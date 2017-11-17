LEADER поможет Гагаузии и Тараклии

44 сельских населенных пункта АТО Гагаузия и Тараклийского района подписали 8 Соглашений о партнерстве, которые помогут всестороннему и эффективному развитию их сообществ.

Впервые в Молдове они будут применять инициативу ЕС LEADER – основной подход к развитию сельской местности, используемый в ЕС, целью которого является мобилизация местных органов власти и граждан для расширения возможностей местных хозяйств и улучшения доступа к общественным услугам в сельской местности. Такие сообщества будут вправе запрашивать финансирование у ряда фондов ЕС и других партнеров на развитие сельской местности и региональные проекты.

Подход ЕС LEADER был внедрен благодаря помощи Европейского Союза, в рамках Программы «Поддержка развития сельского хозяйства и сельской местности в АТО Гагаузия и Тараклийском районе» (SARD), реализуемой ПРООН.

«Подход LEADER может привести к значительным изменениям в повседневной жизни людей в сельской местности, поддерживая внедрение инновационных инициатив по развитию населенных пунктов», – заявила Ива Стаменова, менеджер проектов Делегации ЕС в Молдове, в ходе мероприятия, посвященного подписанию Соглашений о сотрудничестве.

Ключевыми действующими лицами местных инициатив LEADER являются так называемые Местные инициативные группы (МИГ), сформированные из местных партнеров с использованием восходящего подхода. МИГ отвечают за местное управление в ходе развития и представляют местные органы власти, предприятия и гражданское общество. МИГ принимают решения о территориальном разграничении деятельности, налаживают официальные партнерские связи, с общего согласия подготавливают комплексные стратегии местного развития, определяют и реализовывают действия, направленные на местное развитие.

Все 8 МИГ, созданные при поддержке SARD, получили консультативную помощь международных экспертов и участвовали в ознакомительных поездках в ряд европейских стран. Кроме того, каждая из 8 МИГ разработала собственную пятилетнюю стратегию, определив 50–100 действий по местному развитию, направленных на решение местных проблем, с использованием средств ЕС и прочих партнеров по развитию. Проектные предложения ориентированы на экономику и развитие, а наиболее осуществимые из них получат поддержку ЕС посредством программы SARD.

Сергей Арсени, житель села Кириет-Лунга, принимал активное участие в деятельности МИГ «ЭКО Буджак», в состав которой входит шесть сел буджакской степи. В регионе он знаменит благодаря своему музыкальному таланту и продвижению традиционных гагаузских перкуссионных инструментов. Теперь он думает над новым проектом – производством лаптей из коровьей шкуры: «Благодаря инициативе ЕС LEADER, я заново открыл собственный потенциал и потенциал моих односельчан. Вместе с участниками «ЭКО Буджак» мы решили создать на Юге Молдовы туристический центр, для того, чтобы продвигать спорт и стимулировать сельский туризм, а также выращивать экологически чистые продукты на небольших фермах. Предоставленная европейская поддержка очень нам пригодится при воплощении идей на местном уровне», – поделился Сергей Арсени в рамках мероприятия.

Для членов МИГ «Долина родников» главным приоритетом является местное экономическое развитие и создание новых рабочих мест. Одна из их инициатив заключается в развитии местного производства традиционной гагаузской колбасы (баур).

Первая Программа LEADER была запущена в государствах-членах ЕС в 1991 г. Начиная с 2013 года, подход LEADER реализуется как в сельских, так и в городских районах, и носит название «Местное развитие под руководством сообществ». География программы также расширилась. При поддержке ЕС и партнеров по развитию, подход применяется в готовящихся к вступлению в ЕС и соседних с ЕС странах.