«Крупяной стартап» выходит на «широкий простор»

Некогда принадлежавший SC Inseco SRL завод по производству гречневой и пшенной крупы в Сороке не работал более десятка лет. В середине «нулевых» годов предприятие обанкротилось, его имущество в счет долгов транзитом через несколько рук перешло украинскому банку.

Финучреждение долго и безуспешно искало заводу нового эффективного владельца. Пока, наконец, в начале 2017 года наглухо законсервированным промобъектом на северо-востоке Молдовы не заинтересовался Василий Медведь, украинский предприниматель, в недавнем прошлом – администратор консервного завода Т.Б. Фрукт Молдова (Купчинь).

«После завершения контракта с прежним работодателем мне поступали приглашения продолжить деятельность на других предприятиях консервной отрасли в Молдове, но по личным соображениям этического характера я их не принял, - рассказывает предысторию своего нового «стартапа» Василий Медведь. – Предложение приобрести «непрофильный» завод по производству круп мне – ранее построившему с «нуля» четыре консервных предприятия - тоже сначала не показалось слишком заманчивым по ряду причин. Но «зацепило» - как вызов. Проанализировав региональный рынок, я решил, что идея возобновить выпуск гречневой крупы в Сороке вполне реализуема: заводские помещения и коммуникации, хоть и не использовались много лет, но пребывали в относительно неплохом состоянии, сырьевая база и рынки сбыта тоже просматривались. Конечно, местные жители восприняли известие о планируемом возобновлении работы завода скептически. Даже за спиной называли меня «камикадзе». Но вскоре убедились – все возможно. Если в начале года на заводе обитала лишь свора дворняг под присмотром незлых сторожей, то теперь здесь продуктивно трудится полсотни человек. Почти все – из Сороки».

Из Украины, помимо нового владельца, на завод прибыли лишь два специалиста – инженер-технолог и электрик-энергетик. А также основная масса нового оборудования. Но вот логотип и название нового предприятия его учредитель не посчитал зазорным принять в наследство от не слишком популярного предшественника – Iнсеко SRL. В начале пути инвестор счел необходимым сфокусироваться на главном: надежная техническая, кадровая и ресурсная база. Стартовые инвестиции составили порядка 1 млн евро.

Изначально предполагалось, что предприятие будет закупать в России сырье – семя гречихи, перерабатывать его в Молдове и поставлять гречневую крупу на рынок ЕС в льготном режиме, обеспечиваемом сертификатом Евро 1. В качестве основного покупателя рассматривалась Польша – страна, потребляющая большое количество круп. Однако первоначальный план не сработал. В процессе диалога с функционерами минфина и представительства Еврокомиссии в РМ выяснилось, что факта переработки-производства готового продукта в Молдове недостаточно. Для получения упомянутого сертификата необходимо, чтобы и сельхозсырье было тоже выращено в стране-экспортере. Однако, как показали расчеты, даже с учетом применения высококачественных семян и прочих передовых элементов агротехнологии, в природно-климатических условиях Молдовы урожайность гречихи не превысит 2 т/га. Что недостаточно для обеспечения ее рентабельного производства «с прицелом» на экспорт.

Пришлось активировать «план Б»: большую часть производимой в Молдове из российского сырья продукции (гречневой крупы и сечки) продавать в Украину. «Конечно, на украинском рынке нет явного дефицита предложений гречневой крупы оте­чественного производства из местного сырья, - отмечает Василий Медведь. – Тем не менее, в оценке рыночных перспектив имеет смысл учесть несколько ключевых факторов. Первый – соотношение цена/качество сырья. Дело в том, что российский Алтай, видимо, является одной из лучших зон для возделывания гречихи. Там ее выращивают едва ли не естественно-натуральным образом: сеют по «остаточному» принципу, выращивают с минимальными затратами на агротехнологию. Но при этом урожаи получают достаточно высокие, качество продукции – отменное. А стоит семя алтайской гречихи дешевле украинской примерно на 100 евро/т. В итоге, даже с учетом дорогостоящей и длительной доставки железнодорожным транспортом алтайской гречихи на переработку в Молдову такая «сырьевая программа» последующего экспорта готовой продукции в Украину – рентабельна. В этом контексте стоит учесть и второй важный фактор: высокое потребление гречневой крупы украинским рынком. Конечно, основной «фокус» - это города-миллионники в рентре страны: Киев, Днепр и др. Однако интерес представляют и крупные населенные пункты западных областей, так как собственная продовольственная индустрия там развита слабее, доминирует импорт. За этот рынок стоило побороться. И результаты начинают появляться: на днях мы отправили первые партии нашей гречневой крупы в Ужгород. Наконец, не стоит пренебрегать и внутренним рынком пусть даже очень небольшой Молдовы (месячные потребности страны - 200-300 тонн гречневой крупы - завод способен покрыть за несколько дней работы). Расширение географии и объемов продаж обеспечит прогрессивно растущую прибыль даже при очень небольшой норме рентабельности бизнеса».

Основная проблема «крупяного стартапа» в Сороке состояла в негативной динамике цен на гречневую крупу в Центральной и Восточной Европе. Когда определялся концепт бизнеса, на потенциальных рынках сбыта продукт стоил порядка 700 евро/т. Но к моменту запуска его производства на сорокском заводе цена опустилась почти вдвое, причем «дно» еще не просматривалось. То есть, в Алтае товарные остатки сырья урожая-2016 закупались по «твердой» и не самой низкой цене. А на протяжении тех двух недель, пока гречиха ехала в Молдову, гречневая крупа в регионах сбыта успевала подешеветь. Предпринимались попытки решить эту проблему путем импорта гречихи из западных областей России, в частности – из Смоленска. Благо оттуда в Молдову возвращалось много автотранспорта, перевозившего на российский рынок молдавскую плодоовощную продукцию. Однако качество гречихи из этих областей было значительно хуже, что девальвировало ценность ускорения логистики.

Проблема ценового диспаритета и длинной логистической цепи тормозила также процесс планового наращивания мощности производства. Паспортная мощность крупяного завода Iнсеко SRL составляет около 100 тонн переработанного сырья, 65 тонн произведенной крупы в сутки. Однако лишь в октябре предприятие вышло почти на трехнедельный график работы, примерно 70-процентный уровень загрузки мощностей. Что в сложившихся условиях Василий Медведь считает приемлемым уровнем и хорошей динамикой роста. Тем более что по мере поступления в продажу алтайской гречихи нового урожая, а также стабилизации и потенциального повышения цен на гречневую крупу торговля ею активизируется. Финансовое положение предприятия будет укрепляться.

Пока же предприятие стремится в максимальной степени использовать располагаемые ресурсы и альтернативные возможности. Так, энергоснабжение предприятия осуществляется в основном за счет утилизации побочного продукта – сжигания в заводской котельной шелухи гречихи. Излишки этого вторсырья реализуются отечественным производителям топливных брикетов. Кроме того, сорокский завод освоил также производство второго вида крупы – кукурузной, из молдавской кукурузы высококремнистых сортов. Альтернативное сырье позволяет предприятию заполнять технические паузы в работе на импортной гречихе – обеспечивать дополнительный «кэш-фло». Анализируется также перспектива наращивания ассортиментной линейки: как круп, так и хлопьев, возможно из трех-четырех видов зерновых; как в оптовой, так и в различной потребительской/розничной фасовке.

«Мне комфортно вести бизнес в Молдове, - утверждает Василий Медведь. – Настроиться на конструктивный лад не слишком сложно, если концентрироваться не на изъянах, а на тех возможностях, которые предоставляет национальная экономика: более-менее сбалансированные коммерческие отношения с Западом и Востоком, сравнительно недорогие и доступные банковские кредиты на развитие товарного производства, трудовые ресурсы. Не сомневаюсь, что найдется немало желающих возразить мне по каждому из перечисленных пунктов. Могу лишь добавить, что мне есть с чем сравнивать. И с людьми – будь то государственные функционеры, финансисты или простые технические работники – можно и нужно договариваться. Лично и глубоко вникать во все нюансы бизнеса, прежде чем «нарезать» задачи сотрудникам. И тогда всё и каждый заработает».