повар 2017 года». Готовность стать его партнерами уже выразили компании «Cricova», «Metro Cash & Carry» и «Dina Cociug».