В центральном зале Национального музея природы и этнографии 16 ноября открылась выставка «Семейный фотоальбом евреев Молдовы». Она будет работать до 16 декабря.

Выставка создана на основе материалов Института Еврейской Истории «Centropa» из Германии. Материалы экспозиции включают в себя семейные фотографии и реальные истории евреев Бессарабии, которые пережили ужасы Холокоста. Организаторы выставки – «Centropa» и «Международный Центр Тренинга» (ICTPD) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии и Посольства Германии в Республике Молдова.

Выставка проходит в рамках международного семинара для преподавателей истории, гражданского воспитания и иностранных языков из Республики Молдова, Украины и Германии. Помимо участников семинара из Молдовы и иностранных делегаций, вернисаж посетили чиновники министерства образования, культуры и исследований, МИДЕИ, представители международных неправительственных организаций.