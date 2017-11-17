ТАМР в налоговых целях

Ход реализации проекта по реформированию налогового администрирования (ТАМР) проинспектировал представитель Департамента казначейства США Ларри Макдоналд. Он посетил 14 ноября Государственную налоговую службу Молдовы и обсудил аспекты внедрения проекта с руководителем ГНС Сергеем Пушкуца.

Напомним, консультантом в проекте ТАМР с американской стороны назначен Томас Мэтьюс, предоставляющий техническую поддержку в части институциональной реформы ГНС. В рамках ведомства для реализации проекта создан комитет по закупкам, который будет анонсировать тендеры, сообщил менеджер подготовительного проекта ТАМР Дорин Корчмару. Уже объявлен тендер на закупку новых компьютеров для создания интегрированной информационной системы ГНС. Через конкурс будет закуплен и соответствующий софт. Кроме того, будет выбрана консалтинговая компания, которая проведет опросы налогоплательщиков для оценки системы администрирования со стороны налоговой службы.

В рамках проекта, стоимость которого оценивается в $20 млн, намечена разработка нового варианта Налогового кодекса. Часть изменений по НДС и акцизам, которые войдут в него, уже включены в проект налоговой политики на 2018 год. В будущем году ожидаются публичные дискуссии по проекту нового НК.