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Вице-министры превращаются…

№ 41 (1207) 10 November 2017

Правительство утвердило 23 государственных секретарей, большинство из которых занимали должности заместителей министров и глав управлений в тех же министерствах, в которые их назначили.

 

Больше всего госсекретарей - в министерстве экономики и инфраструктуры - пять. Это связано с реформой правительства, в соответствии с которой недавно в состав минэкономики вошли минтранс и минсвязи. Виталия Юрку освободили от должности замминистра и назначили секретарем, ответственным за экономику. Секретарем по строительству и дорожной инфраструктуре назначен Анатол Усатый, который ранее занимал должность замминистра в профильном министерстве. Транспортом займется Сергей Букэтару - бывший замминистра транспорта. Аналогично Виталие Тарлев теперь будет государственным секретарем по информационным технологиям и связи.

 

Замминистра финансов Вероника Врагальева освобождена от должности и назначена секретарем по налоговой и таможенной политике. Бывший замминистра юстиции Николай Ешану назначен секретарем по работе с законодательством. Замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь назначена секретарем по интеграции в ЕС.

 

Также заместители министра внутренних дел Михаил Берегой и Дорин Пуриче переназначены на должности секретарей по вопросам международного сотрудничества и правопорядку, соответственно.

 

В министерство здравоохранения, труда и социальной защиты переназначены на должности государственных секретарей Вероника Думбрэвяну и Анастасия Очеретный.

 

Правительству предстоит назначить еще генеральных государственных секретарей в министерство внутренних дел и министерство финансов, а также завершить конкурс по назначению государственных секретарей.

6500 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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