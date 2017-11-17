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Новые источники доходов для фермеров

№ 42 (1208) 17 November 2017

Во вторник, 14 ноября, представитель ФАО в Молдове Раймунд Йеле и министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Бытка подписали два новых проекта – в сфере производства ягод и укрепления источников доходов сельских жителей. Проекты будут внедрены к концу 2019 года, их бюджет составляет $0,8 млн.

 

Проект по укреплению источников доходов, в соответствии с названием, будет ориентирован на укрепление экономического потенциала сельских регионов. Целевыми группами проекта станут представители местных органов власти и социальных партнеров, принимающих участие в подготовке и реализации планов развития сельских общин.

 

На пилотной стадии проекта будут выбраны три села. Одной из целей станет помощь сельским общинам в привлечении и освоении финансирования. Проект предоставит его участникам возможность подавать заявки на получение субсидий для приобретения доильных аппаратов, тракторов, транспортных средств и другого оборудования. Заявки будут рассматриваться на конкурсной основе, а все закупленное оборудование будет также использоваться для демонстрационных и учебных целей.

 

«Кроме того, MARDE и ФАО изыщут возможности для привлечения дополнительных донорских ресурсов, чтобы расширить масштаб реализации проекта, - заявил Василе Бытка. - Таким образом, демонстрационные проекты в выбранных сельских общинах не останутся одиночными проектами, а скорее станут началом нового программного подхода министерства к развитию сельских районов».

 

По словам Раймунда Йеле, «проект полностью соответствует одной из основных целей помощи ФАО Молдове: добиться того, чтобы население страны, в частности, наиболее уязвимая его часть, получила доступ к новым источникам средств к существованию, достойной работе и продуктивной занятости, создаваемых устойчивым экономическим ростом».

 

В частности, по второму новому проекту ФАО фермеры смогут извлечь пользу от организации демонстрационных ягодных полей, где будут опробованы передовые технологии выращивания различных видов ягод. Результаты исследований, полученные на этих участках, будут представлены в учебных и информационных материалах, которые в свою очередь помогут расширить состав квалифицированных инструкторов.

 

Такой подход, отметил Раймунд Йеле, направлен на то, чтобы сделать информацию доступной для сотрудников консультационных служб, исследовательских и академических учреждений, неправительственных организаций, органов государственного управления и фермерских ассоциаций.

 

В рамках проекта будет создан первый ягодный питомник в Молдове, где местные фермеры научатся производить новые и улучшенные традиционные посадочные материалы с использованием инновационных технологий.

2850 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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Список персон
  • БЫТКА Василе

    Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.



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