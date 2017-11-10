Российского туриста надо пригласить

На этой неделе руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов встретился с молдавскими туроператорами и представителями гостиничного бизнеса. На повестке дня был один вопрос: как в Молдову привлечь массового российского туриста?

По мнению главы Ростуризма, основным туристическим продуктом для россиян должны стать туры выходного дня. «Наши люди любят краткосрочные поездки по системе «все включено». С точки зрения этно-культурного, познавательного, гастрономического, экологического туризма Молдова — довольно привлекательная страна. Вам есть что предложить иностранцам. Но это предложение нужно грамотно оценить. Вы должны быть конкурентоспособны с точки зрения ценовой политики и понимать, что вступаете в конкурентную борьбу с очень популярными в России направлениями. Молдова сегодня не борется за российского туриста. А сам он сюда не приедет: его нужно пригласить. Привлечь не только хлебом и зрелищами, но и адекватной ценой».

Г-н Сафонов сообщил, что Ростуризм уже договорился с компанией «Интурист» — крупнейшим туроператором России, специалисты которого готовы еще раз посетить Молдову, чтобы оценить возможности создания туристических пакетов.

Туроператоры отметили, что основная проблема не только в слабом продвижении страны, но и в дефиците авиабилетов в Кишинев для массовых туристов. В России они на 10-30% дороже, чем те же билеты, заказанные в Кишиневе, а при таком раскладе россиянам выгоднее будет обслуживаться через молдавские турагентства. Однако такой расклад не очень устраивает их российских партнеров.

Стороны договорились продолжить диалог, но пока в этом больше заинтересована молдавская сторона.

По данным Национального агентства по туризму, туристический обмен между Россией и Молдовой в 2017 году стал активно расти. В первом полугодии РФ посетило 246 тыс. молдавских туристов, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Турпоток из РФ в РМ за первые шесть месяцев 2017 года вырос по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю на 26%, достигнув 116 тыс. поездок.