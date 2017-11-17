ЕС не готов к новым членам

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарели заявил, что страны «Восточного партнерства» (ВП) не могут пока претендовать на членство в ЕС. Об этом он сказал в ходе дискуссии на Форуме ассоциаций в Киеве.

По его словам, страны-участницы программы ВП должны осознать, что «в ближайшей перспективе они не могут рассчитывать на членство в ЕС».

«Сейчас ЕС не имеет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас - нет. Мы все знаем это, такова реальность! И теперь нам, то есть Евросоюзу, необходимо убедить партнеров продолжать выполнять Соглашение об ассоциации с этим пониманием», - сказал дипломат.

В начале июля председатели парламентов Молдовы, Украины и Грузии обратились с совместным заявлением к Европейской комиссии и Европарламенту с просьбой «предоставить европейскую перспективу» трем странам ВП, которые стремятся к интеграции в ЕС. Спикеры парламентов трех стран просили рассмотреть этот вопрос и принять специальную Резолюцию по этому поводу на саммите ВП, который состоится в Брюсселе в конце ноября.

Проект ВП стартовал весной 2009 г. для шести стран постсоветского пространства - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. В 2010 г. Совет министров иностранных дел 27 стран Евросоюза выдал Еврокомиссии мандат на начало переговоров о заключении двусторонних соглашений об ассоциации с ЕС. В 2014 г. такие соглашения были подписаны с Молдовой, Грузией и Украиной.

Накануне Европарламент приветствовал успехи этих трех стран на пути евроинтеграции, одобрив рекомендации в отношении «Восточного партнерства» в преддверии саммита 24 ноября.

В принятой резолюции отмечается, что такие восточные соседи, как Грузия, Молдова и Украина провели серьезные реформы, и сейчас получают выгоду от свободной торговли и безвизового режима с ЕС.

При этом депутаты выступили за четкие критерии будущего сотрудничества, подчеркнув, что никакие дальнейшие соглашения ЕС не будут ратифицированы со страной, не уважающей ценности ЕС, и запугивает правозащитников и журналистов.

В рекомендациях к саммиту ВП, в частности, предлагается создание целевого фонда для Украины, Грузии и Молдовы. Он может сосредоточиться на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру.

Депутаты высказались и за создание модели ВП+ (EAP+) для ассоциированных стран, которые достигли прогресса в реформах, связанных с ЕС, чтобы предложить им возможность присоединения к таможенному союзу, энергетическому, цифровому или даже Шенгенской зоне и отмены тарифов на роуминговые платежи.

Они предлагают саммиту поддержать в трех странах экономические реформы, направленные на постепенное упразднение монополий, ограничение роли олигархов, предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Европарламент также выступил за сохранение коллективного давления на Россию для разрешения конфликтов в Восточной Украине, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Резолюция была принята 519 голосами. «Против» были 114 депутатов и 47 - воздержались. Она будет направлена Европейской комиссии и Совету Европы.