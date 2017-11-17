«Пиковая дама»

Разыгрывается игра, в которой джокер хочет отвести кишиневцам роль шестерок

Последние события вокруг референдума по отставке Киртоакэ (его освобождение из-под домашнего ареста и назначение Сильвии Раду и.о. генпримара) должны были сбить с толку как жителей столицы, так и политических игроков. И одновременно в них содержится ясное указание на то, что судьбу города хотят определить без участия граждан. В этом смысле всем кишиневцам власть бросила дерзкий вызов.

Место возле…

Для себя судьбу Дорина Киртоакэ ДПМ решила давно. И в этом смысле Влад Филат был прав, когда предупреждал, что за ним последуют и другие «партнеры» по коалиции, а на кишиневского примара заведено 300 уголовных дел.

Столичная администрация была отличным материалом для демонстрации Западу борьбы с коррупцией во власти. И кишиневские начальники, которые еще вчера проворачивали темные делишки и вели нескромный образ жизни, вдруг оказались за решеткой. Однако демократы вовсе были не заинтересованы в том, чтобы политические дивиденды в результате разворачивающихся событий получил кто-то другой. Поэтому и нужно было, чтобы референдум по отставке одновременно не дал бы результата, но спровоцировал острую необходимость в смене администрации.

И тогда демократы провернули трюк с назначением и.о. генеральным примаром Сильвии Раду. Когда кандидатуры двух новых чиновников предлагались муниципальному совету, было ясно, что социалисты и либералы, доминирующие здесь, могут вместе проголосовать только против. А именно это и было нужно демократам, потому что они изначально спланировали назначить своего человека и.о. генпримара, используя пробелы в законодательстве. Грозаву - человек теперь послушный, но очень запачканный, - должен был сделать то, для чего его и вернули на время в примэрию, - уступить место основному кандидату власти.

Так неожиданно исполняющей обязанности градоначальника стала Сильвия Раду.

Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, свою деятельность она начала с демонстративного освобождения кабинета от «реликвий гнусного предшественника». А затем мы увидели настоящую феерию активности: премии аппарату, порядок на дорогах, поучения - советникам и угрозы массовых увольнений - подчиненным. Это должно было стать административным «торнадо», сигналом прихода настоящего хозяина.

Наведение «шороха» должно было убедить жителей Кишинева в том, что возврата Киртоакэ не будет, он списан в утиль. В лучшем случае «племянник» бежит вместе с родственниками в Бухарест, к своей недвижимости и богатствам. В худшем - его место окажется, как говорил герой известной комедии, «возле параши». Однако основное послание направлялось кишиневцам: идти не референдум незачем, проблема градоначальника решена.

Смотрите, кто пришел!

То, как была назначена Сильвия Раду, и сама ее личность однозначно указали экспертам, откуда явился кандидат. Когда и.о. генпримара назначает себе преемника даже не из администрации, это похоже на карточный фокус. Смотрите, в руках ничего нет, поворот кисти… и теперь там «пиковая дама».

Сильвию Раду все хорошо помнят. Отличная биография, из семьи депортированных. Можно сказать, осовремененная «студентка, спортсменка, комсомолка… просто красавица». Она уверенно шла по административным ступенькам «Gas Natural Fenosa Moldova», пока не стала президентом холдинга. В последние годы распределительные сети под ее руководством получали многомиллионные прибыли. Отношения с минэкономики, находившимся под контролем ДПМ последние 8 лет, у компании были превосходными. Любые поставщики электроэнергии, возникавшие на рынке, не вызывали протеста у Раду. Она не возвысила голос даже тогда, когда ток Днестровской ГЭС потек в сети через фирму-прокладку «Энергокапитал», хотя всем было ясно, что бухгалтер с директором производить электричество не могут.

В 2015 году, когда финансовые отчеты компании показали существенный рост операционной прибыли (32 миллиона евро, превысив на 3,2 процента показатели 2014 года), «Gas Natural Fenosa» подала иск против Молдовы в международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке. Компания настаивала на том, что понесла убытки из-за изменения курса лея, и что возникли «тарифные отклонения». При посредничестве эмиссара Европейского энергетического сообщества между правительством РМ и «Gas Natural Fenosa» был заключен договор о возмещении распределительным сетям 1,75 миллиарда лей (100 миллионов долларов) через тарифы. Выплата уже началась. Таким образом, «Gas Natural Fenosa» получит сверхприбыль за наш с вами счет.

На выборах президента Молдовы, где Сильвия Раду позиционировала себя независимым кандидатом, она отличилась очень высокими доходами (429 тыс. леев месяц - в период работы президентом «Gas Natural Fenosa»), многочисленной недвижимостью и солидными счетами в банках. Ну и, конечно, очень скромным результатом – 0,37 процента избирателей.

Предложить кишиневцам такого нового генпримара, назначенного сомнительным образом, означало только одно – власть мнение жителей столицы не интересует. И это, безусловно, означает - бросить людям вызов.

Бойкот референдума

После назначения Раду и.о. генпримара всем стало понятно, почему ДПМ пропагандирует бойкот референдума. Недоумение у людей вызывает только позиция так называемых оппонентов власти – PAS и Платформы DA.

Во-первых, разве не справедливо, чтобы граждане сами решили судьбу Киртоакэ и его администрации, погрязших в преступных схемах? Зачем вводить в заблуждение граждан и пугать их «рукой Москвы»? Изгнание коррупционеров – это не выборы новой власти. Вначале нужно очистить «авгиевы конюшни», и меньше всего здесь геополитики. Наоборот, настоящий проеевропеец должен был бы возглавить процесс. А не подвывать из кустов и мешать реализации акта справедливости.

Во-вторых, если референдум не состоится или будет проигран, то победят именно оппоненты PAS и DA. Так что, борьба с коррупцией и олигархами, главные пункты программы Майи Санду, – пустой звук, политическая трескотня? Пусть демократы захватят и Кишинев, еще больше укрепят свои позиции? Где же тут логика? Или же правы те, кто утверждают, что новый правящий альянс с участием ДПМ, PAS, Платформы DA рождается у нас на глазах? А избирателей просто водят за нос?

Или же это обычный страх политиков, которые думают, что если ПСРМ проведет референдум и добьется отставки Киртоакэ, то данный факт будет означать новое крупное поражение Санду и Нэстасе, второе после президентских выборов? Так почему бы не быть мудрее и не сделать победу общей, а потом открыть себе путь к примэрии? Ведь правые обычно побеждают в столице на выборах!

Ответы на все поставленные вопросы показывают, что бойкот столичного референдума – крупная политическая ошибка PAS и DA. В конце концов, Партия действия и солидарности, в противовес своему названию, призывает к бездействию и не желает объединения граждан.

А разве не будет проявлением достоинства выйти на референдум и сказать «НЕТ!» коррупции и махинациям властей с назначений и.о. генпримара? Зачем же самим себя сечь?

И кто больше всех потеряет в результате бойкота? Разве не рядовые жители молдавской столицы? Так что, нужно опять пожертвовать интересами людей ради бесконечной борьбы за власть? Для PAS и партии Платформа DA – это путь к новому поражению. Однозначно.

Пора слить воду в кишиневском «унитазе»

Независимо от того, кто добился в Кишиневе референдума по отставке Дорина Киртоакэ и что об этом говорят разные политические силы, у жителей столицы появился реальный шанс повлиять на ситуацию в городе, воздать по заслугам прежним властям, восстановить справедливость. И в таком решении нет никакой политики. Это вопрос социальной гигиены.

Намечающийся на 19 ноября референдум правильнее всего рассматривать чем-то вроде субботника, момента, когда нужно наводить в доме и на улице порядок. И, наконец, слить воду в кишиневском «унитазе».

После этого атмосфера в городе будет другой. А на следующих выборах можно будет открыть форточку и впустить свежий воздух.

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