Бизнесу нужен комфорт

Для устойчивого экономического развития Молдовы необходимо создать комфортные условия для бизнеса. Но это долгий процесс и тяжелая работа.

С таким посылом обратилась Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем к участникам конференции по презентации нового проекта ЕС «Повышение прозрачности и сотрудничества в контексте выполнения DCFTA». Проект рассчитан на два года, на его реализацию Еврокомиссия выделила 1,9 млн евро.

Еврокомиссар напомнила, что ЕС в последние годы активно поддерживает преобразования в Молдове, проводимые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Эта поддержка продолжится и в дальнейшем, свидетельством чему и новый проект. «Посредством этого проекта мы будем продвигать DCFTA, рассказывать о реальных результатах его внедрения и возможностях для бизнеса, которые оно открывает, - заявила Сесилия Мальмстрем. – Предприниматели нуждаются в конкретной информации, практических советах для выхода на рынок ЕС, работы на нем».

Вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык напомнил, что за три года, прошедшие с момента вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) (с 1 сентября 2014 года), «ребенок» окреп и уже проявляет себя. Самый видимый результат – рост экспорта молдавских товаров в ЕС, который достиг 65% от общего объема поставок за рубеж.

«Но именно в этот момент бизнес очень нуждается в таком проекте, который сегодня берет старт, - отметил Октавиан Калмык. - Новый совместный проект с ЕС позволит укрепить и развить деловую среду Молдовы, дать бизнесу ориентиры для дальнейшей модернизации производств и развития. Важный аспект проекта – коммуникация, которой порой так не хватает во взаимоотношениях власти и делового сообщества. Надо показывать возможности DCFTA, его преимущества, разъяснять правила работы на рынке ЕС и его требования. Не менее важно помогать бизнесу ориентироваться в меняющемся законодательстве Молдовы, которое мы активно адаптируем к европейским директивам».

Министра экономики поддержала и Сесилия Мальмстрем. «К сожалению, в Молдове все еще наблюдаются проблемы с доступом к необходимой информации относительно DCFTA и других аспектах взаимодействия с ЕС, реализуемых здесь проектах и программах поддержки бизнеса. Особенно это актуально для малых и средних предприятий, которые не обладают финансовыми ресурсами и не всегда способны самостоятельно заниматься маркетингом и экономическим прогнозированием», - отметила Еврокомиссар. И выразила уверенность, что данный проект станет хорошим стимулом для более активного взаимодействия органов власти и бизнеса, поможет укрепить частно-государственное партнерство, продолжить модернизацию предприятий, а также существенно повысить качество товаров и услуг.

Запланированные в рамках проекта мероприятия будут проводиться на всей территории Молдовы, включая Гагаузию и Приднестровье. Еврокомисса особо отметила, что ЕС рассчитывает на полноценное внедрение DCFTA в приднестровском регионе и более активное вовлечение компаний с Левобережья в торговлю с ЕС.

Программа действий в рамках проекта включает в себя:

• предоставление практической и специфической информации о возможностях DCFTA, как ими воспользоваться и как преодолевать возникающие при торговле с европейскими партнерами трудности;

• создание «виртуального информационного агентства», которое будет распространять объективную информацию о DCFTA, и действовать в партнерстве с национальными и местными СМИ, для которых будет служить источником ценных сведений;

• предоставление специфической помощи посредством механизма мобильного единого окна, включая Интернет-меню для предоставления всей необходимой информации, консультаций, тренингов и помощи, а также организацию специального тура по стране для информирования и консультирования предпринимателей и рядовых граждан на местах;

• проведение трех общенациональных информационных кампаний и подготовка серии видеоматериалов с целью информирования о том, как DCFTA может изменить их жизнь;

• проведение 40 мероприятий по всей территории Молдовы, включая ряд практических курсов для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в самых разных отраслях экономики, посвященных тому, какие шаги необходимо предпринять, чтобы воспользоваться возможностями, которые открываются благодаря DCFTA.

В ходе своего визита в Молдову Сесилия Мальмстрем предприняла визит на предприятие Monicol в с. Ниморень района Яловень - ведущего экспортера ореха и сухофруктов на рынок ЕС. Владелец предприятия Думитру Викол провел экскурсию по цехам предприятия, оснащенным современным оборудованием для сортировки и сушки продукции, его обработки и доведения до необходимых кондиций.

«Мы экспортируем продукцию во многие страны от Китая до США, включая почти все европейские государства, - сообщил Еврокомиссару Думитру Викол. – Объемы поставок за рубеж составляют около 2 тыс. тонн ореха в год и порядка 600-800 тонн сухофруктов. Мы получили все необходимые международные сертификаты качества и безопасности пищевых продуктов, что позволяет работать с любыми рынками и потребителями, включая крупнейшие продовольственные сети Европы. Мы начали поставки в ЕС еще в 2002 году, но после вступления в силу DCFTA у нас появились новые возможности, к продукции из Молдовы европейские партнеры стали относиться с большим доверием и охотно ее покупают».

Покидая предприятие, Комиссар ЕС резюмировала для журналистов, что приятно удивлена качеством продукции и организацией производства на Monicol, и что помощь Евросоюза Молдове ориентирована именно на то, чтобы подобных компаний становилось больше.