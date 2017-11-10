Тренд на снижение

Международный валютный фонд в третий раз с начала года понизил прогноз роста ВВП Молдовы, считая, что в 2017 г. он не превысит 3,5%, хотя еще в октябре речь шла о 4%, а в апреле даже о 4,5%.

Об этом говорится в материалах Фонда, обнародованных по итогам завершившейся оценочной Миссии МВФ в рамках второго оценочного обзора хода выполнения программы правительства.

Миссия проанализировала последние экономические события и прогресс в выполнении программы, обновила данные, провела оценку макроэкономических перспектив, а также обсудила с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем.

Эксперты МВФ отметили, что в Молдове наблюдался период относительной экономической и финансовой стабильности с момента последнего раунда консультаций. Экономический рост восстановился после кризиса, но замедлится в 2017 г. до 3,5%. Годовая инфляция превысит целевой уровень в 5+/-1,5%, в основном, из-за шоков, касающихся предложения.

Исполнение бюджета в 2017 г. было хорошим на фоне роста доходов. Хотя были зарегистрированы задержки в части капитальных инвестиций, приоритетные социальные расходы были реализованы на ожидаемом уровне. Дефицит текущего счета увеличился примерно до 6% от ВВП в первом полугодии, но в условиях значительных притоков иностранной валюты молдавский лей укрепился на 10,9% по отношению к доллару США, а валютные резервы увеличились до $2,629 млрд на конец сентября.

Согласно оценкам экспертов МВФ, экономические перспективы для Молдовы благоприятны, и в среднесрочной перспективе фонд прогнозирует экономический рост примерно на 4%. В последующие годы эффективное финансовое посредничество облегчит решающие усилия по очистке финансового сектора. Это станет ключевым фактором внутреннего экономического роста, в то время, как устойчивое восстановление внешнего спроса со стороны основных торговых партнеров поддержит рост экспорта.

По мнению экспертов фонда, в контексте текущей бюджетной политики риски того, что Молдова столкнется с проблемой обслуживания долга, остаются низкими, а общая динамика государственного долга имеет устойчивый характер.

Однако, как считают эксперты МВФ, для Молдовы все еще существуют значительные риски. К ним относятся: политическая неопределенность в контексте предстоящих парламентских выборов; макрофинансовые риски, связанные с задержкой решительных усилий по очистке финансового сектора; риски, связанные с поддержанием активных темпов реформ в течение длительного периода времени с целью ускорения темпов устойчивого экономического роста.