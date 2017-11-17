«Смешные» дивиденды

Проект столичного бюджета на 2018 год выложен на сайте примэрии для обсуждения еще 31 октября т.г. Но до сих пор ни одна из пяти комиссий муниципального совета не готова обсуждать документ.

Советники говорят, что до референдума по отстранению от должности генпримара Дорина Киртоакэ его никто рассматривать не будет. По закону, бюджет столицы в первом чтении должен быть утвержден до 10 декабря. Референдум удлинит сроки его принятия. В лучшем случае до конца этого года документ утвердят в первом чтении, прогнозируют эксперты.

В этом году ожидается рост собственных доходов примэрии. Он запланирован на уровне 7,8% из-за повышения ставки налога на недвижимость для юридических лиц. Сейчас они платят 0,3% от рыночной стоимости объекта, ранее ставка была на уровне 0,1%. Изменения коснутся и объектов торговли, которые не были учтены в бюджете прошлого года. Обычно бюджет принимается вместе со ставками местных сборов. Будут ли советники менять их, неизвестно, но у них есть такое право.

По крайней мере, налог на недвижимость необходимо оставить на прежнем уровне, уверен председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам муниципального совета Михай Чебан. Учитывая, что зарплаты и пенсии в Молдове не выросли, не логичным будет повысить ставку. В этом году в муниципии начали действовать новые сборы – на интернет-магазины, на предоставление услуг торговых посредников и копирования, на автомагазины, а также втрое повышена ставка сбора с АЗС.

Сейчас управление по торговле готовит анализ этих нововведений, но в примэрии говорят, что сборы оплачиваются, никто из предпринимателей уровень ставок не стал подвергать сомнению. Включая собственников АЗС, которые теперь платят по 36 тыс. леев в год с каждой колонки. Таких станций в муниципии 148. В бюджет от их деятельности поступает около 14 млн леев, уточнила Марина Андреева, начальник отдела доходов финансового управления муниципия.

Однако есть сборы, план по которым в столице в этом году не будет выполнен. Много торговых точек в исторической части города (киосков, павильонов уличной торговли), согласно решению мунсовета, было закрыто, соответственно, сократилось и количество рабочих мест. Так что потери возможны не только по сбору на объекты торговли, но и по подоходному налогу, который составляет львиную долю собственных доходов муниципия – около 75%.

«В странах ЕС уличная торговля в центре городов, конечно, более цивилизованная, чем у нас, но она существует. В исторической зоне Праги есть и табачные киоски, и пресса, и уличная торговля, где готовят фаст-фуд, - комментирует Михай Чебан. – Считаю, что примэрия должна объявить конкурс для хозяйствующих субъектов, желающих предоставлять такие услуги. Управление архитектуры совместно с управлением торговли определили бы места для установки современных павильонов, которые не навредили бы архитектурному облику города».

В начале 2000-х годов парламент принял закон, согласно которому примэрия не может сдавать в аренду землю без проведения аукциона. Такие аукционы, как известно, в муниципии не проводятся. Если бы не это законодательное препятствие, старые киоски, которые изжили себя, были бы заменены на современные павильоны еще в 2005-2006 гг., объясняют в примэрии.

Недобор примерно наполовину ожидается и по сбору за объекты рекламы. «Понятно, что нужно наводить порядок в городе, но не путем механического сокращения объектов, потому что это и сокращение рабочих мест, - продолжает Чебан. - Должна быть предложена альтернатива, но ее нет. Последние 6-8 лет мы ждем от управления архитектуры разработки стратегии по установлению рекламных щитов, и до сих пор она не готова».

Председатель экономической комиссии считает, что нужно было предложить альтернативу «рекламщикам», чтобы они смогли подготовиться к демонтажу щитов. «Эти компании инвестировали средства, но никто не позаботился об их потерях, - говорит он. - Хотя без рекламы городу не обойтись, тем более, что бюджет всегда неплохо пополнялся за счет нее. И здесь можно было бы отобрать компании, которые устанавливали бы рекламные щиты, украшающие наш город».

В комиссии накопилось много проектов решений о сдаче в аренду нежилых помещений, которым пока невозможно «дать ход». Ее члены считают, что подвалы и полуподвалы нужно отдавать в аренду как можно быстрее, потому что наниматели, помимо оплаты аренды, наведут вместо городских властей в них порядок и создадут предприятия. Сейчас советники не могут их рассматривать, так как управление экономики подготовило регламент, который мунсовет должен утвердить, а также комиссию, которая будет заниматься продажей через аукционы и/или сдачей в аренду таких помещений. На сегодняшний день аренда только продлевается, новые заявки не рассматриваются. Подобная ситуация сложилась и с земельными участками. Сдача в аренду и их продажа также не может производиться без аукциона.

Теперь о самой «больной» проблеме столицы. На следующий год в бюджете запланирована сумма дивидендов, выплачиваемых муниципальными предприятиями и акционерными обществами, в которых доля муниципия более 50%, в... 500 тыс. леев. «Чем планировать такие дивиденды, лучше продать доли муниципия в этих предприятиях, - возмущается Михай Чебан. - Сегодня их более двадцати, и менее трети этих предприятий платят дивиденды. Это центральный рынок, автокомбинат №4, Autosolubritate. Остальные предприятия работают в убыток».

Более того, муниципальный совет имеет право освободить предприятие от выплаты дивидендов «в инвестиционных целях». В этом году он принимал такие решения. Так что сумма может быть и ниже. В экономической комиссии считают, что управлению экономики нужно разобраться с каждым предприятием, его активами, изучить ситуацию и выйти с конкретными предложениями. Если предприятия не приносят доход, их нужно либо реструктурировать и сменить руководство, либо продать.

Расходная часть бюджета на следующий год предполагает некоторые новшества. На следующий год на т.н. гражданский бюджет предусмотрено выделить около 3 млн леев. Проекты в основном касаются благоустройства столичных секторов. В этом году на гражданские проекты был отпущен один миллион леев, но так как бюджет утвердили в мае, часть проектов так и не будут закончены.

Кроме того, в этом году в статье расходов появился новый пункт – социальные выплаты при рождении третьего ребенка – по 2 тыс. леев. Деньги уже выделены, они будут выдаваться через муниципальный фонд поддержки населения, сейчас разрабатывается соответствующий регламент, рассказала Галина Семенюк, начальник отдела расходов финансового управления.

Со следующего года стартует новый проект по энергоэффективности. В бюджете на утепление зданий предусмотрено 198 млн леев за счет кредита Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития в пропорции 50% на 50%. Проект продлится 2-3 года, начнут утеплять сначала бюджетные учреждения - образовательные, медицинские, затем жилой фонд, в зависимости от того, насколько муниципий сможет себе это позволить.

В столице продолжат реабилитировать центральные улицы, в следующем году на эти цели предусмотрено 78 млн леев. На капитальное строительство выделено 106 млн леев, на образование - 1, 611 млрд леев, 53 млн леев - на спортивные школы, 153 млн леев – на культуру, 106 млн леев – на ремонт дорог из дорожного фонда и 5,2 млн леев – из республиканского фонда поддержки населения (выплаты к праздникам – 9 мая, Пасха и др).

На развитие предпринимательства средства не предусмотрены, поддержка осуществляется косвенно, через налогообложение, объясняют в примэрии. На социальную поддержку населения заложено 320 млн леев. Она частично покрывает затраты на тепло в зимнее время года, на транспорт для пенсионеров, на поддержку социальных столовых (до 5 млн леев в год).

Муниципальный бюджет на 2018 год предусматривает доходы в размере 3,62 млрд леев. Это на 7,9% больше по сравнению с ожидаемыми доходами нынешнего года. Половину бюджета составят трансферты из госбюджета (1,8 млрд леев). Около 35,3% поступлений (1,28 млрд леев) - это налоги и сборы, 12,2% (443,6 млн леев) – собственные доходы муниципия, 1,8% (66,7 млн леев) – доходы от предоставления платных услуг, 0,4% (13,8 млн леев) — плата за аренду имущества публичной собственности. Расходы предложены в размере 3,9 млрд леев, что на 3,3% больше утвержденной на текущий год суммы. Бюджетный дефицит составит 280 млн леев.