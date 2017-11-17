Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


«Семейный фотоальбом евреев Молдовы»

№ 42 (1208) 17 November 2017

В центральном зале Национального музея природы и этнографии 16 ноября открылась выставка «Семейный фотоальбом евреев Молдовы». Она будет работать до 16 декабря.

 

Выставка создана на основе материалов Института Еврейской Истории «Centropa» из Германии. Материалы экспозиции включают в себя семейные фотографии и реальные истории евреев Бессарабии, которые пережили ужасы Холокоста. Организаторы выставки – «Centropa» и «Международный Центр Тренинга» (ICTPD) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии и Посольства Германии в Республике Молдова.

 

Выставка проходит в рамках международного семинара для преподавателей истории, гражданского воспитания и иностранных языков из Республики Молдова, Украины и Германии. Помимо участников семинара из Молдовы и иностранных делегаций, вернисаж посетили чиновники министерства образования, культуры и исследований, МИДЕИ, представители международных неправительственных организаций.

2980 Автор: По материалам пресс-релиза
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ПЛЭМЭДЯЛЭ МихаилЮрист.
1955
ДАДУ КонстантинДиректор Научно-практического института садоводства, виноградарства и пищевых технологий.
1960
ГЫРБУ HиколаеЮрист.
1962
ГРЫЖАНКОВСКИЙ СергейПредприниматель
1966
ЦОПА ВиорелПредприниматель.
1967
ПОТРЫМБА ТатьянаДиректор АО "Кишиневский дрожжевой завод".
1972
КИРКА РоманГенеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий.
1972
КОЗЛОВ АлександрМенеджер.
1973
ГЕЦИУ СергейМенеджер.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».