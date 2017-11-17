Оборот с дефицитом

Денежные поступления в финансовые учреждения Молдовы в январе-сентябре превысили 82,19 млрд леев ($4,566 млрд), что на 9,6% больше, чем год назад.

Как свидетельствуют данные Национального бюро статистики об объемах кассовых операций в банковской системе, более половины поступлений обеспечила торговая выручка от продажи товаров - 46,484 млрд леев (+10,9%). Поступления от налогов и пошлин выросли на 31,9% - до 1,996 млрд леев, квартирной платы и коммунальных платежей - на 17,6% - до 4,196 млрд, от продажи иностранной валюты физическим лицам - на 6,3% - до 4,56 млрд.

В то же время, перечисления от предприятий, оказывающих транспортные услуги, снизились на 15,7% и составили 1,069 млрд леев.

За девять месяцев финансовыми организациями выдано 83,2 млрд леев ($4,622 млрд) - на 9% больше соответствующего периода 2016 г. и на 1 млрд леев больше, чем поступило средств. При этом выплаты с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) достигли 10,257 млрд леев (+37,6%), на зарплату, стипендии, пенсии, пособия и страховые возмещения - 9,123 млрд (+2,3%), на покупку валюты у физических лиц - 30,93 млрд леев (-1,7%), на закупку сельхозпродуктов - 1,656 млрд (-9,4 %), на прочие цели - 31,233 млрд (+17,2%).

Информация представлена без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и муниципия Бендер.