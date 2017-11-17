Счетная палата выявила...

Аудиторы Счетной палаты выявили нарушения при исполнении национального публичного бюджета за 2016 год, стоимость которых оценивается более чем в 11 млрд леев. Об этом сообщил депутатам председатель СП Вячеслав Унтилэ на рассмотрении в парламенте в четверг отчета Счетной палаты за 2016 год.

Как уточнил Вячеслав Унтилэ, из выявленных нарушений 7,3 млрд относится к ошибкам отражения в бухучете, 2 млрд – к неэффективному использованию публичных ресурсов, 1 млрд – к незарегистрированному имуществу.

Неэффективное и нецелевое использование фондов выявлены при реализации ряда проектов и программ, финансируемых за счет публичных средств и внешних доноров. Среди них - проект поддержки развития винодельческой отрасли «Филиера винулуй», а также проект видеонаблюдения за дорожным движением. В последнем случае выявлены хищения госсредств в размере 153 млн леев. По данному факту возбуждены уголовные дела, выявлены несколько подозреваемых, а часть денег уже возвращена в госказну.

Текущая неделя выдалась довольно насыщенной для спикера парламента Андриана Канду. В понедельник он отправился в Бельцы, где провел встречи с местными бизнесменами, которым рассказал о том, как хорошо стало вести дела в Молдове. А также со студентами, узнавшими от спикера, что кризис миновал и мы перешли к этапу развития. Во вторник глава законодательного органа принял участие в форуме СМИ, а в среду побеседовал с региональным директором ЕБРР Фрэнсисом Малижем. Но загруженный график не помешал спикеру скоординировать свои с советом Демпартии во вторник и созвать Постоянное бюро парламента в среду, которое приняло решение провести на этой неделе пленарные заседания в четверг и пятницу.

Повестка дня в четверг включала лишь два вопроса – отчет Счетной палаты за 2016 год об использовании и администрировании публичных финансовых ресурсов и собственности, а также слушания правительства по исполнению постановления парламента, принятого по результатам деятельности специальной комиссии по изучению ситуации с питанием детей в дошкольных учреждениях.

Представляя отчет, председатель Счетной палаты Вячеслав Унтилэ отметил, что в этом году авторы документа проявили творческий подход к его составлению. Его опубликовали в цвете, сопроводив текс картинками, диаграммами, таблицами, которые очень понравились некоторым депутатам. По словам докладчика, документ получился содержательным, независимым, хотя и содержит не совсем удобные для исполнительной власти заключения аудиторов.

Всего за октябрь 2016 – сентябрь 2017, в условиях нехватки кадров (из 101 аудитора, положенных по штату, в СП работает всего 65), аудиторы палаты провели 26 проверок, по результатам которых сформулировали 1239 рекомендаций. При этом, по девяти из выявленных нарушений материалы отправлены в соответствующие инстанции.

Озвученные главой палаты нарушения выявлены на основе изучения отчета правительства об исполнении национального публичного бюджета за 2016 г. Аудиторы констатировали нарушения и в ходе оценки расходования средств из фонда государственного соцстрахования. Отклонения относятся, в том числе, к выплате пособий и помощи в холодный период года. Председатель палаты указал и на то, что итоги проверки использования средств фонда обязательного медстрахования указывали на недостатки при освоении средств для профилактики ряда заболеваний, ограниченный доступ застрахованных лиц к медуслугам, а также нецелевое использование ресурсов, выделенных на компенсированные лекарства.

Лидер ПКРМ Владимир Воронин не против дать Счетной палате дополнительные полномочия и «устроить корриду» для молдавских воров.

Уже в ходе обсуждений лидер коммунистов Владимир Воронин поинтересовался, до каких пор отчеты Счетной палаты будут оставаться лишь констатирующими нарушения документами. «Может быть, вам нужны какие-то дополнительные полномочия, которые позволят не только выявлять хищение публичных средств, но и наказывать виновных?», - поинтересовался депутат.

Вячеслав Унтилэ ответил, что в нынешних условиях ситуация такова, какова есть. Но, например, в Испании Счетная палата имеет статус трибунала, и не только выявляет нарушения, но и инициирует уголовные дела, выносит решения по ним. Господин Воронин очень обрадовался такому опыту. «Мне это очень нравится. Думаю, нам стоит перенять данный опыт и устроить молдавскую корриду для наших воров», - предложил он.

Социалист Владимир Головатюк отметил, что вызывает обеспокоенность ситуация с администрированием публичных финансов. В том числе и тот факт, что эффективность сбора налогов снижается – на это указывают данные палаты. И если правительство не задумается о необходимости расширения налогооблагаемой базы через стимулирующие инструменты развития, проблема будет усугубляться.

А вот коммунист Олег Рейдман назвал отчет «многословной литературой», где аудит является лишь констатацией – нет глубокого анализа, реальных предложений по устранению выявленных недостатков. Либерал-демократ Юрие Цап указал на другой тревожный момент – рост зависимости местных бюджетов от трансфертов из госказны. По его словам, это указывает на то, что на самом деле центральные власти не выполняют своих обязательство по децентрализации местных бюджетов. После этого депутаты приняли постановление по отчету палаты, которым правительству поручили обеспечить реализацию рекомендаций СП.

А в минувшую пятницу на рассмотрение депутатов был вынесен проект закона, который, по словам государственного секретаря министерства экономики и инфраструктуры Виталия Юрку, должен еще больше упростить систему госконтроля предпринимательской деятельности, снизить давление на бизнес и т.д. На принятии данного проекта в приоритетном порядке сразу в двух чтениях в минэкономики очень рассчитывали еще в июле, накануне закрытия весенне-летней сессии парламента. Несмотря на заявленную срочность, члены постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам нашли в проекте массу спорных моментов и вернули его на доработку.

Как сообщил депутатам госсекретарь, проект призван внести ясность в части компетенций контролирующих органов, установить критерии, поводы для проведения проверок и утверждения их графиков, процедуры составления заключений и т.д. Он содержит поправки, касающиеся деятельности органов, наделенных правом контроля – Агентства по водному транспорту, Нацагентсва автотранспорта, Органа гражданской авиации, Таможенной и Государственной налоговой служб. Одна из инициатив проекта – ликвидация Финансовой инспекции, функции и полномочия которой переходят минфину.

Случайно или нет, но на прошлой неделе в парламенте была зарегистрирована законодательная инициатива о создании при минфине Государственной финансовой инспекции, которую предложено наделить функциями проведения проверок, выявления и предотвращения нарушений финансово-экономического характера. Но об этом мы расскажем в другой раз.

Авторы рассмотренного в минувшую пятницу в парламенте документа предлагают, чтобы к ГНС перешли полномочия по осуществлению контроля правильности расчета и своевременного перечисления взносов в бюджет соцстраза и по обязательному медстрахованию. Ведомство получит и право применять финансовые санкции за нарушение соответствующих правил. Также дополнения предусматривают, что ГНС будет обязана согласовывать план последующего контроля с таможней. И в случаях, когда в плане последующего контроля возникнут совпадения, обязательным будет являться осуществление совместной проверки.

Проект предлагает новую редакцию ст. 241 Налогового кодекса «Обжалование действий, бездействия и административных актов Государственной налоговой службы». В соответствии с ней, любое лицо, подлежащее контролю со стороны налогового органа, которое посчитает себя ущемленным в каком-либо своем законном праве посредством каких-либо административных актов, изданных в рамках процедуры контроля, действий или бездействия налоговых органов или служащих в этих процедурах, вправе обжаловать их полностью или частично путем направления в ГНС предварительного заявления об обжаловании.

Рассматриваться оно будет Советом по разрешению споров, создание которого также оговорено проектом. В его состав войдут начальники управлений, наделенных функциями разработки или внедрения методологий налогового контроля, а также юридических подразделений; представитель минфина; по меньшей мере трое представителей бизнес-объединений, имеющих отношение к налоговой области. Аналогичная практика будет применена и в Таможенной службе.

Депутаты как-то вяло отреагировали на проект. И только либерал-демократ Тудор Делиу выразил недоумение по поводу содержания одного из положений, которое наделяет таможню и налоговую правом «оказывать платные публичные административные услуги, перечень и тарифы которых утверждаются правительством». Господин Юрку поспешил успокоить депутата, заверив, что этот пункт будет исключен из проекта ко второму чтению. После этого проект одобрили в первом чтении.

Также на прошлой неделе парламент рассмотрел проект закона о разграничении публичной собственности. Господин Юрку отметил, что целью документа является укрепление правовой базы в части разграничения публичной собственности, обеспечения права собственности и эффективного использования публичной собственности государства и административно-территориальных единиц первого и второго уровней. Процесс раздела планируется начать в 2018 г. и завершить в 2022.

Отвечая на вопрос лидера европейской народной парламентской группы Валериу Гилецки о том, какова стоимость реализации закона, госсекретарь ответил, что пока эта сумма не определена. При этом он признал, что речь идет о довольно солидных суммах, которые планируется покрыть как за счет госбюджета, так и поддержки внешних партнеров.