Сильные стороны «Fort»

Молдавская компания Fort отметила юбилей - 25 лет с момента основания. Срок немалый для предприятия, которое в непростых экономических условиях занимается не только продажей товаров, но и производственной деятельностью.

- Наше предприятие было основано в 1992 году, - говорит директор компании Fort Виктор Роман. – Прежде всего следует пояснить, почему было выбрано такое название. В переводе с латинского «fort» означает крепкий, сильный. Это соответствует основным принципам нашей работы: надежность, долговечность, порядочность по отношению к клиентам.

Основу коллектива составили инженеры, которые прежде работали в Кишиневе на заводах по производству вычислительной техники. Поэтому первые проекты были посвящены разработке электронной аппаратуры. В середине 1990 годов предприятие впервые в Молдове спроектировало и изготовило электронные карточки для контроля доступа, которые могли быть использованы на проходных в различных организациях.

Компания быстро поверила в свои возможности и стала расширять спектр выпускаемой продукции, как и оказываемых услуг. Но для внедрения новых идей, модернизации производства требовались инвестиции. «С 2001 года компания Fort стабильно сотрудничает с Moldova Agroindbank, который оказывает нам финансовую поддержку, являясь надежным партнерам по различным банковским продуктам, - говорит Виктор Роман. - Предоставляется инвестиционная поддержка для закупок оборудования и обычные кредиты для пополнения оборотного капитала. За это время общая сумма кредитования составила миллионы леев. Именно сотрудничество с Moldova Agroindbank является одной из составляющих постоянного роста нашего предприятия».

За счет эффективного партнерства с MAIB компания Fort заметно расширила направления деятельности, востребованные рынком. Весь спектр продукции от компании Fort возможно купить или заказать, обратившись к менеджерам фирмы. Срок исполнения заказа — до 12 месяцев. Сделать покупки или получить самую подробную консультацию можно в открытом недавно фирменном магазине, который находится в секторе Чокана, на углу улиц Мирча чел Бэтрын и Заднипру.

На сегодняшний день в компании Fort насчитывается около 35 рабочих, каждый из которых является профессионалом в своем деле, а управленческий штат составляет 12 человек.

В Молдове Fort является ведущим производителем входных металлических дверей и реализует их под торговой маркой TOWER. Это металлические бронированные входные двери для квартир и коттеджей, межкомнатные двери из ламинированной и шпонированной фанеры. Наряду с изделиями собственного производства, предлагаются импортные акустические двери, медицинские входные двери, всевозможные модели офисных дверей, а также специальные технические железные и стеклянные двери для торговых центров, промышленных и офисных помещений.

Каким образом построен производственный процесс? При поступлении от клиента заказа на изготовление входных металлических дверей, к нему выезжает мастер, который делает замеры. Можно заказать двери на любой вкус, по цене от эконом-класса до самой престижной дорогой модели. Фирма самостоятельно заказывает фурнитуру, под своим брендом FORT, и обеспечивает ее доставку в Молдову. Когда двери уже изготовлены, приезжает бригада рабочих, которые осуществляют монтаж. Компания Fort располагает своим транспортом, поэтому с заказчика снимается забота о доставке: грузчики доставляют готовые изделия по адресам заказчика, поднимая их на этаж.

По монтажу входных металлических дверей работа идет постоянно, заказы поступают как от индивидуальных лиц, так и крупных организаций. Объем производства достаточный. Конечно, свою роль играет репутация компании: на конкретных примерах видно, что заказчики доверяют опыту сотрудников Fort и их профессионализму.

За последнее время осуществлены поставки и монтаж входных и межкомнатных дверей в нескольких медицинских центрах Молдовы, университетах, в здании Парламента, выполняются индивидуальные заказы в жилых домах. Но основными заказчиками являются большие строительные компании, с которыми сотрудничество идет не только в изготовлении дверей, но и опалубки (для заливки бетона). С некоторыми строительными организациями компания Fort работает в качестве субподрядчика.

Изготавливает компания Fort на заказ корпусную мебель: кухни, шкафы, столы, полки. Их цвет и размеры могут быть любыми, по выбору заказчика. Решения предлагаются самые нестандартные: возможно изготовить мебель в комплекте, чтобы обставить всю квартиру или офис. Поскольку интерьер и мебель в офисе являются визитной карточкой любой компании, дизайнеры компании Fort постараются создать эксклюзивный офис, отличающийся не только внешним видом, комфортом, но и рациональным использованием пространства. Специалисты выполнят все работы, связанные с изготовлением оригинальной мебели на заказ, включая замеры, разработку эскизов, проектных чертежей, подбор материалов и т.д.

В цехах компании Fort установлено современное специализированное оборудование: пресс высокого давления, форматно-раскроечные станки, станки с ЧПУ (числовым программным управлением) с возможностью смены инструмента, которые обеспечивают высокую точность, что позволяет осуществлять качественную сборку изготовленной мебели. Все оборудование импортное.

Также, компания импортирует всю необходимую фурнитуру, часть из которой идет под собственной торговой маркой. Это дверные ручки, замки, петли и т.д. Изготовлена эта фурнитура на современном европейском оборудовании из качественных износостойких сплавов латуни, цинка и меди, которые обеспечивают механическую долговечность и надежность изделия в длительные сроки эксплуатации.

В сфере импорта и продажи фанеры компания Fort действует уже свыше 15 лет. И уже более 10 лет является поставщиком №1 фанеры в Молдове, стабильно занимая около 30% рынка. Основные потребители - строители, они используют фанеру под опалубку. На этот сегмент приходится половина поставок. За этот период хорошо изучены все особенности рынка, известны предпочтения и заказчиков, и конкурентов. Но в Молдове конкурентов на рынке фанеры сравнительно немного, потому что не все производители мебели хотят работать с этим более дорогим материалом, предпочитая ДСП (древесно-стружечные плиты).

Однако, у фанеры есть свои неоспоримые преимущества, необходимые для изготовления мебели высокого качества. Фанера представляет собой слоистый материал, состоящий из трёх и более тонких листов лущенного шпона, склеенных взаимно перпендикулярными направлениями волокон. Листы склеиваются, образуя прочную и жёсткую доску или панель. Следует подчеркнуть, что фанера - материал очень крепкий, в отличие от ДСП, где после сборки-разборки невозможно сохранить прежний диаметр крепежных отверстий, поэтому столы и шкафы начинают «шататься».

На молдавском рынке Fort предлагает фанеру с торговой маркой Lumea Placajului (Мир Фанеры). Чтобы соответствовать данному названию, компания предлагает спектр продукции, разнообразной как по составу, так и по размерам. Толщина - от 3 до 40 мм. Форматы листов 1525х1525; 2500х1250; 1500х3000 мм, и другие промежуточные размеры. Фанера березовая; фанера из тополя; ламинированная; шпонированная; под покраску и т. д. Одним словом, если нужна фанера — это Fort Lumea Placajului.

Наряду с производством мебели, области применения фанеры могут быть самые различные: изготовление паркета, напольных покрытий, кровли, опалубки, упаковки, в качестве интерьера помещений и т.д. В каждом виде работ используется свой тип фанеры, наиболее соответствующий по своим свойствам поставленной задаче.

Компания Fort стала дистрибьютором №1 в Молдове фанеры различного применения, которая импортируется от крупнейших производителей из нескольких стран: Китая, Белоруссии, Украины и России. С 2014 года является официальным дилером российского концерна «СВЕЗА», мирового лидера в производстве фанеры из березы.

- Самое главное в нашей работе — мы стараемся услышать человека, - подчеркнул директор компании Fort. - Если заказчик к нам обращается, то он должен получить именно то, что хочет. Вот и весь наш бизнес-секрет. Иногда нас спрашивают: «Чем компания Fort отличается от конкурентов, почему именно вас заказчик должен выбрать»? ответ простой: потому что каждый обратившийся клиент сразу увидит преимущества работы с нами. Это консультация по любым вопросам и разработка индивидуального решения, рациональное использование бюджета заказчика в соответствии с его нуждами, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также удобное расположение офиса и склада. После выполнения первого заказа к нам потом обращаются вновь, как к надежному и долгосрочному партнеру.

- Реагируем мы и на экономическую ситуацию, а после кризиса 2009 года серьезно поменяли управление, - говорит Виктор Роман. - Стали применять, скажем так, «новое мышление». Подходим к управлению компанией и принятию бизнес-решений с конкретными цифрами в руках: больше используем данные статистики, информацию о рынке, уделяем внимание анализу текущей ситуации. Изменились и методы планирования. Если раньше мы в первом квартале планировали направления деятельности и объемы на весь год, то теперь начинаем в декабре.

На протяжении последних лет компания Fort демонстрирует постоянный рост объемов производства и продаж. По предварительным оценкам, по итогам 2017 года ожидается увеличение оборота на 10-15% по сравнению с прошлым годом.