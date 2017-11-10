Инфоцентр для туристов

В Кишиневе открылся первый Информационный туристический центр. Желающие провести отпуск в Республике Молдова смогут продумать свой отдых до мелочей в любом уголке страны. Центр предоставляет посетителям информацию о мероприятиях, возможностях размещения, туристических маршрутах и ​​экскурсиях, включая винные туры.

Более того, благодаря технологии виртуальной реальности посетители смогут «прогуляться» по некоторым маршрутам, прежде чем купить турпакет.

Центр создан при финансовой поддержке программы Европейского союза «Поддержка мер по укреплению доверия», осуществляемой Программой развития ООН (ПРООН), Агентством США по международному развитию (USAID) и правительством Швеции в рамках Проекта по повышению конкурентоспособности в Молдове.

Информационный туристический центр (ИТЦ) расположен на первом этаже мэрии столицы. Там можно получить полную информацию и об известных туристических направлениях, и о более редких маршрутах, в том числе на левом берегу Днестра; узнать о памятниках культуры и архитектуры, заповедных местах, монастырях, винодельнях и ремесленных мастерских.

Стоимость реализации проекта — 1,5 млн леев, из которых 235 тыс. леев выделил ЕС, 1,3 млн леев USAID и правительство Швеции. Мэрия Кишинева предоставила помещение площадью 100 м² и будет оплачивать его содержание в течение пяти лет.

Кроме распространения информационных буклетов, путеводителей и панорамных открыток, в Центре будут организованы художественные и фотовыставки, дегустации вина. Таким образом, ИТЦ расширяет сеть региональных и национальных информационных центров, аналогичный уже работает в Тирасполе.

Создание центра - результат государственно-частного партнерства между мэрией муниципия Кишинэу и Национальной ассоциацией принимающего туризма, совместные тематические мероприятия будут способствовать взаимодействию и развитию сотрудничества на туристическом рынке Молдовы.

У туристического сектора в Молдове есть потенциал для развития и возможность стать ключевым фактором социально-экономического прогресса, сокращения уровня бедности и миграции. В настоящее время доля туристического сектора, включая смежные отрасли, составляет 2-3,5% ВВП. В прошлом году Молдову посетило 3,2 млн иностранных гостей, это на 19% больше, чем годом ранее. В 2014 году создан туристический бренд страны «Древо жизни: Открой дороги жизни» — который предлагает иностранным туристам «открыть неизведанное» в Молдове.