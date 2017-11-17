Крупный проект IFAD

На прошлой неделе состоялась презентация Проекта сельской адаптивности (IFAD 7). Программа рассчитана на шесть лет – началась в августе 2017, завершится в сентябре 2023. Общий бюджет IFAD 7 составит $23,7 млн.

Очередной этап программы IFAD в Молдове стал возможен благодаря подписанию нового соглашения о финансировании между правительством страны и Международным фондом по сельскохозяйственному развитию (IFAD) и его специальным подразделением – Сельскохозяйственной программой адаптации малых производителей (ASAP). Из указанной выше суммы $18,2 млн – это долгосрочный кредит (на 25 лет, каникулярный период – пять лет, ставка – 1,25% в год, комиссион – 0,75%). Кроме того в бюджет IFAD 7 заложен грант от фонда IFAD – $0,5 млн и грант от спецфонда ASAP – $5 млн.

Основная цель IFAD 7, как и всех других этапов программы – снижение уровня бедности и рост качества жизни в сельской местности за счет развития экономики и повышения устойчивости сельского хозяйства в условиях изменения климата. На решение этих задач, как заявил в ходе презентации проекта Виктор Рошка, директор Консолидированного управления по внедрению программ (UCIP) IFAD в Молдове, в рамках IFAD 7 предусмотрены два компонента.

Первый – преференциальные долгосрочные (на восемь лет, с четырехлетней отсрочкой платежей) кредиты до $250 тыс. (или эквивалент этой суммы в национальной валюте) для малых и средних предприятий в сельской местности. Для наиболее широкого охвата потенциальных бенефициариев, сумма кредита для сельского микро-бизнеса установлена на уровне $8,5 тыс., или 150 тыс. леев, для молодых (мужчины – до 35, женщины – до 40 лет) предпринимателей – $40 тыс, или 700 тыс. леев (срок – до пяти лет). Также в рамках этого компонента предусматривается создание Фонда гарантирования кредитов для бенефициариев проекта, не располагающих достаточным залогом. Предположительно, кредитной линией IFAD 7 воспользуются порядка 450 субъектов малого бизнеса, около 150 молодых предпринимателей.

Второй компонент IFAD 7 – это инфраструктурные субпроекты с грантовой составляющей. В частности, согласно прогнозу, в рамках этого компонента будет построено 12 участков проселочных дорог, доступ к которым получат около 1,2 тыс. семей и 50 предприятий из 12 сел.

Кроме того, планируется строительство 24 подводящих трубопроводов для ирригационных систем малого масштаба, способных обеспечить орошение 1,4 тыс. га, принадлежащих 75 сельхозпроизводителям. Строительство ирригационных сетей привлечет дополнительные частные инвестиции в размере порядка $5 тыс./га. В результате увеличения масштабов выращивания продукции с высокой добавленной стоимостью в ареале этих оросительных сетей, будет дополнительно создано примерно 700 новых рабочих мест, в том числе 280 – постоянных. Как отмечает Виктор Рошка, управление UCIP/IFAD координирует свою деятельность в этом направлении с командой по внедрению проекта «Compact». А именно, по крайней мере некоторые из малых оросительных системы второго уровня, строящиеся в рамках IFAD 7, будут интегрированы с магистральными трубопроводами крупных ирригационных систем, реабилитированных в рамках «Compact».

Также в рамках проекта будет создано не менее пяти озер площадью около 30 га. Впервые будет предоставлена грантовая поддержка бенефициариям на реабилитацию существующих озер: их очистку от ила и сорной растительности, укрепление берегов, формирование водостоков и «фильтрационных зон» из зеленых насаждений, препятствующих смывам почвы в водоемы. Наконец, потенциальным бенефициариям будут предоставлены гранты на посадку или реабилитацию порядка 200 га ветрозащитных лесополос, 200 га лугов и т.д.

Как отмечает Виктор Рошка, преференциальным доступом к инфраструктурному компоненту IFAD 7 будут пользоваться наиболее бедные регионы страны, а также регионы, в наибольшей степени подверженные негативному влиянию процесса изменения климата (в данном случае в качестве критериев отбора будет применяться гидротермический коэффициент и другие измеримые погодно-климатические параметры). Значение будут иметь и особенности рельефа местности, в частности, особое внимание будет уделено склонам холмов, на которых почва более подвержена ветровой и водной эрозии.

Важная особенность IFAD 7 состоит в том, что в его рамках приоритетом в общей массе бенефициариев будут пользоваться группы фермеров или сельских жителей, а среди них – группы, образованные женщинами. «Конечно, мы понимаем, что таких групп в сельской местности Молдовы мало, - поясняет Виктор Рошка. – Видимо, на начальном этапе нам с социальными партнерами придется оказывать содействие активистам по формированию таких групп. В отличие от других проектов и минсельхоза, проект IFAD уполномочен работать даже с неформальными группами, не прошедшими процесс официальной регистрации и признания профильным министерством. В рамках IFAD 7 члены таких групп вправе претендовать на грант в размере до $1,5 тыс. – на развитие собственного бизнеса, и до $8 тыс. – на совместный бизнес группы в целом. Еще один важный аспект – в финансировании инфраструктурных проектов - в частности тех, которые представляют общественный интерес, например, строительство дорог – могут принять местные органы власти. В таких проектах доля софинансирования (участия бенефициариев) должна составлять 15%. Из них 8% могут выплатить группы фермеров, 8% - примэрии, из их доли трансфертов от дорожного фонда. Однако все эти нюансы нам еще предстоит детально расписать, регламент работы IFAD 7 будет разработан и принят до конца текущего года, чтобы можно было открыть финансирование проектов бенефициариев уже в начале 2018».

Республика Молдова стала членом Международного фонда по сельскохозяйственному развитию в 1996 году. С 2000 года правительство страны подписало семь соглашений о финансировании со стороны IFAD. Начиная с проекта IFAD 6, дополнительным донором проектов стал Всемирный фонд окружающей среды (GEF). Общий бюджет проектов IFAD в Молдове – $123,9 млн (вклад правительства РМ – $10,3 млн). К настоящему времени финансирование по проектам IFAD получили почти 1 тыс. малых и средних предприятий, почти 3 тыс. микро-бизнесов в сельской местности. Всего выдано кредитов в сумме $75 млн (45% из этой суммы – на закупку техники и оборудования для полеводства, в том числе для внедрения ресурсосберегающих технологий, 30% - на развитие плодоводства), 15% - на животноводство). В ходе реализации инфраструктурных компонентов проектов IFAD реабилитировано и построено 63 км дорог, 5,7 тыс. га ирригационных систем, два моста.