Правительство открыло путь для 100 млн евро

На очередном заседании кабинета министров в среду правительство утвердило подписание Соглашения о займе между Республикой Молдова и Европейским союзом в отношении макрофинансовой помощи, а также подписание Меморандума о взаимопонимании в качестве неотъемлемой части этого Соглашения.

Как отмечается в официальном сообщении пресс-службы правительства, подписание документов создаст благоприятные условия для устойчивого экономического роста, поддержания налоговой и макроэкономической стабильности в стране. Программа макрофинансовой помощи Молдове предусматривает выделение 100 млн евро, из которых 60 млн евро будут предоставлены в виде займа, и 40 млн евро - в виде гранта. Кредит будет предоставлен на срок до 15 лет.

Выплаты будут произведены в 2018 году тремя равными траншами, в зависимости от успехов в выполнении выдвинутых Евросоюзом 28 условий. Они связаны с государственным управлением, борьбой с коррупцией, реформами энергетического сектора, управлением в финансовом секторе, деловой средой.

В ожидании денег от ЕС кабинет министров оптимистично смотрит и на собственные возможности. Премьер-министр Павел Филип не без гордости сообщил, что с 1 ноября текущего года повышены пенсии более чем 67 тыс. граждан Молдовы. «Мы сделали этот шаг досрочно, потому что следующий этап был запланирован на 1 апреля 2018 года, и я рад сказать, что мы видим положительные результаты реформы. Это должны понять все те, кто критикует реформу пенсионной системы», - заметил при этом глава кабинета.

Пенсии были пересчитаны для людей, чьи пенсии были установлены в 2009-2011 годах. Так, пенсии по возрасту увеличились на 232-252 лея в месяц, т. е. в среднем на 15-16%. Пенсии по инвалидности увеличились на 380-408 леев в месяц, или на 36-39%, причем рост был выше, чем изначально предполагалось.

Следующие два этапа пересмотра пенсий предполагают повышение пенсий, установленных в 2012-2014 годах и, соответственно, с 2015 года по 31 марта 2017 года.

Правительство также утвердило План действий на 2017-2020 годы по реализации Стратегии укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017-2027 годы. Документ был разработан на основе принципов участия, недискриминации, прозрачности и гендерного равенства.

План действий устанавливает цели на четырехлетний период и представляет собой первый из трех этапов реализации стратегии. Так, приоритетные действия касаются четырех областей: общественной жизни, языка как средства интеграции, межкультурного диалога и гражданской принадлежности к государству Республика Молдова, средств массовой информации.

Власти будут предпринимать действия для продвижения равного участия всех граждан в государственном управлении и на государственной службе, а также для создания благоприятных предпосылок для межкультурного образования. Будут также приняты меры для обеспечения защиты и развития языков национальных меньшинств и продвижения языкового разнообразия.

На реализацию Плана действий на 2017-2020 годы запланировано около 4,7 млн леев. Деньги будут выделены из госбюджета и внешней помощи в рамках имеющихся средств.

Кабинет министров согласился с необходимостью подписания Соглашения между правительством Республики Молдова и Швейцарским федеральным советом о регулярном воздушном сообщении. Документ регламентирует возможность осуществления прямых полетов между двумя государствами. Согласно статистическим данным, в течение последнего года в направлении Молдова - Швейцария было зарегистрировано около 17 тысяч поездок.

Не обошлось и без «накачек». В начале заседания кабмина премьер-министр Павел Филип затронул проблемы, возникающие в результате приватизации на основе коммерческих и инвестиционных конкурсов приватизации государственного имущества. Он отметил, что многие земельные участки и здания площадью тысячи квадратных метров, расположенные в наиболее привлекательных для инвесторов местах, пришли в плачевное состояние и продолжают деградировать, хотя вроду бы были переданы инвесторам.

«Инвестиционный конкурс означает, что мы даем возможность его участнику покупать изначально по более низкой цене на основе инвестиционной программы, то есть необходимо осуществлять как финансовые инвестиции, так и создавать рабочие места», - подчеркнул Павел Филип. И в качестве примера приватизации на основе инвестиционного конкурса привел гостиничный комплекс «Национал», который долгое время был красивым зданием в центре города, однако сейчас стал предметом озабоченности властей, в нем нашли убежище дети, оставленные без попечения родителей.

В продолжение этой темы на заседании правительства отметили, что далеко не все промышленные парки, созданные в Молдове, достигли намеченных целей. В промпарке Чимишлия планировалось создать 800 рабочих мест, но создано только два, а в промпарке Комрат предлагалось создать 2260 рабочих мест, а было создано лишь одно.

В этой связи глава кабмина потребовал от министра экономики и инфраструктуры представить конкретные действия по контролю за выполнением контрактных обязательств в процессе приватизации и создания промышленных парков. «Посмотрите всех, кто не выполнил свои обязательства на основе инвестиционного конкурса, не осуществил инвестиции и не создал предусмотренные программой рабочие места, чтобы расторгнуть договора приватизации», - распорядился Павел Филип.