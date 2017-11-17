Жилой комплекс у «Красной мельницы»

Рядом с уникальным памятником промышленной архитектуры Кишинева «Красной мельницей» будет построен жилой комплекс. Разрешение на строительство было выдано столичной примэрией в октябре т. г. Примечательно, что адрес будущего жилого комплекса и «Красной мельницы» один и тот же - ул. Моара Рошие, 5 «а».

Заказчик строительства - компания Veroblag Invest. Эскизный проект жилого комплекса был согласован Советом по историческим памятникам при министерстве культуры весной этого года. Члены совета несколько раз отклоняли проект и предлагали изменить высотность домов, в результате одобрили вариант, который объединяет семь зданий разной высоты от шести до восьми уровней (включая партер и мансарду). Предполагается, что они будут с подземными парковками и коммерческими помещениями. Эскизный проект был разработан архитекторами института Chisinauproiect.

Не пострадает ли от строительства по соседству памятник архитектуры, который уже много лет находится в аварийном состоянии? Как отметил для «ЛП» главный архитектор эскизного проекта Олег Вронский, историческое здание пострадать не должно, у него мощное основание, к тому же на участке достаточно твердый грунт, и скорее всего забивки свай не потребуется. «Но дело в том, что мы не участвуем в разработке рабочей документации, по решению заказчика этим занимается другая фирма, - сообщил он.- А именно при рабочем проектировании проводятся геологические изыскания, исследование грунтов. И если грунты слабые, то необходимо использование свай при устройстве фундамента, но при этом историческое здание может обрушиться».

Чтобы убедиться в том, что работы не нанесут вреда историческому памятнику, перед началом строительства проводят эксперимент, забивают одну сваю и устанавливают датчики колебания земли и датчики на здание, которое может разрушиться. Если есть опасность, работы сразу же прекращают, пояснил архитектор.

«Красная мельница» («Моара Рошие») - одна из первых паровых мельниц, построенных в Кишиневе во второй половине ХIХ века. Известно, что построена она была в период с 1850 по 1860- й годы первоначально в виде одноэтажного деревянного строения и сначала называлась «Белой мельницей». Со временем поменяла нескольких владельцев, была перестроена и в 1885 году, в закладных документах фигурировала уже как трехэтажное каменное здание с магазином, мельничным оборудованием, элеватором и т.п. В 1889 году мельница перешла в собственность купцу Абраму Левензону. Во время пожара 1901 году здание существенно пострадало, после чего вновь подверглось реконструкции, в ходе которой было надстроено два этажа из красного кирпича. С тех пор оно стало называться «Красная мельница». Работала мельница по технологии, закупленной в Германии. Примечательно, что мельничное оборудование сохранилось вплоть до начала 1980-х годов, дальнейшая его судьба не известна.

Попытки отреставрировать памятник архитектуры предпринимались неоднократно, но безуспешно. Еще в 2005 году одна из фирм даже получила градостроительный сертификат на реконструкцию здания и заказала техническую экспертизу, результаты которой оказались неутешительными. Здание долгое время было фактически бесхозным, к тому же пострадало в результате землетрясений. Для того, чтобы хоть как то приостановить разрушение стен, их стянули металлическим корсетом. Однако, и он не спас положения. Здание уже на тот момент находилось в аварийном состоянии, а за прошедшие годы для его спасения ничего предпринято не было.

В 2009 году компания Glorinal (которая рядом построила квартал трехэтажных современных домов) обратилась в примэрию с просьбой рассмотреть возможность сноса здания «Красной мельницы», так как оно якобы представляло опасность для жителей окрестных домов. Но министерство культуры отказалось согласовать снос здания, занесенного в Реестр памятников архитектуры местного значения.

Кроме всего прочего, историческое здание преследует еще и юридический казус. В кадастре по указанному адресу числится лишь земельный участок. Никакого строения нет и в помине. Как рассказал «ЛП» генеральный директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ, по документам ГП «Кадастр» последними владельцами «Красной мельницы» были два юридических лица - мельница №159 и сталинский жилой комплекс. Ни одного, ни второго фактически давно не существует.

«В настоящее время мы ходатайствуем, чтобы у здания появился хозяин, это может быть либо муниципий, либо министерство просвещения, культуры и исследований РМ, и право собственности было зарегистрировано в кадастре. После этого можно будет продвигать идею реставрации здания на основе частно-государственного партнерства. Если найдется частный партнер, ему можно предоставить здание в аренду, например, на 49 лет с обязательством разработать проект реставрации. Только так, я думаю, мы сможем спасти этот памятник архитектуры», - отметил Ион Штефэницэ.