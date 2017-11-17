Детям — только лучшее

В Национальной детской библиотеке имени Иона Крянгэ с 20 по 26 ноября пройдут Дни библиотеки. Запланировано более двух десятков мероприятий: презентации книг, конкурсы, творческие ателье, выставки, клубы по интересам и т. д. Яркое, увлекательное путешествие в мир сказок и приключений получится и комфортным: недавно состоялось открытие обновленной библиотеки после девяти лет капитального ремонта.

Юные читатели, а также их родители получили просторные залы с самым современным оборудованием. В них есть все необходимое не только для занятий, но и проведения досуга. Стены холла расписала известный иллюстратор книг Виолетта Забулика-Диордиева. На одной изображены персонажи произведений Крянгэ, на другой — замок из книг, фигура писателя и его главный герой. Работы графика включены в каталог лучших иллюстраторов мира. А за иллюстрации «Винни-Пуха» она получила международный диплом имени Г. Х. Андерсена. В библиотеке можно посетить и персональную выставку Виолетты, которая включает 50 проиллюстрированных ею книг и оригиналы к ним. Это произведения известных молдавских авторов и шедевры мировой детской литературы.

«Отличные условия получили и сотрудники библиотеки, - говорит директор Клавдия Балабан. - Девять лет мы работали в очень стесненных условиях, по два-три отдела в одном кабинете. Все эти годы библиотека сотрудничала со школами, лицеями, осуществляла международные проекты. Так, совместно со Шведским институтом воссоздали отдел для дошкольников и школьников младших классов, организовали библиотеку Picilor — для самых маленьких».

Как отметила Клавдия Балабан, благодаря совместному проекту с посольством Японии была создана замечательная мобильная библиотека. Сотрудники получили возможность по всей территории республики проводить встречи с писателями, презентации новых книг и другие мероприятия. «Особенно это важно для сел, в которых дети никогда не видели живого писателя. Мы очень рады тому, что таким образом можем пропагандировать современную молдавскую литературу», - подчеркнула директор.

Библиотека инициировала новый национальный проект «Читаем вместе»: ежегодно одна-две книги молдавских писателей предлагаются для чтения всем детям республики. В конце года подводятся итоги.

В проекте «Послушай мою любимую сказку» взрослые читают малышам. Его цель - привлечь к чтению детей с самого раннего возраста, чтобы чтение стало системой, вошло в привычку. Причем сказки озвучивают люди известные, с богатым жизненным опытом, настоящие профессионалы своего дела. Которые сами любят читать. Первой участницей проекта стала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, читавшая произведения Спиридона Вангели. Историческое событие зафиксировал фильм, он был запущен на сайт библиотеки http://bncreanga.md/ и в первый же день получил более 500 просмотров.

Клавдия Балабан считает, что благодаря таким проектам и сами взрослые начинают лучше разбираться в литературе. Ведь совсем не обязательно читать все, что выходит. «Ребенок должен научиться выбирать хорошие книги. И в этом — наша задача».

В процессе капитального ремонта сделана мансарда по всему периметру здания. За счет этого площадь библиотеки фактически удвоилась. Но сотрудники считают, что этого недостаточно: постоянно появляются новые идеи, проекты. Так, недавно открыт центр, в котором будут проводиться курсы повышения квалификации для библиотечных работников республики, работающих с детьми. Также в ходе реконструкции отреставрирован вход в библиотеку, и теперь на его фоне охотно фотографируются молодожены.