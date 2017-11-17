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Новым автобусам быть или не быть?

№ 42 (1208) 17 November 2017

Стали известны результаты организованного муниципальным автопарком АП-2 открытого тендера по закупке новых автобусов для перевозки пассажиров в Кишиневе.

 

Рассмотрев все оферты, конкурсная комиссия объявила победителем тендера румынскую компанию, которая обязалась поставить в Кишинев автобусы марки BMC.

 

На этот раз в тендере было три участника:

 

- румынская компания BMC Trucks с автобусами марки BMC (турецкая автомобилестроительная корпорация);

 

- компания «Carpat Belaz Service» (которая является дилером в Румынии таких производителей, как БелАЗ, МАЗ, Белкоммунмаш, и др) — с автобусом марки МАЗ 203;

 

- представительство в Молдове Ликинского автобусного завода ЛиАЗ (г. Ликино-Дулево, Московская область), предложившее автобусы ЛиАЗ 5292-65.

 

Напомним, что за последние три года автопарк не менее 9 раз предпринимал попытки провести международные конкурсы по закупке или аренде автобусов, но безрезультатно.

 

На закупку автобусов на этот раз была выделена сумма в 31 млн леев. Несмотря на все перипетии и низкую активность потенциальных участников, тендер в итоге всё-таки состоялся.

 

Румынская компания предложила 13 автобусов марки BMC; «Carpat Belaz Service» - 15 автобусов МАЗ 203; и российские дилеры — 14 автобусов ЛиАЗ 5292-65.

 

Как показали результаты нынешнего тендера, румынская компания со своим автобусом BMC «сыграла в арифметику» и указала срок доставки равный одному дню, а расход топлива - 26 литров на 100 км пробега. Это оказалось меньше по сравнению с МАЗ (90 дней и 35 литров) и ЛиАЗ (90 дней и 36 литров), что сразу дало ВМС преимущество в 10-11 баллов. Они и стали победителями.

 

Как можно узнать из сайта корпорации ВМС, в линейке производимых ею автобусов критериям тендера соответствует марка Procity – низкорамный городской автобус с дизельным двигателем, длиной 12 метров, 46 сиденьями, тремя автоматическими дверьми, LED-освещением салона, монитором для водителя и т.д. Корпорация в свое время была филиалом британской British Motors, отсюда и название. Сегодня в Европе больше известны тягачи производства этой компании, но и автобусы завоевывают все большую популярность в разных странах в сфере перевозки пассажиров в городах и на междугородних рейсах.

 

По информации из неофициальных источников, представители МАЗ подали заявление о пересмотре результатов тендера. Пока не известно, какие они указывают причины.

2930 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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