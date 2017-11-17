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Бери, пока молодой!

№ 42 (1208) 17 November 2017

Помочь молодым семьям обзавестись собственным жильем, приостановить миграцию молодежи из страны, предоставив льготы при покупке «первого жилья», призвана государственная программа «Prima casa».

 

К кредитам, частично гарантированным государством, в рамках программы получат доступ люди не старше 45 лет, имеющие постоянное место работы и официальные доходы. Сегодня официальной зарплатой достойного уровня может похвастаться далеко не каждый молодой житель Молдовы. Лица, которые уже владеют жильем или имеют текущие ипотечные кредиты, не будут допущены к этой программе.

 

В рамках «Prima casa» можно будет приобрести квартиры и жилые дома на территории Молдовы, которые были завершены и сданы в эксплуатацию до подачи заявки. Цена жилья не должна превышать один миллион леев (примерно 48 тыс. евро по сегодняшнему курсу). Кредит в рамках программы будет предоставляться молдавскими банками максимум на 25 лет. Но в настоящее время многие банки предоставляют ипотечные кредиты также на 20-25 лет, а некоторые даже на 30 лет. Да и процентная ставка в 9,5% годовых, которую предлагает программа, практически не отличается от условий ипотечного кредитования коммерческими банками.

 

В то же время существенной льготой государственной программы при получении ипотеки станет сумма первого взноса, которая составит минимум 10% от стоимости жилья. Это заметно облегчает участие молодежи в ипотечной программе. Кроме того, государство берется гарантировать 50% остатка кредита в случае, если получатель ипотеки не сможет по каким-либо причинам нести расходы по его оплате.

 

Помимо проекта закона о внедрении программы «Prima casa», правительство одобрило поправки и в другие законодательные акты. Так, чтобы уменьшить расходы по оформлению документов в рамках ипотечной программы, предлагается снизить размеры государственных пошлин. В частности, до 0,1% от стоимости сделки предлагается снизить госпошлину за удостоверение контрактов при отчуждении недвижимости. И до 50 леев -плату за удостоверение ипотечных контрактов в рамках госпрограммы. (В действующем законодательстве 0,1% госпошлины предусмотрен только для ближайших родственников, для других лиц – 0,5%). В то же время было принято решение снизить пошлину нотариусов и судебных приставов за операции с недвижимостью, приобретенной по госпрограмме.

 

По мнению экспертов, воспользоваться программой правительства сможет лишь небольшая часть населения Молдовы. Власти ссылаются на позитивный опыт внедрения программы «Первое жилье» в странах региона, особенно Румынии. Там программа «Prima casa» была запущена в 2009 г.

 

В Молдове годовой потолок государственных гарантий, а также сумма финансовых ресурсов для этого будут устанавливаться ежегодно. В госбюджете на 2017 год предусматривается гарантийный фонд на сумму 15 млн леев на ипотечные кредиты.

2930 Автор: Соб. инф.
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