Влияние ПИИ на экономику Молдовы

До настоящего времени имелось сравнительно мало данных о количественном влиянии прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на экономику Молдовы. Тщательный анализ, проведенный экспертами Немецкой экономической группы в Молдове «GET Moldova», показывает значительное влияние прямых инвестиций на производство, занятость, заработную плату, государственные доходы и экспорт.

Одной из основных причин слабого интереса к анализу влияния ПИИ на экономику было отсутствие обработанных данных. Команда «GET Moldova» и Национальное бюро статистики объединили усилия и устранили существующий информационный пробел, проведя обработку соответствующих данных. Анализ свидетельствует о том, что влияние ПИИ значительно весомее, чем обычно принято считать.

Основные результаты исследования:

В структуре занятости доля компаний с ПИИ составляет 15%. Общая численность работающих в них составляет 76 000 человек. Почти половина лиц, трудоустроенных в этих компаниях, работают в текстильной и пищевой промышленности, а также на производстве комплектующих для автомобилей.

На долю компаний с иностранным капиталом приходится 23% производимой добавленной стоимости. Таким образом, почти ¼ молдавского ВВП производится этими компаниями.

Объем производства в расчете на одного работника в компаниях с ПИИ на 71% выше, чем среднее значение этого показателя по стране. Это обусловлено рядом факторов, таких, как размер компании, капитализация и использование новых технологий, преимущества в плане управления и обучение персонала. Ввиду этого, созданные с помощью прямых иностранных инвестиций рабочие места, способствуют, как правило, повышению производительности.

Благодаря более высокой производительности, компании с иностранным капиталом могут платить в среднем значительно более высокие заработные платы по сравнению с местными компаниями. Соответственно, население Молдовы получает непосредственную выгоду от ПИИ. Особенно существенные различия наблюдаются в капиталоемких секторах, таких, как энергетика, и в наукоемких отраслях, как, к примеру, компьютерное программирование. В низкотехнологичных областях, как текстильная промышленность, разница в уровнях оплаты не столь заметна.

Компании с иностранным капиталом вносят значительный вклад в государственный бюджет. На эти компании приходится 34% корпоративного подоходного налога, что значительно выше, чем их доля в создаваемой добавленной стоимости/производстве. Более того, на долю этих компаний приходится 21% выплат в социальный фонд, несмотря на то, что в общей структуре занятости доля компаний с ПИИ составляет 15%. Таким образом, для правительства существуют прямые и ощутимые фискальные преимущества прямых иностранных инвестиций.

В производственном секторе компании со 100% иностранным капиталом экспортируют 2/3 своей продукции. Вместе с тем, местные компании продают за рубеж около 23%. Таким образом, эти компании способствуют притоку иностранной валюты в страну.

Вольдемар Вальтер, менеджер проекта «GET Moldova» и основной автор анализа отмечает: «Анализ новых данных, проведенный «GET Moldova»при сотрудничестве с Национальным бюро статистики показывает, что ПИИ являются одним из основных двигателей экономического роста и ключевым фактором в повышении уровня жизни в Молдове. Лица, ответственные за формирование политики, должны обеспечить, чтобы важность значения этого фактора была отражена в решениях, принимаемых ими на уровне политики».

Д-р Риккардо Джуччи, глава группы «GET Moldova», дополняет: «Из-за относительно низкого показателя ПИИ на душу населения в Молдове, большинство экспертов считали, что влияние ПИИ на экономику страны не было таким значительным. Однако, наш анализ свидетельствует о достаточно сильном влиянии, которое принесло экономические выгоды как для населения, так и для правительства. Данные выводы и заключения являются хорошим стимулом для интенсификации усилий по привлечению ПИИ в страну».

Информация о Немецкой экономической группе в Молдове: «GET Moldova» - группа экономистов, которая с 2010 года консультирует правительство Республики Молдова по вопросам экономической политики. Группа финансируется Федеральным министерством экономики и энергетики Германии.