Новый «десант» виноделов в Китай

C 12 по 14 ноября, в Гуанчжоу (в Китае), состоялась международная выставка Interwine` 2017, в которой приняли участие 23 наших производителя под брендом «Wine of Moldova. A legend alive». Важность этого события объясняется тем, что Китай входит в четвёрку приоритетных для молдавских вин рынков, наряду с Румынией, Польшей и Чехией.

В последние годы объем экспорта алкоголя из РМ в эту страну растёт. В 2016 г. стоимость отгруженных вин оценивалась в $8,9 млн. В сегменте поставок в «страны остального мира» (т.е. помимо СНГ и ЕС) Китай поднялся на второе место, уступая только США.

Согласно стратегии продвижения молдавских вин на китайском рынке, каждый год выбирается новая выставка для участия (благо их в Китае довольно много), чтобы в разных регионах Поднебесной узнавали винодельческую продукцию из Молдовы. Поэтому на Interwine она была представлена впервые. Необходимо отметить, что китайский винный рынок растет, в основном, за счет таких регионов и городов, как Гонконг, Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Непосредственно в Гуанчжоу проживает почти 20 млн жителей, а вместе с расположенными по соседству городами Дунгуань, Фошань, Шэньчжэнь и другими образует один из самых больших агломератов на планете с населением порядка 60 млн человек. Поэтому маркетинговая активность даже только в Гуанчжоу может дать неплохой результат.

На сайте выставки была опубликована статья под названием Interwine: «Big Booth» Reserved for Moldovan Wine's «Big Plan» («Большой стенд, зарезервированный для «Большого плана» молдавских вин»), посвященная молдавскому виноделию. В ней сообщается, что Национальное бюро винограда и вина зарезервировало для стенда 108 кв. м выставочной площади. В этой публикации дается короткая информация о Молдове – где она находится, о винодельческих регионах, местных сортах винограда, немного истории и о знаменитых винных подвалах. Очень кстати, чтобы китайские потребители и представители бизнеса имели какое-то представление о молдавском виноделии.

Помимо работы на стенде, наши предприятия еще участвовали в приёме Moldova Wine Party, куда были приглашены местные сомелье, дистрибьюторы и журналисты. Директор НБВиВ Георгий Арпентин сделал презентацию молдавского виноделия, а производители угостили гостей своими винами.