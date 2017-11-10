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Долгосрочная стратегия

№ 41 (1207) 10 November 2017

Новая национальная стратегия развития «Молдова 2030» будет разработана уже к началу 2018 г. с привлечением заинтересованных сторон, в том числе партнеров по развитию. Об этом заявил накануне заместитель генерального секретаря правительства Валентин Гузнак на представлении в правительстве промежуточного оценочного отчета о выполнении стратегии «Молдова 2020».

 

Отчет подготовил центр Expert-Grup при поддержке Страновой группы ООН, включая ПРООН, ЮНИСЕФ, МОТ, «ООН-Женщины», ЮНФПА и Швейцарское агентство развития и сотрудничества в Молдове для определения существующих достижений и недостатков, а также в целях анализа вероятности достижения конечных целей.

 

В документе отмечены успехи в области пенсионной системы, где выполнено большинство показателей, а также успехи в борьбе с бедностью, уровень которой снизился с 21,9% до 9,6%, и достигнута конечная цель, намеченная на 2020 г.

 

Эксперты рекомендовали разработать новую Национальную стратегию развития - 2030, основанную на обеспечении прав человека и гендерного равенства, укреплении человеческого потенциала путем повышения уровня образования населения и улучшения показателей здоровья.

 

Валентин Гузнак поблагодарил ООН за поддержку в проведении оценки «Молдова 2020», подчеркнув, что полученные результаты имеют важное значение для определения приоритетов правительства на будущее.

 

Молдова наряду с другими государствами-членами ООН присоединилась к Всемирной программе устойчивого развития до 2030 г., наметившей 17 целей устойчивого развития, которые вступили в силу 1 января 2016 г.

5520 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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