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Гармония в торговле

№ 41 (1207) 10 November 2017

Экспорт из Молдовы за девять месяцев текущего года вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $1651,8 млн, сообщает Национальное бюро статистики.

 

Поставки за рубеж товаров собственно молдавского производства увеличились более значительно - на 17,2%. Их доля в общем экспорте составила 64,8% ($1070,8 млн).

 

Реэкспорт вырос не так значительно – на 11,9% ($581 млн). При этом реэкспорт товаров после переработки (одежда, обувь и ее детали, стулья, электрические провода и др.) составил 23,5% от общего объема экспорта. Экспорт товаров в страны ЕС (ЕС-28) составил $1066,6 млн (на 16,6% больше, чем в январе-сентябре 2016 года), что составило 64,6% от общего объема экспорта (63,8% было в январе-сентябре 2016 года).

 

Страны СНГ представлены в структуре экспорта Молдовы долей в 20,4% (21% - в январе-сентябре 2016 года), что соответствует сумме $336,4 млн (+11,8% к прошлому году).

 

Особенно выделяется рост молдавского экспорта в Турцию почти на 46% ($65 млн), Румынию на 15,6% ($411 млн), Россию на 8,8% ($183 млн), Италию на 12% ($159 млн) и Германию на 20,6% ($109,7 млн).

 

По группам товаров наиболее впечатляющий рост зарегистрирован в экспорте мяса и продуктов из него – на 59%, электрических машин, аппаратов, приборов и их деталей (+31,8%), масличных семян и масличных плодов (+ 31,4%), овощей и фруктов (+ 22,2%), одежды и аксессуаров (+ 8,6%), лекарственных и фармацевтических продуктов (+ 50,4%), алкогольных и безалкогольных напитков (+ 10,1%), зерновых и продуктов из них (+ 8,8%).

 

Из отрицательных моментов следует отметить снижение экспорта сахара и меда на 6,5%.

 

За первые шесть месяцев года рост экспорта составил 13,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. А в первом квартале текущего года прирост составил целых 26,8%. При этом во всех случаях сохранялось достаточно гармоничное соотношение увеличения позиций по всем основным направлениям.

 

Правда, источники роста разные. Если для западного направления это, в основном, новые заводы, которые открываются в Молдове или контракты для местных предприятий о работе на давальческом сырье, то в восточном – восстановление традиционных поставок.

 

Однако четкое разграничение, о котором мы недавно говорили в статье «Провода и (или) яблоки» («ЛП» № 38 от 20.20.2017) постепенно нивелируется. Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта сообщает, что производители автокомплектующих уже учитывают в своей логистике автомобильные заводы, расположенные не только в странах Европы, но и в Российской Федерации (Санкт-Петербург, Тольятти, Нижний Новгород, Калуга). В общей сложности – 13 предприятий, производящих машины Toyota, Hyundai, Ford, Skoda, Renault и др.

5960 Автор: Игорь ФОМИН
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