Кто против?

Процедура сделки с акциями КБ Victoriabank запущена. Совет по конкуренции объявил, что анализирует уведомление, представленное ЕБРР и Banca Transilvania о приобретении совместного контроля над КБ Victoriabank через холдинг VB Investment Holding.

Решение о совместимости сделки с нормальной конкурентной средой будет принято, если не последует замечаний извне относительно того, каким образом предстоящая экономическая концентрация повлияет или сможет повлиять на конкуренцию на банковском рынке Молдовы. Поэтому у всех желающих высказаться по этому поводу есть возможность быть выслушанными антимонопольным ведомством.

Европейский банк реконструкции и развития посредством компании VB Investment Holding, зарегистрированной в Голландии и находящейся в собственности и под контролем ЕБРР, увеличил в прошлом году свою долю до 27,56% акций КБ Victoriabank «с целью восстановления эффективного корпоративного управления и привлечения сильного стратегического инвестора». В то же время, ЕБРР с 2001 г. является акционером банка Banca Transilvania, который занимает вторую строчку в рейтинге крупнейших банков Румынии по совокупным активам. Недавно банк объявил о намерении приобрести 39,2% акций Victoriabank. Группа BT присутствует на рынке Молдовы с 2008 г., благодаря своему дочернему подразделению - лизинговой компании BT Leasing MD.

Если сделка будет разрешена, Banca Transilvania (BT) и ЕБРР будут совместно владеть контрольным пакетом акций КБ Victoriabank, превышающим 66,7% от общего числа акций. Согласно действующему законодательству, в этом случае они смогут сделать публичное предложение о выкупе других акций банка.