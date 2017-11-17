Бери, пока молодой!

Помочь молодым семьям обзавестись собственным жильем, приостановить миграцию молодежи из страны, предоставив льготы при покупке «первого жилья», призвана государственная программа «Prima casa».
Помочь молодым семьям обзавестись собственным жильем, приостановить миграцию молодежи из страны, предоставив льготы при покупке «первого жилья», призвана государственная программа «Prima casa».
К кредитам, частично гарантированным государством, в рамках программы получат доступ люди не старше 45 лет, имеющие постоянное место работы и официальные доходы. Сегодня официальной зарплатой достойного уровня может похвастаться далеко не каждый молодой житель Молдовы. Лица, которые уже владеют жильем или имеют текущие ипотечные кредиты, не будут допущены к этой программе.
В рамках «Prima casa» можно будет приобрести квартиры и жилые дома на территории Молдовы, которые были завершены и сданы в эксплуатацию до подачи заявки. Цена жилья не должна превышать один миллион леев (примерно 48 тыс. евро по сегодняшнему курсу). Кредит в рамках программы будет предоставляться молдавскими банками максимум на 25 лет. Но в настоящее время многие банки предоставляют ипотечные кредиты также на 20-25 лет, а некоторые даже на 30 лет. Да и процентная ставка в 9,5% годовых, которую предлагает программа, практически не отличается от условий ипотечного кредитования коммерческими банками.
В то же время существенной льготой государственной программы при получении ипотеки станет сумма первого взноса, которая составит минимум 10% от стоимости жилья. Это заметно облегчает участие молодежи в ипотечной программе. Кроме того, государство берется гарантировать 50% остатка кредита в случае, если получатель ипотеки не сможет по каким-либо причинам нести расходы по его оплате.
Помимо проекта закона о внедрении программы «Prima casa», правительство одобрило поправки и в другие законодательные акты. Так, чтобы уменьшить расходы по оформлению документов в рамках ипотечной программы, предлагается снизить размеры государственных пошлин. В частности, до 0,1% от стоимости сделки предлагается снизить госпошлину за удостоверение контрактов при отчуждении недвижимости. И до 50 леев -плату за удостоверение ипотечных контрактов в рамках госпрограммы. (В действующем законодательстве 0,1% госпошлины предусмотрен только для ближайших родственников, для других лиц – 0,5%). В то же время было принято решение снизить пошлину нотариусов и судебных приставов за операции с недвижимостью, приобретенной по госпрограмме.
По мнению экспертов, воспользоваться программой правительства сможет лишь небольшая часть населения Молдовы. Власти ссылаются на позитивный опыт внедрения программы «Первое жилье» в странах региона, особенно Румынии. Там программа «Prima casa» была запущена в 2009 г.
В Молдове годовой потолок государственных гарантий, а также сумма финансовых ресурсов для этого будут устанавливаться ежегодно. В госбюджете на 2017 год предусматривается гарантийный фонд на сумму 15 млн леев на ипотечные кредиты.