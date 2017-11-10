Вице-министры превращаются…

Правительство утвердило 23 государственных секретарей, большинство из которых занимали должности заместителей министров и глав управлений в тех же министерствах, в которые их назначили.

Больше всего госсекретарей - в министерстве экономики и инфраструктуры - пять. Это связано с реформой правительства, в соответствии с которой недавно в состав минэкономики вошли минтранс и минсвязи. Виталия Юрку освободили от должности замминистра и назначили секретарем, ответственным за экономику. Секретарем по строительству и дорожной инфраструктуре назначен Анатол Усатый, который ранее занимал должность замминистра в профильном министерстве. Транспортом займется Сергей Букэтару - бывший замминистра транспорта. Аналогично Виталие Тарлев теперь будет государственным секретарем по информационным технологиям и связи.

Замминистра финансов Вероника Врагальева освобождена от должности и назначена секретарем по налоговой и таможенной политике. Бывший замминистра юстиции Николай Ешану назначен секретарем по работе с законодательством. Замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь назначена секретарем по интеграции в ЕС.

Также заместители министра внутренних дел Михаил Берегой и Дорин Пуриче переназначены на должности секретарей по вопросам международного сотрудничества и правопорядку, соответственно.

В министерство здравоохранения, труда и социальной защиты переназначены на должности государственных секретарей Вероника Думбрэвяну и Анастасия Очеретный.

Правительству предстоит назначить еще генеральных государственных секретарей в министерство внутренних дел и министерство финансов, а также завершить конкурс по назначению государственных секретарей.