Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Новая Германия Ангелы Меркель

№ 42 (1208) 17 November 2017

Несмотря на победу Христианско-демократического союза (ХДС) немецкого канцлера Ангелы Меркель на федеральных выборах в сентябре, эта победа не означает, что будущее страны является совершенно ясным. Результат, которого достигнет Меркель при формировании новой коалиции с партиями Свободных демократов и «Зелёных», не только определит траекторию экономического развития Германии на следующие четыре года, оно станет судьбоносным для процесса превращения страны в действительно открытое общество.

 

В течение жизни менее чем одного поколения Германия, считавшаяся когда-то больным человеком Европы, превратилась в мировую экономическую державу. Истина, однако, в том, что нынешние экономические успехи Германии являются следствием не столько хорошей политики, сколько благоприятных внешних условий, причём особенно в Европе: именно они гарантировали сильный спрос на немецкий экспорт.

 

Да, конечно, воспользоваться этим внешним спросом Германия смогла благодаря важным внутриэкономическим реформам. Но они были проведены задолго до того, как Меркель пришла к власти; за 12 лет её правления количество значительных экономических реформ было минимальным. Например, внутренние частные инвестиции в стране остаются на слабом уровне, в том числе из-за излишне зарегулированного сектора услуг и избыточной бюрократической нагрузки.

 

Кроме того, пока немецкое правительство проповедовало соседним странам необходимость политики сокращения госрасходов, само оно занималось повышением социальных расходов на пенсии и пособия, при этом объём чистых государственных инвестиций стал отрицательным. Крайне нужная реформа налоговой системы, проведения которой когда-то требовал ХДС, так и не материализовалась. Наконец, несмотря на рост занятости при Меркель, создание новых рабочих мест не привело к сокращению сегмента низких зарплат на рынке труда.

 

Партии, которые вероятнее всего войдут в новое правительство – ХДС (и её братская партия из Баварии – Христианско-социальный союз), Зелёные и Свободные демократы, – сражаются сейчас за то, как лучше использовать крупный профицит бюджета Германии в интересах своих избирателей. Но какое бы решение они ни приняли, экономические показатели Германии, видимо, и дальше будут оставаться сильными, по крайней мере, в том, что касается внешней торговли и сбалансированности бюджета.

 

Реальным испытанием для так называемой «коалиции Ямайки» (получившей своё название из-за цветов входящих в неё партий) станет не экономика. Всё, чего Меркель не достигла в сфере экономической политики, она компенсировала, добившись социальных перемен. Именно под её руководством Германия превратилась в то открытое общество, которым она сегодня является. Впрочем, это общество одновременно становится и всё более расколотым.

 

На сегодня около 20% населения Германии (его численность равна 82 миллионам) имеют мигрантские корни, при этом почти пять миллионов граждан являются мусульманами. Подобный мультикультурализм приводит к изменению мировосприятия у всех немцев. Сегодня из пяти жителей страны четверо признают ислам и гомосексуализм элементами немецкого общества; а из четверых трое считают, что такими элементами являются также мигранты и беженцы. Кроме того, население Германии – одно из самых проевропейски настроенных на континенте.

 

Три последних правительства страны (все эти правительства возглавляла Меркель) активно способствовали данной трансформации. Критики называют Меркель первым социал-демократическим канцлером из консервативной партии, потому что она поддержала множество прогрессивных решений, проповедуя при этом стабильность и традиционные ценности. Наверное, её самым важным решением, которое едва не стоило ей канцлерства, но которое в итоге может стать её главным наследием, оказалось решение 2015 года принять – вопреки жестокой оппозиции многих членов её собственной партии – почти 1,5 млн беженцев и заняться их интеграцией в немецкое общество.

 

Немецкие правительства под руководством Меркель развивали систему раннего обучения для детей, усиливали защиту детских прав, одновременно добившись значительного прогресса на пути к гендерному равенству. Расширение гибкого доступа к рынку труда, увеличение числа образовательных заведений для маленьких детей, а также финансовые стимулы помогли повысить долю экономически активных женщин. Этот показатель превысил 70% и является одним их самых высоких в странах промышленно-развитого мира. Нынешнее немецкое правительство ввело 30%-ю квоту для женщин в советах директоров крупных компаний и утвердило закон о прозрачности зарплат, который призван снизить гендерный разрыв в оплате труда в стране, до сих пор являющийся чудовищным – 21%.

 

Меркель не была инициатором этих реформ, в том числе и потому, что ей надо было избегать отчуждения членов собственной партии, относившихся к этим реформам негативно, но она оказывала им молчаливую поддержку. Например, в этом году Меркель проголосовала против легализации гей-браков, которые многие в её партии не поддерживают, однако она спокойно согласилась с решением Бундестага, надеясь, что данное голосование будет способствовать, как она выразилась, не только «уважению к разным мнениям», но и повышению «социальной сплочённости и мира».

 

В конечном итоге, именно талант Меркель в наведении мостов при возникновении социальных и политических разногласий сделал возможным превращение Германии в открытое общество. И именно это, а не экономическая политика, в конечном итоге, наверное, и станет величайшим достижением её канцлерства. Из-за принятого Меркель в 2015 году решения о беженцах, Германия в каком-то смысле уже прошла точку невозврата на пути к открытости.

 

Тем не менее, страну ждут впереди огромные трудности. Помимо технических и социальных проблем, связанных с успешной интеграцией беженцев, нужно также повышать толерантность всех немцев к исламу и в целом к разнородности. Нужны дальнейшие перемены в семейной и гендерной политике, а также перестройка образовательной системы.

 

В условиях, когда в Германии продолжаются дебаты о том, что значит быть немцем, результаты переговоров о будущей коалиции определят, насколько эффективно новое правительство Меркель сможет справиться с данными вызовами. Если ему это удастся, Меркель войдёт в историю, как архитектор нового немецкого общества.

 

© Project Syndicate, 2017.

2690 Автор: Марсель ФРАТЦШЕР , бывший глава Отдела анализа международной политики Европейского центрального банка, а также президент Немецкого института экономических исследований и профессор макроэкономики и финансов в университете Гумбольдта в Берлине.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ПЛЭМЭДЯЛЭ МихаилЮрист.
1955
ДАДУ КонстантинДиректор Научно-практического института садоводства, виноградарства и пищевых технологий.
1960
ГЫРБУ HиколаеЮрист.
1962
ГРЫЖАНКОВСКИЙ СергейПредприниматель
1966
ЦОПА ВиорелПредприниматель.
1967
ПОТРЫМБА ТатьянаДиректор АО "Кишиневский дрожжевой завод".
1972
КИРКА РоманГенеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий.
1972
КОЗЛОВ АлександрМенеджер.
1973
ГЕЦИУ СергейМенеджер.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».