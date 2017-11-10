«Фишка» для Гагаузии

Третий международный форум InvestGagauzia-2017, прошедший в Комрате 4 ноября, собрал порядка 450 участников из 15 стран мира. В рамках мероприятия подписаны несколько важных для автономии соглашений. Среди них – о развитии сотрудничества между Гагауз Ери и регионом Едирне Турецкой Республики, План действий по реализации соглашения между Гагаузией и Курземским регионом Латвии, об установлении побратимских связей между Комратом и белорусским Бобруйском.

Посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч в своем выступлении особо подчеркнул, что у руководства Турецкой Республики всегда было особое отношение к Гагаузии, которое рассматривается ими, как мост к укреплению и развитию отношений с Молдовой. «Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Гагаузию и Молдову в целом, - подчеркнул Хулуси Кылыч. – Турецкие инвестиции в экономику Молдовы превышают $350 млн, многие наши инвесторы работают и на территории автономии. Товарооборот между нашими странами неуклонно растет и составляет порядка $400 млн в год, но мы ставим перед собой цель довести его до $1 млрд. Через Агентство по международному сотрудничеству и координации TIKA Турция реализует в Молдове множество проектов в сфере инфраструктуры, социального и культурного развития. И сегодня среди основных партнеров по организации форума TIKA играет значимую роль».

На форуме была представлена обширная информация о деловом климате Молдовы, налоговых и торговых преференциях для инвесторов, приоритетах правительства по развитию отдельных отраслей экономики, с которыми выступили вице-министр экономики Виталие Юрку и директор Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы Виталие Захария. В свою очередь, зам. башкана автономии Вадим Чебан подробно рассказал участникам форума об усилиях, предпринимаемых региональными властями для привлечения зарубежных компаний и создания для них привлекательных условий для ведения бизнеса. Особое внимание было уделено в его докладе презентации новых промышленных площадок к рамках субзон ЗСП «Валканеш» в Комрате и Чадыр-Лунге, а также промпарка в столице автономии. «Мы готовы предметно работать с каждым потенциальным инвестором и оперативно предоставить ему всю необходимую информацию а также оказать всемерное содействие, чтобы он мог в кратчайшие сроки реализовать свои планы на территории автономии, - подчеркнул Вадим Чебан. – Именно в таком ключе мы работали с японской корпорацией Fujicura, которая в конечном итоге решила основать здесь свое производство и создать не менее 2 тыс. новых рабочих мест».

Опытом своей работы в автономии поделились глава представительства Fujicura в Молдове Анжела Пилюгин, директор компании Industrial Invest (резидент ЗСП «Валканеш) Сергей Милкан и администратор другого резидента этой зоны – компании Normel-M – Игорь Потынга.

С любопытством присутствовавшие слушали презентацию начальника отдела развития и планирования правительства региона Ида-Виру (Эстония) Харди Муруда. Он показал на слайдах пустынные леса и промозглую осень, после чего заявил: «Именно так многие представляют Эстонию. Но что еще хуже – так оно и есть на самом деле. Поэтому для нас долгие годы было большой проблемой – какой слоган придумать для страны, как ее продвигать, что должно стать нашей «фишкой», привлекательной для инвесторов и узнаваемой в мире. В конечном итоге такой «фишкой» мы за короткое время сделали электронные услуги, и сегодня Эстония по качеству и проникновению e-government во всех сферах входит в тройку мировых лидеров».

По дороге из Комрата в Кишинев мы всю дорогу с коллегами спорили, считать ли после этого форум в Гагаузии успешным? Нашла ли она уже свою «фишку», и какой она может быть? Да и не только для Гагаузии, но и всей Молдовы. Мнения разошлись. Вполне возможно, ответ будем искать до следующего форума.