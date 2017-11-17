Молдова приобщается к картам

Банкиры утверждают, что делают все возможное для того, чтобы расширить спектр применения банковских карт. И приводят весомые доказательства таких усилий. Показатели деятельности системы платежей с использованием банковских карт свидетельствуют о неуклонном подъеме на протяжении последних семи кварталов.

Отмечая несомненные успехи на этом сегменте рынка банковских услуг, мы задаемся вопросом: есть ли резервы для интенсивного роста. И если есть, то что мешает использовать их в полной мере.

Согласно свежим данным статистики, количество находящихся в обращении карт к началу октября достигло 1, 68 млн. С начала года их число увеличилось на 170 тыс., или на 11,2%. Есть основания ожидать дальнейшего роста. Однако давно работающие на этом рынке специалисты утверждают, что к концу года выпуск новых карт, как правило, сворачивается. Так что превысить рекорд 2016 года (рост на 222 тыс. карт) вряд ли удастся.

Однако прошлогодний рекордный рост был достигнут вследствие «низкой точки старта» - напомним, что в IV квартале 2015 года произошел резкий обвал (минус 221 тыс. карт). Он был связан с массовым изъятием карт с истекшим сроком действия - это отсроченные последствия ликвидации трёх банков. Которые были заметными фигурами на этом рынке. Восстановить прежнее число банковских карт на уровне выше полутора миллиардов удалось только к концу прошлого года.

Так что по отношению к числу карт в обращении на конец III квартала 2015 года прирост к настоящему времени - те же 170 тыс. штук. Получается, что за двадцать четыре месяца динамика роста едва превысила 11%.

Но и это отрадный результат: если в прошлом и позапрошлом годах происходил «дележ» клиентов трёх ликвидируемых банков, то в нынешнем мы видим уже значительный прирост за счет новых ресурсов. На это указывает и довольно ровное количество изъятий карт с истекшим сроком действия – с начала 2017 года от квартала к кварталу их число варьирует в пределах 82-83 тыс. штук. В то время как прежде стабильный выпуск новых карт (133-135 тыс. за квартал), в III квартале текущего года достиг 145,8 тыс. Это не абсолютный рекорд, в докризисные времена случались и более «урожайные» периоды. Но это, возможно, заявка на более интенсивные, чем в предыдущие два года, темпы роста.

Количество карт – это только возможности. Давайте посмотрим, как они реализуются на практике.

В третьем квартале текущего года сумма операций, осуществлённых с использованием платёжных карт, эмитированных банками-резидентами, составила в сумме 11 715 407 тыс. леев. Это почти на 16% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Для сравнения – такой же показатель в третьем квартале 2016 года вырос на 22,2%. Динамика этого показателя, говорят наши эксперты, зависит не только от активности владельцев карт, и тем более активности банков – на нее существенное влияние оказывает денежная политика НБМ. Прирост денежной массы, как правило, зеркально отражается на росте объема операций, осуществленных в том числе и с помощью банковских карт.

Банки, конечно, всегда рады росту суммарного объема операций с карточками. Но надо понимать, что основной доход эмитентам приносит их использование в качестве платежного средства в торговых точках. Коммерсанты, принимающие к оплате карты, выплачивают банкам оговоренный в договорах комиссионный доход с каждой операции, проведенной через POS-терминал. Чем больший объем покупок клиент сделал с помощью карты, тем больший доход от этого банк получит с продавца.

А вот снятие клиентами наличных в банкомате для банков оборачивается не столько доходами, сколько расходами. Со «своего» клиента банк-эмитент и одновременно владелец банкомата комиссионных, как правило, не взимает. Плату за пользование банкоматом он может получить чаще всего только с «чужака», владельца карты, эмитированной другим банком.

Наши эксперты говорят, что такая «традиция» характерна для неразвитых рынков. Во многих странах для всех без различия пользователей банкоматов снятие наличных «влетает в копеечку». «Мы вынуждены тратить собственные средства на покупку и обслуживание банкоматов, в противном случае интерес к карточкам будет оставаться низким, - объясняют представители банков. - Доля платежей картой в торговых сетях расширяется очень медленно. Несмотря на все наши усилия по пропаганде-агитации, а также предложениям клиентам очевидной материальной выгоды во время всевозможных акций».

Одна из причин – прочно укоренившаяся традиция использования именно наличных. Другая причина в том, что во множестве торговых точек, где отоваривается большинство населения, банковские карты до сих пор не принимают. Коммерсантам это не выгодно – зачем делиться с банками выручкой. «И, кроме того, владельцы торговых точек заботятся о «минимизации налогообложения», - утверждают опрошенные нами банкиры. - Не секрет, что часть сделок в рознице проходит даже без выдачи кассового чека. Для небольших территориально удаленных магазинов, точек быстрого питания и других подобных мест это даже характерно. И чего уж говорить о рынках, где продают все что угодно буквально с рук. Пока такая культура торговли будет процветать в нашей стране, у банковских карточек не очень много шансов стать главным платежным инструментом».

За весь III третий квартал текущего года с помощью эмитированных банками-резидентами карт были оплачены покупки внутри страны на сумму 1 185 млн леев. А вот объем наличных, снятых через банкоматы за тот же период, превысил 10 530 млн леев.

Таким образом, на безналичные платежи в общем объеме операций по карточкам в национальной валюте приходится только чуть более 10%. Однако год тому назад их доля была менее 8%. А два тогда тому назад – едва превышала 5%.

Кроме того, для банков важно, что в номинальном выражении объем осуществленных в Молдове через POS-терминалы операций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился почти в полтора раза. А по сравнению с третьим кварталом 2015 года – в 2,3 раза.

По нашим подсчетам, выручка на один терминал в третьем квартале текущего года составила в среднем по системе 73 196 леев. Этот показатель за соответствующий период прошлого года едва превышал 54,6 тыс. леев, а еще годом ранее – около 40,3 тыс. леев. Таким образом, можно констатировать, что отдача от установки специальных считывающих устройств в коммерческих точках увеличилась за два года в 1,8 раза.

В дополнение к комиссионным за использование POS-терминалов молдавские банки получают доход и от карт иностранных банков, используемых на территории Молдовы. Только в этом случае молдавским банкам выгоднее, когда выпущенные за рубежом карты используются для снятия наличных.

За третий квартал текущего года суммарный объем операций с эмитированными за рубежом карточками превысил 1 303 млн леев. Это на 27% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В сравнении с третьим кварталом 2015 года рост в 1,8 раза.

Снятие наличных с «иностранных карт» в Молдове за последний отчетный период составило 409 млн леев. Даже при комиссионных в 1% от суммы, это обеспечивает владельцам банкоматов доход в 4 млн леев за квартал. В прошлом году уровень доходов по этой статье был приблизительно на 13% ниже.

Рост объема использования карт иностранцами в качестве платежного средства в Молдове за два года вырос с 363 млн леев до 894 млн леев (приводим данные за третий квартал), то есть почти в 2,5 раза. Хотя доходом по этой статье молдавские банки должны делиться с зарубежными банками-эмитентами, рост и таких операций с иностранными картами не может не радовать.

И обратим внимание на существенный рост объемов оплаты с помощью выпущенных молдавскими банками карт в зарубежных торговых точках. Статистика не различает, сделал ли владелец карты платеж, находясь на территории другой страны, или произвёл расчет с зарубежным продавцом, не выезжая из Молдовы. Однако, как утверждают банкиры, в последние два-три года наблюдается опережающий рост оплаты карточками покупок в зарубежных интернет-магазинах. Точнее – на зарубежных интернет порталах.

По свидетельствам специалистов банков, сейчас эмитированными в Молдове карточками наши сограждане оплачивают не только товары в Китае, но также в CША и Германии, благо доставка купленных товаров поставлена сейчас на достаточно профессиональные рельсы.

Только за третий квартал текущего года эмитированными молдавскими банками картами оплачена покупка товаров за рубежом на общую сумму 1086 млн леев. А с начала текущего года в общей сложности почти на 3 млрд леев. Тогда как в прошлом году объем таких покупок за девять месяцев не превысил 2,4 млрд леев. То есть темп роста этого показателя составляет порядка 25%. Это может радовать банки, которые получают свои комиссионные, а также выгоду от обмена валют при подобных операциях. Но должно насторожить местных коммерсантов – их потенциальные клиенты отовариваются за рубежом.

Впрочем, как считают некоторые наши эксперты, часть товаров за рубежом приобретается для последующей перепродажи в Молдове.