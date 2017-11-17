Половинчатое решение мусорной проблемы

В последнее время как-то затихли дебаты в отношении проблемы утилизации бытовых отходов из Кишинева. Жители Бубуечь и Цинцарень, вблизи которых расположены свалки, не выходят на протесты и не перекрывают автомобильные трассы, а чиновники примэрии больше не выступают с заявлениями о необходимости срочно получить миллионные кредиты...

- В данный момент мусорная свалка в Цинцарень и мусороперерабатывающий завод ABS вблизи села Колоница удачно дополняют друг друга, - сообщил «ЛП» муниципальный советник Василий Киртока. - А в перспективе единственный выход для решения проблем Кишинева видится в реализации проектов полного цикла переработки мусора, с его сортировкой, ферментацией органических масс и последующим вторичным использованием полученных материалов и веществ. Считаю грубейшей ошибкой решение руководства примэрии Кишинева в 2011 году остановить вывоз мусора в Цинцарень. Потом этими же людьми были инициированы переговоры о получении европейских кредитов в размере порядка 20 млн евро для обустройства той же свалки в Цинцарень. Но оказалось, что так много денег и не надо! Однако за это время была создана экологическая катастрофа в Бубуечь.

Как заявил Василий Киртока, «обязательно так и напишите в газете, что чиновники, которые остановили вывоз мусора в Цинцарень и перенаправили его в Бубуечь, требуя при этом миллионных кредитов, руководствовались своими шкурными соображениями, это государственные преступники. Они даже не понимают опасности, скрытой в миллионах тонн мусора, «нависающих» над городом. А ведь речь идет о здоровье нации».

- Ряд муниципальных советников выступали категорически против получения примэрией кредита в 20 млн евро, - говорит Василий Киртока. - Столь огромные деньги были абсолютно не нужны. И очень хорошо, что этот кредит не был получен. Когда летом нынешнего года жители Бубуечь в отчаянии стали блокировать автомобильную трассу, по которой шли мусоровозы, потребовалось вмешательство премьер-министра страны. И мусор опять поехал в Цинцарень, а в руководстве примэрии разговоры про кредит затихли. Проблема была решена и без этого кредита. Удивительно, но генеральный примар «не замечал», что рядом с селом Колоница построен на собственные средства частных инвесторов завод по переработке мусора...

На окраине Кишинева, между улицей Заводской и селом Колоница, с мая 2017 года действует завод компании ABS по сортировке и переработке мусора (см. «ЛП» №24 за июнь 2017 года). Какова ситуация на сегодняшний день? Как сообщил для «ЛП» директор завода ABS Серджиу Балика, к настоящему времени работают три линии по сортировке бытового мусора и одна — по сортировке пластика. То есть, все запланированные на данном этапе мощности запущены в эксплуатацию.

Ежедневно Кишинев генерирует порядка 4 тыс.кубометров мусора. Вес одного кубометра составляет 150-300 кг. В среднем получается около 700-800 тонн мусора в сутки. Из них завод ABS перерабатывает примерно половину, 450 тонн в сутки. Бытовые отходы со всего города привозят на завод мусоровозы муниципального предпрития Autosalubritate. Остальная часть мусора из Кишинева идет на свалку в Цинцарень.

На данный момент на заводе ABS производится сортировка бытового мусора по 12 видам: пластиковые бутылки, твердый пластик, картон, пенопласт, одежда, стеклобой (прозрачный, зеленый, синий), алюминий, другие металлы, пластиковые пленки (белые, цветные). Каждый из видов мусора отдельно идет под пресс. Переработанный и спрессованный в тюки мусор отправляется компанией ABS по различным адресам: картон и пластик экспортируется на зарубежные предприятия, пенопласт покупают строительные компании для утепления полов, металл идет на Молдавский металлургический завод, стеклобой — на стекольный завод, и т. д.

Экономический эксперт Виктор Бурунсус заявил для «ЛП»: «Последовательность в действиях - это один из факторов успеха в любом деле. В условиях, когда примэрия ввела систему раздельного сбора мусора и за последний год расширила её применение на столичные парки и другие общественные места, установив дорогие хромированные контейнеры, логическим последовательным действием будет более глубокая сортировка и утилизация/переработка отходов. Сжигание или сваливание и консервирование идёт вразрез с принципом последовательности, не может привести к успешному разрешению проблемы мусора, а лишь усугубит экологические проблемы».

Такого же мнения придерживаются практически все эксперты в сфере защиты экологии, которые говорят о необходимости расширения именно системы раздельного сбора бытовых отходов. Для мусорной задачи есть только одно решение. Должна действовать технологическая цепочка: раздельный сбор мусора, переработка и вывоз того, что не удаётся переработать, на свалку в Цинцарень.

За закупку и установку контейнеров для раздельного сбора мусора отвечает дирекция ЖКХ примэрии. В своё время она рапортовала о реализации проекта по установке пластиковых баков для раздельного сбора мусора, деньги на который были выделены из экологического фонда. В итоге было закуплено некое количество пластиковых баков, причем закуплено с нарушениями. Выигравшая тот конкурс фирма Toreco предложила цену на 30% выше по сравнению с самой недорогой офертой. А управление ЖКХ даже не объяснило причину выбора победителя.

Баки действительно были установлены во многих дворах Кишинева, но не был организован вывоз отсортированного мусора. Все отходы загружаются в одну и ту же машину, и затем сортируются (на заводе ABS) снова. Неоправданно тратится огромное количество сил и средств. Все это демотивирует жителей заниматься сортировкой мусора, а новенькие контейнеры стоят пустыми.

Второй вопрос, который поднимают эксперты - о закупке дорогих контейнеров из нержавеющего металла, которые были установлены в парках Кишинева. Изначально эти контейнеры было запланировано поставить на отремонтированном бульваре Штефана чел Маре. Но так как сроки ремонта бульвара неоднократно продлевались, контейнеры решили разместить в парках.

Ряд зарубежных компаний, участвовавших в тендере по закупке контейнеров из нержавеющего металла, не смогли претендовать на победу из-за того, что основным условием была поставка контейнеров в течение 4 недель с момента завершения тендера. Выполнить этот заказ и доставить готовые изделия в Кишинев менее, чем за 6 недель, для них было нереально.

В результате, конкурс на право поставок контейнеров из нержавейки выиграл кишиневский завод «Artmet». При этом среди поданных заявок были оферты на 40% дешевле, чем выигравшая. Но самое главное заключается в том, что готовые контейнеры простояли на складе ЖКХ целый год! Возникает вопрос: нужна ли была спешка в сроках поставки, и стоило ли это такой переплаты? Цена одного купленного примэрией нержавеющего контейнера составляет 12000 леев, но, по сути, это просто чехол, под которым прячутся три обычных пластиковых бака по 120 л каждый. Специалистам известно, что в Кишиневе есть специализированные магазины, где такие баки стоят по 480 леев за штуку. Выходит, ЖКХ заплатило 10560 леев за красивый чехол? А заказано было таких контейнеров 100 единиц.

Но главное – к сожалению, мусор из нержавеющих контейнеров в столичных парках перекочёвывает в мусоровозы или соседние обычные баки, сваливаясь в одну кучу, без сортировки.