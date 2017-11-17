ОСАГО без либерализации и без Европротокола

Тарифная политика по ОСАГО не изменится. Рано. Депутаты согласились с предложением НКФР отменить положение, согласно которому операторы рынка смогут самостоятельно определять стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности с февраля 2018 года.

Молдова одной из первых на постсоветском пространстве ввела ОСАГО и вступила в систему международной ответственности «Зеленая карта». Однако зримого продвижения к европейским стандартам в этом сегменте страхового бизнеса, который обеспечивает страховщиков львиной долей поступлений, не наблюдается. Причин тому множество.

О возможности либерализации тарифной политики заговорили лет пять назад, когда государственное регулирование цен обязательного страхования поднималось на уровень правительства. Затем эту практику отменили, НКФР получил право делать это самостоятельно, ежегодно пересматривая базовую страховую премию и стоимость корректирующих коэффициентов для ОСАГО на основе статистических данных. Позже регулятор рынка заговорил о частичной либерализации, что означало принятие новой методики, которая предполагала бы, что государство не будет устанавливать верхнюю фиксированную планку тарифа, пересчитывая только базовую премию, а лимиты расходов страховщика и маржу прибыли компании рассчитают самостоятельно. Все это должно было повысить конкуренцию на страховом рынке и защитить права потребителей массового страхового продукта.

С годами подходы к госрегулированию цен на ОСАГО менялись, вводилась система электронного отслеживания и выдачи полисов, худо-бедно заработала система бонус-малус. И много еще чего было сделано – например, страховщики перешли к практике выплаты реального ущерба, а лимиты гражданской ответственности повысились.

Но, как говорят сами операторы рынка, кардинально ничего не изменилось. Следуя обязательствам перед европейскими партнерами, в 2015 году законодатели ввели в профильный закон упоминание, что либерализация тарифной политики все же произойдет через некоторое время. И назвали четкую дату. А когда стало понятно, что страховой рынок по-прежнему не готов дать автовладельцам «настоящую цену», от либерализации пришлось пока отказаться.

«Изучив международную практику в регионе, мы пришли к выводу, что наш рынок не готов к вступлению в силу этих поправок. Поэтому мы предлагаем отменить эту норму и перейти к последовательной либерализации тарифов. В Румынии подобная либерализация привела к тому, что ведущие игроки рынка обанкротились в результате манипуляций и нелояльной конкуренции», - сказал депутат Корнелиу Дудник, представляя поправки. Депутат Велериу Гилецкий отметил, что согласен с аргументами, однако считает, что без четко установленной даты будет сложно поэтапно внедрять либерализацию рынка. «Отмена даты может дать ошибочный сигнал внешним партнерам по развитию. Они могут подумать, что Молдова совсем отказалась от либерализации этого рынка», - испугался Гилецкий.

Надо реально смотреть на вещи, считает руководитель СК Donaris Vienna Insurance Group Дину Герасим. «Рынок не готов к либерализации тарифов ОСАГО, поскольку страховые компании не придерживаются правил честной конкуренции, необоснованно занижают тарифы, делают большие скидки и платят большие комиссионные посредникам», - считает он.

Избавиться от демпинга будет трудно, даже при условии либерализации рынка ОСАГО. Но сделать это будет необходимо, поскольку вскоре страховые компании не смогут покрывать свои убытки в этом сегменте, и им придется повышать цены, считает руководитель брокерской компании Ervax Group Вячеслав Черника. «Но в условиях свободного рынка синхронизировать повышение тарифов ОСАГО операторы рынка не смогут. Это будет нарушать закон о конкуренции и повлечет соответствующие обвинения в сговоре. А разнобой цен на рынке обязательного страхования дестабилизирует ситуацию не в пользу клиентов и самих страховщиков», - предупреждает он.

Стоит отметить, что молдавские депутаты дорожат страховым бизнесом, который, в свете последних событий, дается им слишком тяжело, чтобы уступать его даже «европейским ценностям». Скорее всего, так же поступят законодатели с инициативой МИДЕИ о введении в Молдове Европротокола. Другими словами, «мирного» фиксирования сторонами ущерба в случае ДТП и представления соответствующего документа страховщикам для выплаты ущерба. Законопроект сейчас проходит согласование и предусматривает упрощенную процедуру оформления ДТП, без выезда полицейского наряда, в случаях, когда в результате дорожного происшествия не пострадали люди, или не был нанесен ущерб имуществу третьих лиц.

«В этой связи мы обращаем внимание на тот факт, что нахождение взаимопонимания участниками ДТП не эквивалентно признанию вины, но выражает согласие участников аварии о том, что это событие имело место и представляет собой необходимый и достаточный документ для урегулирования страховщиком претензий. Процедура мирового соглашения применяется только в том случае, если были задействованы только два автомобиля, оба участника аварии обязались правильно заполнить и подписать соответствующие типовые формы, передав их напрямую страховым компаниям, а страховщик не имеет права запрашивать полицейскую документацию об аварии. Подача формы любой из сторон является требованием возмещения убытков и обязывает страховщика, установив виновных, возместить ущерб», - разъясняют полицейские.

Это уже не первая инициатива силовиков. Сотрудники полиции таким образом надеются избавиться от проблем, которые создают ДТП для участников дорожного движения и для самих полицейских, которым такие выезды давно стали обременительны. Любопытную информацию о своих расходах и предполагаемой экономии в результате введения Европротокола выдал Генеральный инспекторат полиции. Аварии с причиненным материальным ущербом в 2016 г. составили свыше 90% (5,2 тыс. случаев) от всех зафиксированных ДТП. Расходы по одному выезду на место аварии в среднем составляют 200 леев, это более одного миллиона леев в прошлом году. Словом, давайте применять передовую европейскую практику, предлагает МИД.

Только эта передовая практика, как все у нас в стране, требует тщательной подготовки. По словам заместителя председателя административного совета НКФР Юрие Филипа, идея введения европейских стандартов по упрощенному оформлению ДТП в надзорном органе зреет. «Необходимо тщательно изучить механизм действия Европротокола в других странах и обсудить его введение с профучастниками, чтобы внести законодательные поправки, - говорит он. - Пока же комиссия считает, что страховой рынок не готов к таким радикальным переменам. Необходимы существенные изменения и в работе страховщиков, создание в каждой компании специального подразделения – службы еврокомиссаров для выезда на место ДТП и определения ущерба. Кроме того, должен быть на нормативном уровне внедрен механизм прямого урегулирования убытков при ОСАГО, когда компании будут вести взаиморасчеты между собой посредством системы клиринговых операций. Все это потребует дальнейших законодательных поправок, автоматизации деятельности профучастников и их тесного взаимодействия между собой».

Самым большим риском для страхового бизнеса станет мошенничество страхователей, которые сами будут оценивать стоимость ущерба. Страны, которые решились на введение Европротокола, начинали с ограничения максимальных сумм при выплатах. Поэтому без лимитов на первоначальном этапе не обойтись. А это значит, что Европротокол будет действовать только для мелких ДТП, прогнозирует начальник отдела продаж СК General asigurari Игорь Ротару.

Мечтать об европейской практике урегулирования ущерба при ДТП и европейских выплатах, которые могут достигать невиданных размеров, не вредно. Но в Европе страховщик, занимающийся «автогражданкой», принимает на себя колоссальные по молдавским меркам обязательства. Страховые суммы в ряде стран, например, в Швеции, измеряются десятками миллионов евро. В некоторых государствах, в частности во Франции, Бельгии и Финляндии, лимиты ответственности по «жизни и здоровью» и вовсе отсутствуют. Кроме того, у нас дорожная полиция считается истиной в последней инстанции при выявлении причин и виновных в ДТП, а в других странах к ее вердиктам далеко не всегда прислушиваются. И хотя выезд комиссара на место не везде услуга бесплатная, независимую экспертизу оценки ущерба можно заказать у нескольких компаний. У нас же третейским судьей в спорах обычно становится сервисный автоцентр.