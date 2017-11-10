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Акции MAIB в ожидании новостей

№ 41 (1207) 10 November 2017

Активность игроков на маленьком, но совершенно независимом рынке акций «Moldova Agroindbank» сдерживается одним обстоятельством — полное отсутствие новостей о дальнейшей судьбе 41% акций дополнительной эмиссии. Торги по ним перенесены на вторую половину декабря, и до сих пор не понятно: так есть инвестор, или нет?

 

А в самом конце октября и начале ноября участники этого рынка устроили очередной сеанс «игры вслепую». Сначала в ходе сделки с 51 акцией была подтверждена цена в 1175 леев, достигнутая всего за неделю до этого, и почти сразу — 1300 леев (продано 100 акций). Так широко продажная цена не шагала уже давно, и это, похоже, впечатлило кого-то из особенно нервных инвесторов. 31 октября в списке открытых позиций появилась заявка на покупку 56 акций по 1200. То есть потенциальные покупатели, в принципе, согласились с ростом цены, но предложили свой, более спокойный темп.

 

Но не тут-то было. К следующей торговой сессии держатели сделали в открытых позициях ответный ход — 1475 леев (68 акций). И похоже, в их завышенном на первый взгляд запросе есть рациональное зерно. Эта заявка пока не удовлетворена, но она явно поддержала «бычье» настроение на рынке.

 

Кто бы мог подумать еще недавно, что предложение купить вполне портфельный пакет MAIB по 1200 леев за акцию останется без внимания? Не исключено, что продавец в конечном итоге найдется, тем более, что открытые позиции позволяют продать и более мелкий пакет в рамках предложения, но текущий тренд это не остановит.

 

Игра «вслепую» продолжается – новостей-то нет.

6010 Автор: Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ
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