Смотрите, кто пришел

Banca Transilvania и ЕБРР станут мажоритарным владельцем Victoriabank

В банковской системе Молдовы намечаются существенные изменения в связи с покупкой румынским «Banca Transilvania» доли в 39,2 % в КБ «Victoriabank» АО. Официально о намерении в ближайшее время приобрести самый крупный пакет акций «Victoriabank» второй по величине активов банк Румынии официально объявил в пресс-релизе 7 ноября. Потенциальный инвестор уже запросил утверждение сделки со стороны органов регулирования Румынии и НБМ.

По сведениям из достоверных источников, разрешение на приобретение означенного пакета акций практически уже полностью согласовано со всеми сторонами. Глава НБM Cерджиу Чокля, отвечая на вопрос «ЛП», подтвердил, что окончательное оформление сделки и утверждения банка «Transilvania» акционером «Victoriabank» ожидается в ближайшее время.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), которому принадлежит 27,56% акций Victoriabank, также в официальном пресс-релизе сообщает, что готов объединить усилия с банком Transilvania. По нашим данным, после оформления сделки пакеты акций Banca Transilvania и ЕБРР в Victoriabank будут считаться «связанными». Это следует из того факта, что ЕБРР является и акционером Banca Transilvania.

Так как акции Banca Transilvania и ЕБРР, согласно молдавскому законодательству, будут признаны «совместно действующими», то они будут рассматриваться, как пакет с суммарной долей, превышающей 66,7%, то есть 2/3 от объема всех выпущенных банком акций. Это предполагает обязательное предложение со стороны «коллективного» мажоритарного акционера выкупа акций акционерам-миноритариям. Наиболее крупными из них остаются два пакета, на которые приходятся доли в 10,5% и 15,0%. В настоящий момент они принадлежат основателям банка Виктору Цуркану и Галине Пройдисвет вместе с их родственниками.

Будущий мажоритарный акционер Banca Transilvania является вторым по величине банком по объему активов в Румынии. А также ядром «финансово-коммерческой группы» - Banca Transilvania Financial Group, в которую входят порядка двух десятков компаний. Группа BT представлена и на финансовом рынке Молдовы - с 2008 года здесь действует её дочерняя компания «BT Leasing MD».

У Banca Transilvania, как отдельной структуры, более 2,2 млн клиентов, более 7 тыс. сотрудников и свыше 500 офисов. Согласно отчету аудита за 2016 год, прибыль-брутто составляла 1 228 млн румынских леев (около 629 млн евро), а прибыль после налогообложения - около 1 млрд RON (275 млн евро). Обратим внимание молдавских банкиров, что рентабельность капитала (ROE) Banca Transilvania за прошлый год превысила 21,5%. И это при объеме активов свыше 51 млрд румынских леев

В текущем году Banca Transilvania работает еще успешнее. За первое полугодие его чистая прибыль составила 496 млн RON. В целом по Transibvania Bank Group - 513 млн RON. За первые 6 месяцев Banca Transilvania предоставила 80 000 новых кредитов на общую сумму более 6 млрд румынских леев. Показательно, что почти половина компаний, созданных в этом году в Румынии, открыли счета в Banca Transilvania. Румынские аналитики называют BT «наиболее быстро растущим банком».

Одним из «коньков» Banca Transilvania является выпуск и обслуживание банковских карт. По данным румынских источников, на выплаты BT-карт сегодня приходится более 60% в суммарном объеме транзакций в целом по стране. В этой связи отметим, что он является также лидером по внедрению «бесконтактных платежей». В этом году BT начал активно продвигать собственное приложение для покупок с помощью мобильных устройств, в том числе смартфонов, электронных часов и других подобных девайсов.

В октябре текущего года, через дочернее подразделение «BT Investments», BTFG стал акционером компании Timesafe, разработчика платежного приложения Pago. Румынские СМИ уже сегодня называют это приложение «одним из самых прогрессивных на рынке финтехуслуг».

«Можно не сомневаться, что Banca Transilvania достаточно глубоко просчитал выгоды для теперь уже «большого стратегического десанта» на финансовый рынок Республики Молдова», - отметил для «ЛП» один из руководителей крупного молдавского банка. - С его приходом на рынке появится по-настоящему сильный, опытный и амбициозный конкурент. Не думаю, что BT будет проводить здесь мягкую политику, свойственную двум другим румынским банкам, уже присутствующим на нашем рынке. Уверен, Banca Transilvania захочет в короткие сроки стать, как минимум, вторым, а потом и первым в нашей стране».

Следует отметить, что BT предпринимал шаги по «зондированию почвы» для инвестиций с начала 2011 года.

«Мы рады присоединиться к ЕБРР и другим акционерам в их усилиях по развитию местного банковского рынка и поддержке молдавской экономики. Мы хотим воспроизвести здесь бизнес-модель BT, его успех в Румынии. Victoriabank - солидный банк, хорошо расположенный на банковском рынке Молдовы. Мы видим в нем потенциал для роста на всех бизнес-линиях, по которым успешно продвигается Banca Transilvania. Мы готовы применить здесь богатый опыт по обслуживанию клиентов МСП, розничной торговли, микрокомпаний, а также цифровым финансовым услугам. В реализации нашего амбициозного плана мы также полагаемся на продолжение и развитие стратегического сотрудничества с нашими традиционными партнерами», - говорит Хория Чиорила, председатель совета директоров Banca Transilvania.

Что касается «традиционных партнеров», то в этом случае основатель BT имеет в виду ЕБРР, который с 2001 года входит в число его акционеров. В настоящее время BT получает финансирование от ЕБРР по трем линиям. Первые две направлены на поддержку МСП, а третья - открытая в мае текущего года – предназначена специально для повышения энергоэффективности жилого фонда в Румынии.

В связи с заявлением Вanca Transilvania о покупке мажоритарного пакета акций Victoriabank, в банковских кругах живо обсуждают и вопрос о том, утратил ли румынский инвестор после этого интерес к другим приобретениям в Молдове. Речь прежде всего идет о Moldindconbank (MICB), втором по величине финансовом учреждении. Пакет его акций с долей в 63,89% находится сейчас в поисках стратегического инвестора. Долгое время считалось, что таким инвестором будет ЕБРР, который проявлял интерес к акциям MICB на протяжении как минимум десяти лет. Потом наиболее вероятным покупателем «акций Платона» считался именно Вanca Transilvania.

Наши эксперты говорят, что «покупка MICB – это, возможно, еще не закрытый наглухо проект». В этой же связи рассматривается и вероятность объединение двух – третьего и второго по величине молдавских банков – под эгидой одного стратегического инвестора: Вanca Transilvania.