Профессия для хорошего человека

В Национальном дворце имени Николая Сулака 16 ноября состоялся концерт Национального оркестра народной музыки «Lăutarii». Он не был похож на традиционные выступления коллектива, 39 лет ведомого художественным руководителем и главным дирижёром Николаем Ботгросом.

Программа называлась «Lăutarii, altfel»: она включала в себя широчайшую палитру музыкальных жанров, от народной музыки до классики. Участвовали Наталия Барбу, Марчел Павел, Моника Ангел, другие исполнители и ансамбли из Молдовы и Румынии. При всей необычности действа это было плановое выступление коллектива, не приуроченное к какой-либо знаковой дате.

Легендарный коллектив не акцентирует внимание только на фольклоре. А виртуозно и вдохновенно исполняет все: эстрадную музыку и поп, симфоническую и рок... В репертуаре оркестра также фольклор многих народов мира, с одинаковым успехом музыкантам подвластны как китайские мотивы, так и американские ритмы. «Раньше мы много ездили по республикам СССР, в России, исполняли русскую музыку, - вспоминает Николай Ботгрос. - И, представьте себе, «Lăutarii» звучали лучше, чем русские ансамбли. Секрет в молдавских инструментах».

Николай Ботгрос родом из музыкальной семьи. И уже с детства интуитивно чувствовал, что его жизнь будет связана с искусством, которое, как сказал Л. Бетховен, «откровение более высокое, чем муд­рость и философия».

С пяти лет начал бить в барабан, затем отец обучил игре на скрипке. Вспоминает, что всегда испытывал воодушевление и радость от общения со служителями ее величества Музыки. «И отец прочил большое будущее именно мне, а не братьям, - говорит Маэстро. - Тогда я не понимал, что значит «большой артист». И сегодня очень благодарен отцу, потому что он разглядел во мне способности и очень много занимался со мною». Династию продолжают сын и внук Николая Ботгроса.

Первое музыкальное образование он получил в Сорокском культурно-просветительском училище. После окончания был направлен в Единецкий район, где работал более двух лет рядом с великими, по его признанию, лэутарами. И считает, что получил настоящую школу мастерства. Позже окончил Кишиневскую консерваторию. Работал в коллективах «Мugurel», «Joc».

Оркестр «Lăutarii», созданный Николаем Сулаком, существовал с 1970 по 1976 год. «Когда Николай Сулак ушел из оркестра, коллектив распался, - объясняет дирижер. - Я тогда играл в «Joc», и это меня устраивало. Но Сулак видел в качестве нового руководителя «Lăutarii» именно меня. И утверждал, что я не создан для «Joc», а должен стоять во главе оркестра. Поначалу я его слова не воспринимал».

Тем не менее, в 1978 году по просьбе Николая Сулака и предложению Михаила Мурзака, тогдашнего директора филармонии, Николай Ботгрос принимает решение возглавить оркестр. Однако ему было поставлено условие: не брать исполнителей из других коллективов.

Пришлось проехаться по республике в поисках музыкантов. Так был создан новый «Lăutarii», народный по самой сути.

Сейчас в оркестре около 40 человек. Играют на народных инструментах - цимбалах, нае, кобзе, флуере... 15 скрипачей, шесть солистов-вокалистов. В 2010 году оркестр отметил 40 лет творческой деятельности. За годы его выступлений с народной музыкой Молдовы знакомились тысячи людей в европейских странах и США, Австралии и Новой Зеландии. Во многом благодаря оркестру растет популярность народной музыки и в нашем крае.

На вопрос о том, каких качеств требует профессия дирижера, народный артист, кавалер Ордена Республики Николай Ботгрос отвечает так: «Дирижер – это фактически «проводник», он передает мысль, заложенную в произведении, а музыканты оркестра помогают донести ее до публики. Потому, когда ты выходишь к музыкантам, должен очень четко знать, что будешь делать в каждую минуту. Необходимо быть с оркестрантами искренним. Не допускает профессия ни слова лжи, ошибки или неточности даже в мелочах. Дирижер должен обладать лучшими человеческими качествами. Тогда и музыка, и люди пойдут за тобой».

Выходит, фраза «Хороший человек — не профессия» давно не актуальна. Профессия, и очень даже...