«Эффект» жалобы

Как-то в разговоре с крупным коммерсантом была затронута любопытная тема — эффективность Книги жалоб и предложений. Как оказалось, зачастую предприниматели заводят сразу две такие книги, и каждую из них выдают в зависимости от ситуации и намерений потребителя. Этот случай заставил нас подробнее разобраться в данном вопросе, поскольку «жалобная книга» остается главным орудием быстрого реагирования на нарушения в сферах торговли и услуг.

Книга жалоб в ее нынешней форме появилась с легкой руки минторга СССР, которое дважды издавало приказы об утверждении Инструкций о книгах жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания — в 1956 и 1973 гг. Именно документ № 139 от 23 июля 1973 года и утвердил последний формат жалобных книг, который в большинстве стран СНГ действует до сих пор.

В Молдове жалобная книга была узаконена летом 2004 года постановлением правительства «О порядке регистрации обращений и жалоб покупателей в Книге отзывов и предложений». В новой редакции ее авторство принадлежало сотрудникам бывшего Департамента торговли минэкономики. Идея возрождения жалобных книг возникла из-за сложности обмена бракованных товаров: в те годы, по причине редкой выдачи кассовых чеков, не было доказательств факта покупки. Так 13 лет назад жалобные книги появились во всех предприятиях организованной торговли и общепита, независимо от их структуры и формы собственности. Контролировать ведение этих книг вначале поручили службам органов местных публичных управлений. Особо тяжелые случаи курировал сам Департамент торговли.

Последние модификации были утверждены в 2006 году постановлением правительства № 1141, которое регламентирует не только порядок регистрации жалоб, но и правила ведения предпринимателями жалобных книг.

Согласно нормативу, Книга жалоб — это не просто тетрадь с печатью торгующего предприятия, а документ строгой отчетности и установленной формы. Она должна быть прошнурована и пронумерована, с заверенной печатью и подписью представителя органа местного публичного управления. Заказывается такая книга в госпредприятии по издательству бланков «Statistica» или его филиалах и выдается за плату уполномоченным управлением примэрии. После заполнения хранится владельцем в течение одного года, после чего уничтожается на основании специального акта.

Закон обязывает выдавать Книгу жалоб потребителю по первому требованию и без объяснения причин. Как правило - после предъявления им кассового чека, либо другого документа произвольной формы, подтверждающего акт покупки. Любопытно, что кроме выдачи самой книги, потребителю должны быть созданы необходимые условия для написания жалобы - предоставлены пишущая ручка, стол и стул.

Такая книга не может находиться «под замком» у администратора, а исключительно в доступном (!) для покупателя месте. К примеру, в крупных предприятиях общепита – во всех залах обслуживания, в торговых центрах - на каждом этаже в узлах расчета с покупателями, в павильонах и киосках, в т. ч. передвижных – на видном месте. Изъятие или вынос жалобной книги из этих объектов запрещено.

Мало кто знает, что любая жалоба должна быть рассмотрена владельцем заведения в течение двух дней. В случае, если для принятия мер по устранению недостатков этого срока недостаточно, руководитель сам вправе установить необходимый для этого срок, но не более чем 14 дней. Все копии ответов, направленных потребителям, хранятся у администрации до конца текущего года. Контроль ведения жалобных книг осуществляют сотрудники Агентства защиты прав потребителей, а также уполномоченные службы местного публичного управления.

Закон звучит убедительно, но работает слабо. Мой личный опыт показал, что Книга жалоб выдается через раз и со скандалом. На изложенные жалобы впоследствии никто не реагирует. В моей потребительской практике была лишь одна отписка от владельца магазина, которая не имела ничего общего с самой претензией (я жаловалась на плохое обслуживание, а мне «приплели» попытку рассчитаться подозрительными купюрами). При каждом упоминании о жалобной книге потребителя вгоняют в стресс, создавая максимально дискомфортные условия. Наконец, сомнения вызывает и подлинность самих книг: зачастую они походят на «дневники продавца» - без внятных записей, порядкового номера и следов регистрации в мэрии.

В практике молдавских потребителей встречаются разные случаи. К примеру, для выдачи жалобных книг у покупателя просят копии удостоверения личности. Заставляют часами ждать администратора. Или вовсе не выдают книгу, если у покупателя нет кассового чека, подтверждающего потребительский статус.

Как сообщила консультант Фонда Восточная Европа (EEF) Ираида Добростомат, предоставляющая юридическую помощь гражданам страны в рамках проекта по защите прав потребителей, жалобную книгу предприниматели должны выдавать без всяких условий.

«Кто имеет право требовать Книгу жалоб? Потребитель. Согласно постановлению правительства №1141, жалобная книга предоставляется ему после предъявления кассового чека, а в случае покупки у обладателя патента – какого-либо документа произвольной формы, подтверждающего акт покупки. Т. е. по сути, жалобную книгу в местах продаж должны предоставлять выборочно. Однако закон о защите потребителей наделяет статусом потребителя не только покупателей, но и тех, кто только намеревается что-либо приобрести. Поскольку закон обладает большей юридической силой, потребителем считается любой человек, который обратился в торговую точку или к поставщику услуг.

Если жалобную книгу все же отказались выдать, недовольный потребитель может обратиться в Агентство по защите прав потребителей, либо вызвать полицию. Правоохранительные органы на месте составят протокол о факте двойного нарушения.

Коммерсанты и рестораторы должны понимать, что согласно Кодексу о правонарушениях, отсутствие книги жалоб, не размещение ее на видном для потребителей месте или не регистрация продавцом претензии влечет наложение штрафа в размере от 6 до 15 условных единиц для физических лиц и от 30 до 60 условных единиц для юридических лиц (1. у. е. оценивается в 50 леев)».

Что касается практики использования двух жалобных книг одновременно, Ираида Добростомат отметила, что подобное встречается в двух случаях. «Если предприниматель заказывает новую книгу, при этом первая у него осталась незаполненной и не списанной, то тогда в его распоряжении остаются две книги (что является нарушением). Второй случай легальный, он связан с практикой, когда дополнительные экземпляры книг нужны для филиалов и подразделений магазина или предприятия общепита. Тогда «в одни руки» выдаются несколько жалобных книг. Но потребитель должен знать, что такие книги регистрируются как документы для подразделений, о чем свидетельствует подпись на их первой странице. С указанием дислокации торговой точки и ее полных данных, т. е. подмена книг, выдаваемых потребителям, бессмысленна. Специально для коммерсантов отмечу: Книги жалоб не могут поступать в розничную торговлю, их запрещено продавать в канцтоварных или книжных магазинах. Жалобные книги выдают только в управлении торговли, в уже проштампованном и подписанном всеми ответственными специалистами виде».

В Агентстве по защите прав потребителей для «ЛП» отметили, что проблема — не только в подмене жалобных книг. Чаще всего их попросту не выдают потребителю, либо не регистрируют претензию в должной форме. Проверки, проведенные инспекторами Агентства в текущем году, показали, что в 20% случаев Книги жалоб на предприятиях торговли и услуг отсутствуют. В половине случаев жалобы потребителей остаются без реакции. В т. ч. и из-за неправильно оформленной потребителем претензии. Специалисты напоминают, что жалобу необходимо писать в двух экземплярах или снять копию для получения доказательств, что нарушитель получил претензию. Первостепенное значение имеет указание имени, фамилии и адреса заявителя: согласно закону, анонимные жалобы не рассматриваются.

В этом контексте интересен опыт применения жалобных книг в европейских странах. В привычном нам виде Книга жалоб в большинстве стран Евросоюза отсутствует. Так, в Испании существует «Hojas de Reclamaciones» (письменные жалобы), используемые, прежде всего, в туристическом бизнесе. В Португалии в ходу «Livro de Reclamaçoes», которая должна быть в каждом ресторане, отеле и кемпинге. В Польше во всех ресторанах и гостиницах существует «Ksiazka skarg i wnioskow» (книга жалоб и предложений), которая выдаётся по первому требованию клиента.

В Германии, Франции и Италии жалобных книг не существует. Все претензии направляются в Европейский потребительский центр (Europaische Verbraucherzentrum), рассматривающий любые жалобы. Эта авторитетнейшая структура наделена большими полномочиями: помимо контроля соответствия услуг поставщиков законодательству ЕС, она следит и за исполнением международных обязательств.