«Параллельные» визиты

Последняя неделя ознаменовалась двумя официальными визитами руководства Молдовы за рубеж. Президент Игорь Додон совершил визит в Армению, премьер-министр Павел Филип побывал в Израиле.

В некотором смысле Игорь Додон стал первопроходцем - в Ереван с визитами молдавские президенты еще не приезжали. Собственно, наши торгово-экономические отношения с Арменией находятся на достаточно низком уровне. Экспорт в 2016 году составил $900 тыс., уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 17,6%, импорт был $300 (57,8% от уровня предыдущего года).

В этом контексте смысл рабочего визита главы молдавского государства - скорее концептуальный. Армения, как и Молдова, длительное время шла в сторону Евросоюза. Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли (DCFTA) в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите «Восточного партнерства». Однако за два месяца до этого события Армения объявила о намерении участвовать в евразийской интеграции. Страна присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.

Но очень важный аспект: при этом Совет ЕС в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и республикой. Документ может быть подписан на предстоящем саммите «Восточного партнерства» 24 ноября 2017 года в Брюсселе.

Экономические итоги после вступления Армении в ЕАЭС достаточно непростые. В 2016 г. объем услуг в республике вырос на 7,1%, промышленное производство увеличилось на 6,7%, но в сельском хозяйстве наблюдался спад в 5,2%, в строительстве - 0,8%. При этом, экспорт вырос на 20%, а импорт – на 1,6%. В сопоставимых ценах экспорт вырос более чем на четверть, то есть даже больше, чем в номинальных. Примерно 60% продукции сейчас Армения экспортирует в страны ЕАЭС.

Для сравнения, за 2014-2016 гг., экспорт Молдовы в страны СНГ сократился на 56%, а в другие страны – вырос на 3%. В случае Армении спад экспорта в страны СНГ составил всего 1,6%, а рост экспорта в остальные страны – 25%. Следует учитывать, что в обоих случаях спад произошел во многом за счет Украины, доля которой во внешней торговле Молдовы была выше.

В любом случае, членство в ЕАЭС помогло Армении сохранить российский рынок, нисколько не потеряв при этом на всех остальных внешних рынках. Однако приток прямых инвестиций в Грузию и Молдову в эти годы был выше и приходил из стран Европы.

Игорь Додон отметил, что между нашими странами подписано 15 соглашений – межправительственных, межгосударственных. И есть еще семь, которые подготовлены к подписанию. Президент пообещал активизировать работу межправкомиссии. Кроме того, в ближайшее время в Кишиневе состоится молдавско-армянский бизнес-форум.

Павел Филип встретился с премьер-минстром

Биньямином Нетаньяху.

Параллельно премьер-министр Молдовы Павел Филип совершил рабочую поездку в Израиль. Молдова и Израиль до настоящего времени подписали 25 двусторонних соглашений и ведут переговоры о заключении еще 10. По данным Государственной регистрационной палаты, на 1 июля 2017 г. в Молдове действовало 316 предприятий с израильским капиталом, их инвестиции составили 49,9 млн леев. Молдавский экспорт в Израиль в январе-августе с.г. составил $2,26 млн, снизившись на 51,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г., а импорт из Израиля уменьшился на 29,6% – до $6,17 млн.

Здесь ситуация несколько иная. У нас достаточно много граждан работает в этой стране (никто не может сказать, сколько точно). С 22 сентября 2014 года между странами введен безвизовый режим.

В ходе визита в Израиль Павел Филип встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Оба премьера констатировали, что двусторонний диалог между двумя странами находится на очень хорошем уровне, но есть большой неосвоенный потенциал. Они высказались за проведение в ближайшее время заседания смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также прошли переговоры о либерализации воздушного пространства и открытии рейсов low cost между Молдовой и Государством Израиль, что также будет благоприятствовать торговле и потокам туристов.

На встрече с молдавским премьером министр здравоохранения Израиля Яков Лицман заявил, что Израиль будет оказывать поддержку в развитии отрасли онкологии, гериатрии и реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Интересно, что Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану является вторым иностранным вузом, в котором чаще всего обучаются израильские врачи. С 2000 года этот молдавский вуз окончили более 1100 граждан Израиля.

Павел Филип пригласил израильских бизнесменов принять участие в процессе приватизации в Молдове.

И, наверное, важнейшим событием данного визита стала встреча молдавского премьера с министром эмиграции и абсорбции Государства Израиль Софой Ландвер, в ходе которой был поднят вопрос о социальной защите молдавских граждан, работающих там, большинство из которых трудятся в сфере строительства и оказания помощи пожилым людям.