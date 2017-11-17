Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Кто против?

№ 42 (1208) 17 November 2017

Процедура сделки с акциями КБ Victoriabank запущена. Совет по конкуренции объявил, что анализирует уведомление, представленное ЕБРР и Banca Transilvania о приобретении совместного контроля над КБ Victoriabank через холдинг VB Investment Holding.

 

Решение о совместимости сделки с нормальной конкурентной средой будет принято, если не последует замечаний извне относительно того, каким образом предстоящая экономическая концентрация повлияет или сможет повлиять на конкуренцию на банковском рынке Молдовы. Поэтому у всех желающих высказаться по этому поводу есть возможность быть выслушанными антимонопольным ведомством.

 

Европейский банк реконструкции и развития посредством компании VB Investment Holding, зарегистрированной в Голландии и находящейся в собственности и под контролем ЕБРР, увеличил в прошлом году свою долю до 27,56% акций КБ Victoriabank «с целью восстановления эффективного корпоративного управления и привлечения сильного стратегического инвестора». В то же время, ЕБРР с 2001 г. является акционером банка Banca Transilvania, который занимает вторую строчку в рейтинге крупнейших банков Румынии по совокупным активам.  Недавно банк объявил о намерении приобрести 39,2% акций Victoriabank. Группа BT присутствует на рынке Молдовы с 2008 г., благодаря своему дочернему подразделению - лизинговой компании BT Leasing MD.

 

Если сделка будет разрешена, Banca Transilvania (BT) и ЕБРР будут совместно владеть контрольным пакетом акций КБ Victoriabank, превышающим 66,7% от общего числа акций. Согласно действующему законодательству, в этом случае они смогут сделать публичное предложение о выкупе других акций банка.

3020 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ПЛЭМЭДЯЛЭ МихаилЮрист.
1955
ДАДУ КонстантинДиректор Научно-практического института садоводства, виноградарства и пищевых технологий.
1960
ГЫРБУ HиколаеЮрист.
1962
ГРЫЖАНКОВСКИЙ СергейПредприниматель
1966
ЦОПА ВиорелПредприниматель.
1967
ПОТРЫМБА ТатьянаДиректор АО "Кишиневский дрожжевой завод".
1972
КИРКА РоманГенеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий.
1972
КОЗЛОВ АлександрМенеджер.
1973
ГЕЦИУ СергейМенеджер.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».